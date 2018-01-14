14 يناير 2018 مـ / موافق 27 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“قياس” يعلن نتائج اختبار القدرات العامة للجامعيين
﻿

“قياس” يعلن نتائج اختبار القدرات العامة للجامعيين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”، اليوم الأحد، نتائج اختبار القدرات العامة للجامعيين “الورقي”.

وأوضح المركز الوطني للقياس والتقويم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن الاستعلام عن النتيجة أصبح متاحًا الآن على موقعه الإلكتروني عبر الرابط التالي:

رابط الاستعلام

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق