ملائكة الملائكة

حين يأتي ذكر المرأة تعبق الأجواء بلطافة الكلمة ، ويغشى عطرها القلوب ، وحين تأتي سيرة الطفل ، ينهال الحبور ويفوز السرور ، ويحظى الأمر باهتمام الكبير والصغير ، فكيف لو استدار الحديث حول امرأةٍ ترعى طفلاً !
يقول شوقي : قم للمعلم وفّه التبجيلا ، وأنا أقول قم للمعلمتين وفهما التبجيلا ! ففصول رياض الأطفال لا تقوم بها معلمة واحدة ، بل معلمتان اثنتان، تكرّسان نفسيهما طيلة اليوم لرعاية تلك الأنفس الغضّة ، تعيشان دور الأم الحنون ، والمربية الفاضلة ، والممثلة التي تأخذ الألباب وتسترعي العقول لتغرس فيها القيَم.
ماذا تقول في معلمة رياض الأطفال ؟ إنها العروس التي يأخذونها شابّة سليمة فيتركونها بآلام الظهر وتشويش الذاكرة ، وآثار التلوث السمعي الناتج عن ضجيج الأطفال المستمر ، ثمّ هي لا تأخذ على ذلك زيادةَ تعويضٍ في “مرتبها” .
هل قلتُ “مرتّبها” ؟ ياله من مضحك ذلك المرتّب الهزيل الذي يذهب منه مبالغ لا يُستهان بها في سبيل تغطية تكاليف وسائل التعليم التي تقصّر في توفيرها المدارس ، ومبالغ أخرى تذهب في سبيل الهدايا التي توفّرها لطلّابها وطالباتها الذين هم في حقيقة الحال يزيدون في العدد عن الحد المفترض ، لكنّها تضاعف جهدها لاستيعابهم وتبليغ رسالتها التربوية التي عهد إليها بها “الأهالي” .
هل قلتُ “الأهالي” ؟ يالهم من أمر مزعج ومؤلم أولئك الأهالي ، نصفهم يظنّ أن رياض الأطفال هي مدينة ملاهٍ يرمون فيها أطفالهم لتجالسهم بها “شغّالات” ، تجتهد المعلمة في العمل ليهدم كل ذلك -بإهمالهم- الأهل ، ونصفهم الآخر يعتقد أن رياض الأطفال كتاتيب يجب أن يتخرج منها أطفالهم قرّاءً كتّاباً حُفّاظاً للقرآن والسنة ولغة العرب والفرنجة ، فيحمّلون المعلمة مالاتحتمل ويكلّفونها مالاتطيق ، ويلومونها بدلاً من أن “يشكروها”.
هل قلتُ “يشكروها”؟ ياله من حلمٍ حزين ذلك التقدير الذي تتمنى أن تحظى به تلك المعلمة ، إنّ تعليم الأطفال -كقطاع حيوي من أهم القطاعات الإنسانية في المجتمع – هو بكامله مهمّش في مجتمعنا ، فكيف بمن يعمل فيه ، بانيات الإنسانية وملائكة الرحمة ، اللواتي بين أيديهنّ يتشكّل الجيل وتتخلّق النفسيات السوية ، إنهنّ المخلوقات الخارقة التي يُنتظَر منها وضع اللّبنات الأولى لتأسيس بنيان باذخ وشامخ ، بأن تخلط بطريقة ما بين التعليم والتربية والمسايسة والتمثيل المسرحي ومجالسة الأطفال وملاعبتهم ، فتتعامل بمعالجة نفسية الطفل والنفاذ إلى روحه قبل التعامل مع معالجة المادة لإيصالها إليه مبسّطة بطريقة جميلة .
هل قلتُ “جميلة” ؟ إنها الصفة الأبدية لمعلمة رياض الأطفال ، هل سمعت يوماً من طفلٍ وصفاً لمعلمته إلا الجمال؟ الطفل يتذوق الجمال الروحي ولا يهتم غالباً بالجمال الجسدي ، لذلك تجده دائماً مفتوناً بمعلمته الرائعة التي لا تدّخر ابتسامة أو لطافة ، يرى فيها الصدق في المحبة والحرص ، فيترجم عقله ذلك إلى جمال نوراني ، وتتمثل أمامه تلك المعلمة الباسمة ، حوريّةً حسناء قد هبطت من السماء.
تعليم الأطفال مهمة جليلة وعسيرة ، إنها كالمشي في حقل ألغامٍ ، مليئة بالحذر والخطأ فيها مكلف ، والمعلمة فوق هذا تعاني من ضعف مرتّبها:
بالنسبة لمرتبات مثيلاتها في الدول المتقدمة ، وبالنسبة لما تبذله من جهود في التعامل مع الطفل وماتلاقيه من الأهل ، وبالنسبة لما تدفعه من جيبها الخاص في سبيل إتمام العملية التعليمية والتربوية ، وبالنسبة لما تعانيه من آثار صحية جانبية على المدى الطويل ، وأخيراً بالنسبة لما تتلقاه معلمات بقية المراحل التعليمية حيث تستحق أعلى منهن جميعاً دون أدنى شك ، فهي موكولة بأخطر الفئات العمرية وأعلاها حساسية.
عزيزتي معلمة أطفالنا: تذكري حين تستيقظين من نومك أنك بانفراج جفنيك تنيرين الدروب ، وبصوتك تأسرين القلوب ، وأن عبيرك حين يحمله نسيم الصباح ، هو عطر الأطفال المتلهّفين للقدوم إلى تلك الغرفات ، يصافحون جمالك الذي لا يرون له مثيلاً ، وتختلط ضحكاتهم البريئة بضحكاتك الحانية ، لتصنعي معهم لوحةً من نور ، قِوامها ملائكة كبار وملائكة صغار !
صح لسانك أخي خالد و تسلم يمينك …و الله كتبت و كأنك جالس في فصلي المزدحم بفلذات أكبادنا ….و كما وصفت بالضبط تفاني في العطاء مع ألم في الظهر مع راتب ﻻ يكفي عشر أيام من الشهر ….ﻻ نقول مع هذا التغافل بحق المعلمة إﻻ عظم الله أجرنا ….
لا فض فوكَ علاوة على ذلك ينسى الجميع ماوضعناه من اسس نفسيه وعلميه واجتماعيه للطفل ولاننسى ايضاً ان معلمة رياض الأطفال لاتشيخ ابدا لانها اكتسبت روح الطفوله وتبقى في الاغلب عفويه شفافه تفيض طيبه ومحبه لقربها من عالم البراءه والحب
لافوض فوك اخي خالد فعلا تتكلم عن واقع حي نمارسه كمعلمات رياض الاطفال معلمه رائعه بمعنى الكلمه الله لايحرمنا الاجر والثواب انشاء الله
الاستاذ خالد خلاااوي … وصفنا حق الوصف
ولكن …
لنااا حقوووق ونتمنئ ينظر لهااا
لا نطالب بزيادة المرتب …
ولكن…
من حقنااا توفير غرفة خااصة للمعلمات …
من حقنااا فترة راحة بين الانشطة
لتجديد نشاااطناااا
أسوووة بالتخصصات الاخرئ
ينادونني معلمة ويخطئون كثيرا لينادونني ماما
وانا سعيده بذلك كوني احس انني لم اخسر حين تعبت وكأنهم يكافئونني بأن زالت الحواجز واصبحت ك ماما .
الحمد لله
جزاك الله خير علي وصفك لهذه المرحله اخيرا اخيراً حصلت كلمه مدح موجهه لنا دايم نقد ويعتبرون مرحلة رياض الاطفال كانها حضانه امسكي الطفل وخلاص مافي متابعه ولا شي من قبل الأهل ولا حضرت بالمجالس انواع الاستهزاء والسخريه بهذا التخصص الرائع فهذي مرحله أعجز مع وصفها كل يوم أعيش طفولتي مع أطفالي وافرح لا شفت تعلقهم وسؤالهم عني ويشترون خاطري لاقلت خلاص المعلمه زعلت
مقال جداً رائع أعجز عن الشكر انا من دخلت هذا الاختصاص فخوره فيه والحين هذا المقال بنشره للكل عشان ما يلوموني فيه
الله على جمال كلماتك فرحت فيها مش لانها مدح في مجالي اكثر من كونها صادقه وفيها وعي وتفهم لطبيعه عملنا صراحة لاكثر من مره فكرت اترك هذا المجال بسبب عدم التقدير اللي اشوفه من المجتمع حتى من اشخاص مستواهم التعليمي عالي انا بنظر مجتمعي حاضنه مو أكثر .. يعطيك الف عافيه وان شالله تتغير النظره هذي لمعلمة رياض الأطفال
ياله من كلااااام رااائع في الصميم لم تدخر كلمة حق واحدة في حقنا معلمات رياض الاطفااااال بالعامي ” كفيييت ووفيت ”
انا فخورة جدا جدا لأني معلمة رياض أطفال معلمة لأصعب مرحلة واجملها وفضل كل مميز يعود لمعلمته في رياض الاطفال التي درسته ..
لكن من فضل الله علي انني ووفقت بأمهات مميزات لأطفالي الرائعين محباات ومتعاونات ويقدرون المعلمة اجمل تقدير ..
أطمح برفع ورقي مستوى مرحلة ريااض الأطفال في المنطقة الشرقية ومن ثم بالمملكة عاامة ..
وانا واثقة تمام الثقة بإن لمعلمة رياض اﻷطفال من ابداع وتميز مدرستها 50% واجزم على ذلك ….
♥معلمة رياض اطفال بمدارس براعم اﻷقصى بالدمام ♥
صح لسانك يااخ خالد ليتك كتبته من زمان هذا الكلام الرائع أكيد أكيد انك تذكرت معلمتك الي بالروضه درستك وقدرت كيف تعبت معاك الله لايحرمنا من الوجه الي دايم ينصر وينصف معلمة رياض الاطفال يارب
لكن كلمة حق ادارتي لاتدخر كلمة شكر تقال لي في كل عمل اقدمه شكرا لمن كانت قريبة منا تدعمنا وتعزز ثقتنا بإنفسنا كمعلمات مبدعات ومميزات شكرا من اﻷعماق لن انسى صنيعكم معي ♥
معلمة في مدارس براعم الاقصى بالدمام ♥
كلمت حق قلتها في شان معلمة رياض الاطفال في المؤسسة للبنة الاولى لتصنع جيلا صاعدا واعدا فانا احدى تلك الاجيال لمدت 26 عاما وراتب ضئيلا لايسد ولتيغني ولايفي يتعب تلك الام التي تعتني وتربي وتعلم وتقوم مهارات وتعدل سلوك فالمعلمة كل شيء في حياة الطفل لافض فوك لا جف قلمك
شكرا لك لقد انصنفت هذه المعلمه الفاضله
قليل من هم يعرفون الجهد الذي تقوم به ً
ليسأل كل واحد نفسه مجرد جلوس ساعتين مع الاطفال تبدل من حال الى حال والنفسيه تبدأ تضيق والمزاج يبدأ بالتراجع.
ومعلمة رياض الاطفال تعطي بكل ما فيها لا تنظر للوقت ولا تمل بالعطاء
رائع . فعلا شكرا لا تكفي معلمة رياض الأطفال. لكن جزاها الله خيرا و جعل كل ما تقدمه في ميزان حسناتها
السلام عليكم ..رائع جدا مقال لم يسبق أحد ان فكر ولو مجرد تفكير أن يصبغ بضع كلمات ينصف فيها تلك الإنسانة التي اخذت موقع الأم في الروضة وقامت بعدة مهام معلمة ومربية وممرضة ومصلحة زأخصائية نفسية وتقوم بتربيةالأطفال وهذه من أصعب المراحل … واكثرها حساسية تبني شخصيته وتنمي قدراته .. لكن للاسف تقدير أقل رواتب أقل ..الا تستحق تكريم وتقدير ..ويوم يسمى يوم المعلم الحاضن ..لماذا لانلقب نحن بلقلب ملاءكة الرحمة الا نستحق ذلك؟؟؟؟؟ انا معلمة لمدة 23 عاما والآن أنا مشرفة لأول عام ..لكنني لازلت اعيش دور المعلمة واشتاق لتلك الملائكة الللذين اكسبوني الروح البريئة والإبتسامة الدائمة والحماس الذي لاينقطع ولا يزول .
لك كل الشكر
يكفيني فخرا ان تأتي عندي ام تقول لي بنتي تقولي صيري انتي معلمة فاطمة وبعدين تحضن امها وتقولها كذا معلمتي تسويلي كل يوم …
لولا اﻷمل …..
كلام جميل ورائع ومعبر
رغم انني لم اتخصص رياض اطفال الا اني تمنيت ذلك من طفولتي فقد اعطتني خبرتي لمده 8 سنوات جعلتني كفيله بان اكون ام لكل جيل اخرجه بحب اكتسبت صفات ومهارات ولازلت اتعلم مع اطفالي
كم من فرح ادخلو السرور وانا بقمه احزاني ببرائتهم وعطفهم وحبهم وكم من فرحه عندما التقي باخواتي الامهات من تعزيز وشكر
اجمل مافي الحياه عندما تجلس مع طفل ويحاكيك عن كل مايدور مابداخله وكانك امه
تحياتي لك ام ربت أجيال المستقبل وعلى رائسمهم القدوة الرائعه المديره القائده
وشكرا للقلم الذهبي المعبر أ خالد
جزاك الله خيراً
والله راح تعبي الي كنت احس فيه اول مره الاقي حد يقدر تعبنا وقيمتنا في قطاع التعليم
اشكرك اخي خالد على ماقدرت من جهود تبذلها معلمة رياض الاطفال وتقوم بتخطي الصعوبات من اجل نجاح جيل متميز هادف في مجتمعه اضافةً مابذلته من جهود عظيمة اثناء دراسة هذا التخصص وماواجهة من تحديات من ناحية كثرة المتطلبات الجامعية والتشدد في الدرجات والمحاسبة الصارمة ( من قلب الحدث )
والظلم في كثير من المواقف
انتظر كل صباح لئلامس برائتهم
جزاك الله خير
نعم والله تعلقنا بهم أكثر مما تعلقوا بنا
معهم نسترجع طفولتنا البريئه
فهم بحق أرض خصبه لزرع بذرة الخير والألتزام بذلك الدين
بل من خلالهم تستطيع أن تقوم المجتمع
لاحرمك الله أجر ذلك المقال
مقالك يتلمس معاناتنا ولكن مع التعب الذي القاه يهونها ابتسامة اطفالي وتعلقهم بي فأعلم انني جدآ محظوظة.
استاذ خالد ..
جزاك الله عنا خير الجزاء .. كفييت و وفييت . كلمات في الصميم . صحيح عندما اخبرهم ان تخصصي رياض اطفال يقلون] تغيرين بامبرزهم[وترجعين . كأنك شغاله — .. كلمات تضايقني كثيراً . لا يعلمون ماذا نفعل في الروضه ..
تربية الاطفال جداً صعبه . اكثر من 20 طفل في الفصل وتتحملين مسؤليتهم .
مقال واقعي .. من قلب الحدث ..
منذ أن عملت في رياض الأطفال ، علمت يقيناً أن معلمة هذه الفئة تستحق ضعف الراتب نظراً للجهد الذي تقوم به ولايتصوره إلا من قام به .
هل تعلم أن المعلمات لايوجد لهن مكان خاص أو مكاتب !!
هل تعلم أننا منذ أن نباشر العمل صباحاً حتى نهاية الدوام ونحن مع الأطفال ولايوجد فترة راحة إلا نصف ساعة خلال اليوم .
وكذلك عدد الأطفال يفوق مانصت عليه المناهج ..
– هل تعلم أننا مطالبات بالقيام باعمال فنية وأعمال يدوية مختلفة وابتكار أو صنع مواد لايصال المعلومة للطفل في جميع النواحي وتنمية جميع القدرات .
– وهذه الوسائل لابد ان تكون جذابة
– المعلمة هنا تحتاج بدلات للأعمال التي تشتريها وتصنعها .
– حتى وقت راحة وإفطار المعلمة يكون بصحبة الأطفال فعينها عليهم من مراقبة وتوجيه .. الخ
– لايهمني نظرة المجتمع وغيره .. لكن يهمني أن أُعطى حقوقي وارتاح في عملي .
انا حابه اشكرك من قلبي على هذا المقال الرائع والاحساس بمعلمة رياض اطفال المهمشه دايما كلماتك اشعرتني بالسعاده
هذه أخر سنة لي في الجامعه وتخصصي رياض أطفال .. فليعلم الجميع بإني دخلت هذا القسم برغبتي ومعدلي الثانوي 92.88 والقدرات 87 وبإمكاني دخول اي تخصص اخر يعجبني لان معدلي لم يجبرني ولاكن اﻷطفال جنةةة الله في اﻷرض أحببتهم فتعبت ﻷجلهم .. ♡
وليعلم أنها مرحلة من أهم المراحل منها أنير عقول أطفالنا وأسسهم على مبادئ تنهض بتفكير المجتمع الى القمة ..
أما مسألة الرواتب فهذه لم أعلم بها الا اﻷن ..!! عجيييب .. !! بدل أن نكون أعلى راتب لاننآ نعلم سن حرج ويصعب التعامل معه الا باستراتيجية فريده من نوعها ومعلمات الصفوف العلياء يسهل تعليمهم لانه فقط تزويد الطالب بمعلومات يجهلها من قبل وحفظها من قبل الطالب .. وليس تأسيس وتعليم طفل يجهل جميع اﻷشياء من حوله .. !! ليست غريبة على دولتي فهيا دائما تصدمني بقراراتها ووزنها للأمور ..
أخيرا … أشكرك خالد خلاوي وأشكر قلمك المبدع وفكرك النير ..
سلم الكف والانامل التي انصفت من يعمل ولا يدرك عملهن احد
هن عملن متحسبين اكثر من ان يكون اجر
تغفل عن جهودهم مراجعهم العمليه ومجتمعهم الذي هن يقمن باحتضان ابنائه
قلت فأبدعت وبطرحك هذا انجزت انجاز غير مسبوق لك ولمن دعمك
الدعاء في ظهر الغيب والله الموفق
شكرا جزيلا شكرا لك من أعماق قلبي فكلامك بلسم عليه ..أتمنى من الكل تفهم معنى كلمة رياض الأطفال. كلمه تحمل بين طياتها التعب والمجهود كلمه تحمل الحذر ثم الحذر بتصحيح المفهوم وتوصيله لطفل وتعليمه المبادئ والقيم الأسلاميه..الحذر عند الكلام الحذر عند التصرف ..فليس بالسهل التحدث مع الأطفال وتعليمهم فذلك يتطلب صدر رحب وأبتسامه لاتفارق وجه المعلمه ..والله وحده يعلم مابصدرها ونفسها..فمعلمة رياض الأطفال يجب التعامل معها كطفل برقة وأدب وليس بهجوم مثل بعض الأمهات أبني لايكتب أبنتي لم تحفظ أو من الإداره لماذا المستوى الأكاديمي للأطفال لم يتحسن..!!! عذرا لكم جميعاًفأنا معلمه ولست بأمه أو أخته فهم المسؤلين عن مستوى طفلهم ..أكرر شكري لك أستاذ.. معلمة رياض الأطفال بمدارس الفرسان بالرياض
جزاك الله خير اخي خالد واخيرا جاء من من يتحدث عن معلمة رياض اطفال لو بس واحد جلس في مكان به سبعه اطفال كان تذمر من كثرة الحركه والكﻻم الا منتهي لكن جزاك الله خير الجزاءبس مجرد الشعور بالاخرين يعطي دافع وحماس للمواصله في درب العطاء
مرحلة رياض الأطفال هي أهم واصعب مرحله وهي الخطوه الأولى والأساسيه في بداية تعليم الطفل.
ونبذل فيها نحن المعلمات جميع مانملك من طاقه جسديه ولغويه. نحن في رياض الأطفال نعلم وندرس ونربي ونلعب ونغني ونخلق جو جميل مختلط بالتعليم والفرح والمرح.
ولكن مثل ماتفضلت أخي الكاتب نحن فئه مهمشه لايعلمون بأن أساس كل مجتمع ناجح ومتطور هو طفل تأسس من نعومة اضفاره على تلقي العلم الهادف والممتع.
جعل الله كل ذلك في ميزان أعمالنا.
فتح الله عليك منذ مايقارب سبعة عشر عاما ومنذ التحقت بقسم رياض الاطفال وهذه العبارات تلاحقنا من جميع من يسمع كلمة رياض اطفال الا من رحم ربي ومنذ ذلك الوقت اقول لطالباتي تخصصكن اهم من تخصص الطب الذي يتطلب نسبة عالية وتجرى له اختبارات ومقابلات ليلتحق به صفوة الصفوة لان الاطباء مسؤلون عن جانب واحد فقط في شخصية الانسان وهو الجانب الجسمي وسلامته وصحته ليعمر الكون بحياته ولكن معلمة رياض الاطفال مسؤولة عن جميع جوانب نمو الطفل الجسمي العقلي اللغوي الانفعالي الاجتماعي والديني عن كل مايخص الطفل لينمو بشكل سليم ومتوازن ويعمر الكون بذكر لا اله الا الله ان معلمة رياض الاطفال تستحق وسام شرف خاص بها دون اي معلمة فكما ذكرت هي معلمة نادرة وفريدة وتستحق كل التقدير من المجتمع ومن التعليم يكفي ان كل مايتعلمه الطفل في ميزان حسناتها الى يوم القيامة هنيئا لنا برعاية احباب الله وجزاك الله خير الجزاء على هذا الطرح العادل والفكر النير
السلام عليكم
جزاهن الله خيرا ورزقهن من ينصف مجهودهن؛آمين!
أيضا: أنا أرفض عنوان المقال رفضا قاطعا ، وأّذكر الجميع بأن الإيمان بالملائكة هو ثاني أركان الإيمان، وتشبيه الإنسان”النساء والأطفال” بهم منفر جدا؛ ولعله قريب من نظرة الكنيسة للملائكة الكرام المقربين.
والله المستعان.
*مشاركتي الأولى في أنحاء ، وسنرى النتيجة إن شاء الله.
السلام عليكم ..شي جميل ما كتبته .. في الواقع انا طالبه تخصصي رياض اطفال احببت التخصص في بدايه الامر ولكن بعد دخوله و استنقاص الناس في مجتمعنا له وانه تخصص غير مهم والكل يستطيع ان يقوم به وانه شي مهمش … بدات احزن ..اتمنى ان نصبح مثل الدول المتقدمه في نظرتها لهذا التخصص !! كدراسه مرهق و كعمل متعب ..بحسب ما سمعت .. شيء جميل عندما نرى اشخاص امثالك يقدرون هذا التخصص والعمل فيه .. شكرا اسعدني ماكتبه قلمك ..
من أجمل ما قرأت .. موفق
كلمات رائعه واذهلتني واشكر الكاتب وناشر الموضوع والتخصص جميل وممتع لكن الناس تحتاج وعي لتحترم صاحب المهنه الذي احتوی اطفالنا بكل حب وتقدير واخلص لعمله اتمنی رفع علاوات وزياده رواتب لوظيفتهم لما فيها من جهد اكثر وتعب وتحملهم مسؤليه المهنه بحد ذاته يهد جبال الله يجزاهم خير ويعطيهم الف عافيه علی مجهودهم
ما اتخصصت في هذا المجال ولكن حصلت على فرصه وتعتبر جيده نظرا لعدم وجود وظايف و في بداية الامر لقيت صعوبه اتقبل اكون معلمة رياض اطفال لكن خضت التجربه وباستمتع فيها كتير صح المجال شحيح معنويا من ناحية التقدير وماديا من ناحية الراتب لكن رؤيتك للاطفال وحبهم لك وفرحتهم فيك تغنيك وتنسيك تعبك وبالعكس تعطيك طاقه انك تقدملهم اقصى ماتقدر عليه وشكرا عالمقال اللي يطبطب عالقلب بجد فرحت انو في ناس مدركه ومقدره المجهود اللي بنقدمو
جزاك الله خير وفيت وكفيت وجزا الله كل معلمة اطفال خير الجزاء
شكراً على المقال الاكثر من رائع وقد وقعت على جرح عميق نحن الان في مدرستنا وجميع المدارس الحكوميه لم يخصص سوى ٣٠٠٠ريال في السنه لبند النظافه ونقوم نحن المعلمات(المحتسبات منهن ) باستئجار عامله ١٨٠٠ريال لتقوم بتنظيف الحمامات والفصول واحياناً الاطفال الحكومه تركت لنا مراسله واحده تشكو من امراض عديده لا تقوم الا بمسح الغبار من مكتب المديره وحسب يقال ان النظام حدد ٣عاملات لكل مدرسه ولي ٢١سنه خدمه لم ارى شي وانا من ضمن الاتي يدفعن اجر عامله ان وجد
هذا كلام جميل لكن الواقع من معلمه رياض الاطفال عكس ذلك طبعا لا اعمم ولكن طفلي كان نطقه سليم وبعد صرخه المعلمه في وجهه فجأه لانه اجاب بسرعه اصيب بروعه وتأتأه اعاني منها للان مع العلم فصله كان فيه ٤ معلمات طبعا الان ابني عمره ٨ سنوات ونصف ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل على كل مقصر في الامانه
مقال رائع ،، موفق جدا في اختياره أولا ،، ثم في عرض المشكلة ،، ومن ثم في كشف تفاصيلها ،، كاتب مبدع بحق، وفقك الله
كفيت ووفيت
اليوم نلت جزاءً من الانصاف في وقت انعدم فيه الانصاف لسنوات
والغريب ان هذا الانصاف جاء من شخص قد يكون بعيداً عن قلب الحدث بحكم الظروف
كم كنت اتمنى هذا التقدير من الامهات وغيرهم من رؤوساء المكاتب
اللهم اعنا واجرنا على هذا الجهد المضاعف الذي قد لا يتحمله احد