14 يناير 2018 مـ / موافق 27 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“الإسكان”: إعلان الدفعة الأولى من برنامج “سكني” لعام 2018 غداً الإثنين
﻿

“الإسكان”: إعلان الدفعة الأولى من برنامج “سكني” لعام 2018 غداً الإثنين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تعلن وزارة الإسكان، غداً الإثنين، تفاصيل الدفعة الاولى من برنامج “سكني” لعام 2018.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “سكني” لعام 2018 تضمن 300 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أن المنتجات تشمل 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدَّم من دون مقابل، إضافةً إلى 100 ألف منتج تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق