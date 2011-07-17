التربية والتعليم تدعو لتفعيل الاستعلام المباشر عن المعاملات عبر الإنترنت

واس – الرياض :-

دعت وزارة التربية والتعليم منسوبيها إلى تفعيل خدمة الاستعلام المباشر حيال الطلبات والمعاملات الواردة للإدارة العامة لشؤون المعلمين التي تختص بالمعلمين والمعلمات.

جاء ذلك في توجيه وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد لمديري التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات بتكليف إدارات شؤون المعلمين شؤون المعلمين والعلاقات العامة بتوجيه المستفيدين إلى الاستفسار عن طريق الاستعلام المباشر وذلك من خلال استخدام السجل المدني أو رقم المعاملة أو الهاتف الجوال عبر الموقع http://saa.gov.sa/mo/view.aspx.

ويأتي هذا التوجه في إطار استخدامات التقنية بما يوفر الوقت والجهد على منسوبي ومنسوبات الوزارة، ويسرع في تفعيل الإجراءات وفق التنظيمات المنصوص عليها في الإدارة العامة لشؤون المعلمين.

وتعد هذه الخدمة إحدى الخطوات التفعيلية لأتمتة التعاملات المختلفة في الوزارة التي ستمتد إلى جميع المعاملات عبر نظام فارس ونظام نور الإلكترونيين وغيرهما.