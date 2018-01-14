المصلى المتنقل في جائزة الملك عبدالعزيز للإبل يقوم بجهود جبارة

(أنحاء) – محيا المطيري :-
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنظيم والجنادية بالرياض المصلى المتنقل في جائزة الملك عبدالعزيز للإبل لهذا العام ١٤٣٩ هـ والمشرف عليها، الشيخ مبارك السليس والذي يقوم بتوفير الماء للوضوء والسجاد للصلاة.
وقد شهد هذا العام أعداد كبيرة تحضر المهرجان فبلغ متوسط الحضور للصلاة الواحدة قرابة ٢٠٠ شخص لكل مصلى، وبلغ عدد المصليات المشاركة أربع مصليات، فنشكر إدارة المهرجان على توفير مثل هذه المصليات المتنقلة في الأماكن التي لا يوجد بها مساجد وذلك للإعانة على هذه العبادة العظيمة “الصلاة”.