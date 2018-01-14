شاهد.. قصر شبرا يتجدد بروعة فعالياته وجمال زواره

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
لليوم الثالث على التوالي يتجدد لقاء ربيع شبرا بروعة الفعاليات المتجددة بين مسابقات اطفال حازت على رضى الجمهور وبتواجد أصغر كاتبة مبدعة شدن العتيبي التي كانت لها فقرة على المسرح حيث قامت بالسلام ثم قالت : (حضرت الى مهرجان ربيع شبرا واعجبت بالتفاعل المميز رغم برودة الجو الى انه اعطى الحماس والتفاعل للزوار وبسؤالي للمنظمين أكدوا تجاوز عدد الزوار 3000 زائر وأكثر بأول يومين والقادم أجمل بتفاعل مميز بالأيام القادمة ، وباسمي وباسم جميع الأطفال اشكر مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد وجميع المنظمين القائمين على الفعالية من هيئة السياحة والجهة المنظمة) .
كما تفاعل الجمهور بتشجيع كبير لحضور شبيه الملك عبدالله رحمه الله الأستاذ / سعد النفيعي الذي خطف الأنظار بجمال ابتسامته وروحة المرحة بين الجمهور الذين استقبلوه بحفاوة وأخدوا معه الصور التذكارية.
يوم جديد أبدع به ربيع شبرا بتواجد الناشط والإعلامي وسفير الارادة لذوي الاعاقة عارف المطيري والكابتن محمد الجعفري لاعب فريق جده والمنتخب السعودي للكرة الأمريكية حيث كان لتواجدهم المميز طابع اخر لاقى استحسان الجمهور.
يذكر ان الفعاليات مستمرة بربيع شبرا إلى نهاية يوم الجمعة القادم بمفاجئات ومسابقات وعروض تخطف الأنظار.