سعوديون يستهجنون “رسالة تناشد أمير قطر” بتسديد القروض البنكية عنهم

(أنحاء) متابعات :-

تسببت رسالة -نشرتها صحيفة الكترونية سعودية- وقالت بأنها “مناشدة من سعوديين الى أمير قطر بتسديد القروض والديون عليهم لدى البنوك السعودية” في ردود فعل متباينة غلب عليها الاستهجان والغضب من محتوى الرسالة وغرضها .

وكانت صحيفة مباشر العربية الالكترونية نشرت على صدر موقعها رسالة عنونت بـ “رسالة من بعض السعوديين إلى والدنا الغالي امير قطر سمو الامير/ حمد بن خليفة آل ثاني يناشدونه بتسديد القروض والديون لدى البنوك السعودية” ولم تذيل الصحيفة الرسالة المنشورة بأي اسم ، واكتفت بنشر نصها الذي جاء فيه:

“إلى سيدنا وأبينا صاحب السمو الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني .. نسأل الله ان تكون في تمام الصحة والعافية .. ياصاحب السمو / يعاني بعض المواطنين السعوديين من كثرة الديون والارتفاع في الفوائد البنكيه مما اثقلت كاهل المواطنين السعوديين .. لما كانت معظم هذه القروض للمواطنين السعوديين جاءت نتيجة الارتفاع الكبير في جميع الأسعار وغلاء المعيشة بشكل عام .. .. ولا يخفى عليكم ذلك .. فنرجوك ياسمو الامير ..تسديد و اسقاط الديون او الفوائد البنكية المترتبه على بعض المواطنين السعوديين لدى البنوك السعودية.. وحفظ الله تعالى امير قطر حمد بن خليفة ال ثاني وجعله في اتم الصحة والعافية”

فيما كانت التعليقات الساخرة حاضرة الا أن لغة الاستهجان والاستغراب من نشر الصحيفة لهذه الرسالة طغت على أغلب التعليقات والتي اتفقت على أن ما قامت به الصحيفة “تصرف معيب” لايرقى للمهنية في عرضها المبهم للرسالة التي عممتها على السعوديين وان اشارت في العنوان بكلمة “بعض” الا أنها لم تذيل بأي اسم فأصبحت عموميتها وتحدثها باسم شريحة واسعة من السعوديين أقرب .

ومن تعليقات القراء على الرسالة ، يقول أبو حسام “عيب والله عيب عليكم تشحذون وانتوا في بلاد ابومتعب” وقاريء آخر رمز لاسمه بـ سعود لم يخفي محبته لوطنه ولكنه علق بإحباط قائلاً” للامانه والصدق الشعب السعودي يحب وطنة ويحب حكامة بس في نفس الوقت يريد حقوقة والحاصل الآن أنه لم يحصل حتى على بعض حقوقة وابسطها واسهلها لسكن في بلد غني كله صحاري ” اما رضوان السهلي فكان أكثر استهجاناً بقوله” حسبنا الله ونعم الوكيل وصلت الطراره ” واكتفى محمد عاتي بترديد بيت الشريف قتادة الشهير ” بلادي وإن جارت عليّ عزيزة .. وأهلي وإن ضنوا علي كرام” ، ولازالت ردود الفعل تتوالى بعد تناقل الرسالة عبر الشبكات الاجتماعية ورسائل “الواتس آب” بين مستهجن ومحبط وفريق يزفها على محمل “إياك أعني واسمعي يا جارة” .