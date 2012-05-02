فريق جدة النسائي يفوز ببطولة النخبة في كرة الطائرة

(أنحاء) – متابعات :-

انتزع فريق جدة النسائي المركز الأول لبطولة النخبة للألعاب الرياضية في دوري الكرة الطائرة، وفاز بجوائز مالية تقدر بـ5 آلاف ريال.

وأوضحت قائدة فريق جدة النسائي أن طموحاتها تتطلع إلى تقديم صورة جيدة عن الرياضة النسائية خارج المملكة واللعب على مستوى دولي، وقامت بقيادة مباريات الدورة تحكيميا الدكتورة مها الهجرسي.

وبحسب صحيفة عكاظ، أكدت قائدة الفريق على ضرورة وجود دوريات لكرة الطائرة كونها رياضة تناسب النساء، معربة عن أملها في أن تتبنى المؤسسة العامة لرعاية الشباب تنظيم الرياضة النسائية في المملكة في أقرب وقت ممكن، مع مهمة الإشراف عليها وتوفير أماكن اللعب المناسبة.