ملائكة الملائكة

حين يأتي ذكر المرأة تعبق الأجواء بلطافة الكلمة ، ويغشى عطرها القلوب ، وحين تأتي سيرة الطفل ، ينهال الحبور ويفوز السرور ، ويحظى الأمر باهتمام الكبير والصغير ، فكيف لو استدار الحديث حول امرأةٍ ترعى طفلاً !

يقول شوقي : قم للمعلم وفّه التبجيلا ، وأنا أقول قم للمعلمتين وفهما التبجيلا ! ففصول رياض الأطفال لا تقوم بها معلمة واحدة ، بل معلمتان اثنتان، تكرّسان نفسيهما طيلة اليوم لرعاية تلك الأنفس الغضّة ، تعيشان دور الأم الحنون ، والمربية الفاضلة ، والممثلة التي تأخذ الألباب وتسترعي العقول لتغرس فيها القيَم.

ماذا تقول في معلمة رياض الأطفال ؟ إنها العروس التي يأخذونها شابّة سليمة فيتركونها بآلام الظهر وتشويش الذاكرة ، وآثار التلوث السمعي الناتج عن ضجيج الأطفال المستمر ، ثمّ هي لا تأخذ على ذلك زيادةَ تعويضٍ في “مرتبها” .

هل قلتُ “مرتّبها” ؟ ياله من مضحك ذلك المرتّب الهزيل الذي يذهب منه مبالغ لا يُستهان بها في سبيل تغطية تكاليف وسائل التعليم التي تقصّر في توفيرها المدارس ، ومبالغ أخرى تذهب في سبيل الهدايا التي توفّرها لطلّابها وطالباتها الذين هم في حقيقة الحال يزيدون في العدد عن الحد المفترض ، لكنّها تضاعف جهدها لاستيعابهم وتبليغ رسالتها التربوية التي عهد إليها بها “الأهالي” .

هل قلتُ “الأهالي” ؟ يالهم من أمر مزعج ومؤلم أولئك الأهالي ، نصفهم يظنّ أن رياض الأطفال هي مدينة ملاهٍ يرمون فيها أطفالهم لتجالسهم بها “شغّالات” ، تجتهد المعلمة في العمل ليهدم كل ذلك -بإهمالهم- الأهل ، ونصفهم الآخر يعتقد أن رياض الأطفال كتاتيب يجب أن يتخرج منها أطفالهم قرّاءً كتّاباً حُفّاظاً للقرآن والسنة ولغة العرب والفرنجة ، فيحمّلون المعلمة مالاتحتمل ويكلّفونها مالاتطيق ، ويلومونها بدلاً من أن “يشكروها”.

هل قلتُ “يشكروها”؟ ياله من حلمٍ حزين ذلك التقدير الذي تتمنى أن تحظى به تلك المعلمة ، إنّ تعليم الأطفال -كقطاع حيوي من أهم القطاعات الإنسانية في المجتمع – هو بكامله مهمّش في مجتمعنا ، فكيف بمن يعمل فيه ، بانيات الإنسانية وملائكة الرحمة ، اللواتي بين أيديهنّ يتشكّل الجيل وتتخلّق النفسيات السوية ، إنهنّ المخلوقات الخارقة التي يُنتظَر منها وضع اللّبنات الأولى لتأسيس بنيان باذخ وشامخ ، بأن تخلط بطريقة ما بين التعليم والتربية والمسايسة والتمثيل المسرحي ومجالسة الأطفال وملاعبتهم ، فتتعامل بمعالجة نفسية الطفل والنفاذ إلى روحه قبل التعامل مع معالجة المادة لإيصالها إليه مبسّطة بطريقة جميلة .

هل قلتُ “جميلة” ؟ إنها الصفة الأبدية لمعلمة رياض الأطفال ، هل سمعت يوماً من طفلٍ وصفاً لمعلمته إلا الجمال؟ الطفل يتذوق الجمال الروحي ولا يهتم غالباً بالجمال الجسدي ، لذلك تجده دائماً مفتوناً بمعلمته الرائعة التي لا تدّخر ابتسامة أو لطافة ، يرى فيها الصدق في المحبة والحرص ، فيترجم عقله ذلك إلى جمال نوراني ، وتتمثل أمامه تلك المعلمة الباسمة ، حوريّةً حسناء قد هبطت من السماء.

تعليم الأطفال مهمة جليلة وعسيرة ، إنها كالمشي في حقل ألغامٍ ، مليئة بالحذر والخطأ فيها مكلف ، والمعلمة فوق هذا تعاني من ضعف مرتّبها:

بالنسبة لمرتبات مثيلاتها في الدول المتقدمة ، وبالنسبة لما تبذله من جهود في التعامل مع الطفل وماتلاقيه من الأهل ، وبالنسبة لما تدفعه من جيبها الخاص في سبيل إتمام العملية التعليمية والتربوية ، وبالنسبة لما تعانيه من آثار صحية جانبية على المدى الطويل ، وأخيراً بالنسبة لما تتلقاه معلمات بقية المراحل التعليمية حيث تستحق أعلى منهن جميعاً دون أدنى شك ، فهي موكولة بأخطر الفئات العمرية وأعلاها حساسية.

عزيزتي معلمة أطفالنا: تذكري حين تستيقظين من نومك أنك بانفراج جفنيك تنيرين الدروب ، وبصوتك تأسرين القلوب ، وأن عبيرك حين يحمله نسيم الصباح ، هو عطر الأطفال المتلهّفين للقدوم إلى تلك الغرفات ، يصافحون جمالك الذي لا يرون له مثيلاً ، وتختلط ضحكاتهم البريئة بضحكاتك الحانية ، لتصنعي معهم لوحةً من نور ، قِوامها ملائكة كبار وملائكة صغار !