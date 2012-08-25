سعوديون يستهجنون “رسالة تناشد أمير قطر” بتسديد القروض البنكية عنهم

(أنحاء) متابعات :-
تسببت رسالة -نشرتها صحيفة الكترونية سعودية- وقالت بأنها “مناشدة من سعوديين الى أمير قطر بتسديد القروض والديون عليهم لدى البنوك السعودية” في ردود فعل متباينة غلب عليها الاستهجان والغضب من محتوى الرسالة وغرضها .
وكانت صحيفة مباشر العربية الالكترونية نشرت على صدر موقعها رسالة عنونت بـ “رسالة من بعض السعوديين إلى والدنا الغالي امير قطر سمو الامير/ حمد بن خليفة آل ثاني يناشدونه بتسديد القروض والديون لدى البنوك السعودية” ولم تذيل الصحيفة الرسالة المنشورة بأي اسم ، واكتفت بنشر نصها الذي جاء فيه:
“إلى سيدنا وأبينا صاحب السمو الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني .. نسأل الله ان تكون في تمام الصحة والعافية .. ياصاحب السمو / يعاني بعض المواطنين السعوديين من كثرة الديون والارتفاع في الفوائد البنكيه مما اثقلت كاهل المواطنين السعوديين .. لما كانت معظم هذه القروض للمواطنين السعوديين جاءت نتيجة الارتفاع الكبير في جميع الأسعار وغلاء المعيشة بشكل عام .. .. ولا يخفى عليكم ذلك .. فنرجوك ياسمو الامير ..تسديد و اسقاط الديون او الفوائد البنكية المترتبه على بعض المواطنين السعوديين لدى البنوك السعودية.. وحفظ الله تعالى امير قطر حمد بن خليفة ال ثاني وجعله في اتم الصحة والعافية”
فيما كانت التعليقات الساخرة حاضرة الا أن لغة الاستهجان والاستغراب من نشر الصحيفة لهذه الرسالة طغت على أغلب التعليقات والتي اتفقت على أن ما قامت به الصحيفة “تصرف معيب” لايرقى للمهنية في عرضها المبهم للرسالة التي عممتها على السعوديين وان اشارت في العنوان بكلمة “بعض” الا أنها لم تذيل بأي اسم فأصبحت عموميتها وتحدثها باسم شريحة واسعة من السعوديين أقرب .
ومن تعليقات القراء على الرسالة ، يقول أبو حسام “عيب والله عيب عليكم تشحذون وانتوا في بلاد ابومتعب” وقاريء آخر رمز لاسمه بـ سعود لم يخفي محبته لوطنه ولكنه علق بإحباط قائلاً” للامانه والصدق الشعب السعودي يحب وطنة ويحب حكامة بس في نفس الوقت يريد حقوقة والحاصل الآن أنه لم يحصل حتى على بعض حقوقة وابسطها واسهلها لسكن في بلد غني كله صحاري ” اما رضوان السهلي فكان أكثر استهجاناً بقوله” حسبنا الله ونعم الوكيل وصلت الطراره ” واكتفى محمد عاتي بترديد بيت الشريف قتادة الشهير ” بلادي وإن جارت عليّ عزيزة .. وأهلي وإن ضنوا علي كرام” ، ولازالت ردود الفعل تتوالى بعد تناقل الرسالة عبر الشبكات الاجتماعية ورسائل “الواتس آب” بين مستهجن ومحبط وفريق يزفها على محمل “إياك أعني واسمعي يا جارة” .
الصحيفة الي نشرت الرسالة طرّارة وكل مؤيد لها شحاذ ابن شحاذ
وش هالصحافة المخيسة
وعناوين رئيسية بعد!!
أمحق من صحيفة
الحقيقة اخر انسان او دولة الجئ لها هي قطر!
مع كامل الاحترام لأهلها، حكام قطر لا يستحقون الاحترام
انا اشوف انها محاوله للفت نظر الدوله لشعبها فياليت تلتفت لو شوي قبل ماتخصر شعبها الوفي
اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفها منا
إلا كلامهم صدق ؤنشحذ أي رئيس ماعندنا مشكله
لأننا تربينا على الشي ذا. فقر ومذله وقلة حياء
إلا متى ياابو متعب
الله يمهل ولايهمل. إنشالله الفرج قريب
نار آل سعود ولا جنة غيرهم
خلك على نارك مانبيها
وانا بحطك على ناري
ظبعا كل ما استهجن هالأمر اكيد ما عنده قرض ومقتدر وما يشوف الا نفسه
ما يخلص راتبه في ١٠ الشهر !!!!!!!!!
مناشدة الحاكم ليست شحاذة ، هذا حاكم دولة
ماشا الله عليك تصدق انك ولد نعمه . راتبك يخلص في ١٠ الشهر
في اليوم زاتوه اللي استلم بيهو الراتب اسلمه
اللهم بارك لنا فيما رزقتنا
مسكينة هذه الدويلة مرة تستضيف معارضين ومرة تسوي نفسها مصلحة ومرة تزايد على الدول الكبار في المواقف وتصل الى ان تجعل بعض المتجنسين قليلي الأصل يطلبوا من الشيخ حمد بتسديد ديونهم يا شيخ حمد الي ماله خير في والدية مالة خير في الناس واحب اقول يا شيخ حمد حب الناس ما ينشرى بالفلوس ولا بالمواقف الكاذبة والمعروفة وترى الي يكرهوه الناس الله يكرهه.
انا شاري ارض 360 الف ريال وربي دين من البنك …..اريد ان ابنيها اعمرها لي ولأولادي ولكن كيف لااستطيع خمس سنوات يجب ان اصبرعليها لتسديد البنك وبعدين اخذ دين وابني الارض
ونحن نقدر ونحب ابو متعب …..ولكن ماذا تم بالقرض الذي امر به اطال الله عمره (حيث قال بالحرف الواحد يعطى المواطن خمسمائه الف حتى يستطيع شراء ارض واعمارها)ولكن كثرة العقبات وحسبي الله ونعم الوكي
السلام عليكم، لا نستغرب مثل هذه الأفعال الغير مقبولة ونسأل الله أن ينعم علينا بفضله ويرزقنا القناعة.
ونداء لأبو متعب حفظه الله ترى اللي قاعد يصير من حاشيتك يستنزف الشعب وصبرهم فإما تعطي كراما من غير منة أو فإمسك فنحن شعب نموت ولا نذل..
اللهم احفظ لنا ما قسمته وارضنا به، ترى صدق فينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (( كما تكونوا يولى عليكم )).
لا تكذبين علينا يا انحاء ما استهجناهم .. بالعكس نوصل صوتنا للعالم اننا فقراء ومضلومين في ثرواتنا ….
دولتنا تتبرع للخارج بالمليارات وبالدولار كمان … وحنا حتى حقوقنا تنسرق .. وخير شاهد حــافز .. ولا يوجد مساكن وقروض
ومدهون ابو جدفنا ولا تبونا نصارخ من القهر !!
ورلي ان مايجي1او2او3من الشهر الا نا مفلس وهاذا ماعندي عيال اجل شلون لو يجوني عيالي الله يسلم ابوي بطاقته عندي ولاكان علوم
اقول بلا طرارة انت واياه
تخلف 🙁
ناس تجرب حظها يمكن امير قطر يساعدهم وين المشكله
أبو متعب الله يطول في عمره مايقصر بس لو نسلم من الباطنة الفاسدة اذا من ناحية القروض طلعو أنواع العقبات وأيضا حافز وظائف مافي امتحانا في جداره علما انني خريج كليه تقنيه مكانيكا معدات ثقيله واعمل حارس أمن لاكن الي وارث من ابوه فلوس نايم في العسل ومايدري عند الشعب وحسبي الله ونعم الوكيل
الله يخلي لنا ابو متعب والله يحفضه ويخليه ويوفقه لكل ما هو خير
لو اعطي المواطن حقه مثله بالمثل مع المقربين والحاشية
لما اضطروا لمناشدة امير دولة قطر توزع ثروات بلادنا يمنة ويسرة
وتنهب من البطانه الفاسده والشعب يريد العيش الكريم بما يكفله له الشرع والدين من حقوق وواجبات له من الدوله
بلادي وان جارت علي عزيزة لو انت محتاج مارددت هذا البيت انت عايش على مايلقمون به فمك
ويا راعي النار انت لعل نارهم عليك بردا وسلام
يابومتعب التفت لشعبك فلقد ضللهم البطانه
والله ما غلطوا ولا قالو شيء غلط …؟؟؟
من زمان الرجال اذا ضاقت عليه الدنيا يروح عند شيخ قبيلة او رجل تاجر يساعده …؟؟؟
الشعب السعودي 80% فقير لانه الثمانيين هذولي اتحداه يكفيه راتبه لاخر الشهر …؟؟؟
الموضوع هل هو جوع كلبك يتبعك او جوع السعودي يتبعك …؟؟؟
ايام الملك فهد ذبحتونا بشيء اسمه (حساب الاجيال) ههههههههههه …
جاء جيلنا واكلنا تبن وثم تبن وتبن كبير جدا جدا جدا لدرجة لم نستطيع بلعها …؟؟؟
فقر +جوع + عطاله = مرحبا بك بعالم الاجرام …؟؟؟
مو مدحا للمك عبدالله لاكن والله انه رجل طيب ويخاف الله ويريد المساعده لاكن الي حولينه كلهم لا يريدون …؟؟؟
بيوت لا …. تسديد قروض لا …. وظائف ان وجدت 3 الاف ريال …. يعني ذل ما قد حصل بتاريخ …؟؟؟
قالوا قروض المواطنيين 300 مليار ريال ادري انها كذبه بس عشاني صدقوا …؟؟؟ سددوها يا حلوين من الفائض …؟؟؟
ابنو بيوت يا حلوين …
والله ما اقولها الا من خوفي على اهلي وجماعتي اذا لا سمح الله صار شيء بلامن … لأنه والله على الاسلوب ذا بشراره مثل تونس وتولع البلد نار …؟؟؟ وبعدها شوف المصائب المتكرره …؟؟؟
نسأل الله ان يهدي المسئوليين الي تحت الملك ويخافون الله في اموالهم واعراضهم …
اخيرا الفائض السنة ذي يفوق 1000مليار … يعني تريليون …؟؟؟ يعني الله يهديكم …؟؟؟
وفيه شيء ثاني خليني اروح قطر واكلمه يمكن يسدد لي قرضي ….
اقل شيء هو واضح فيه خير بشعبه فلا يمانع بأعطاء اخوانه في الصومال اسف اقصد السعودية …؟؟؟
انا اناشد سمو امير دوله قطر بسداد مديونيتي لدي بنك الراجحي بالمملكه العربيه السعوديه
واطالب سيدي بشراء منزل لي ولااسرتي لحيث اني موظف حكومي ولا حول لي ولا قوه واعول اسرتين في بيت ايجار والله
يجعلها في ميزان حسناتكم ولكم كل الشكر ياسيدي علي ماتقومون به اتجاه شعبكم ولك مني خالص الحب والتقدير
لتواصل معي ___
[email protected]
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل تريدوننا ان نناشد عصابة ال سعود وحاشيتهم بعد ان خانوا شيوخ القبائل وابناءها الذين وحدوا هذه البلاد واعطوها ابن سعود ؟
اذا كان ابسط حقوقنا وهي التعبير عن الفساد او الانتقاد للسياسات الفاشله وهي لاتظر الحاكم فنقمع ؟
اذا كان ابسط حقوقنا ان ننتخب رئيسا فنقمع ؟
اذا كان ابسط حقوقنا امتلاك منزل يئوينا ولم نجده ونحن من اغنى دول العالم حتى ان من كثرة الطفره توزع المليارات لدول العالم وللامراء ؟
فماذا نفعل ؟
مالنا الا ابو مشعل طول الله عمره ..وهو رجل مواقفه انسانيه وليست مبنيه على النفاق ..بارك الله فيه واقول والله اننا جنوده فالسر والعلن ..
والله العظيم اني اول من يناشد امير قطر بتسديد ديوني لبنك الراجحي الي وصلت لحد الان سبعمائة الف لحيث الماسألويين في بلدنا الغالي اذلونا من حيث عدم الاهتمام بمطالبنا لهم انا لي معامله بالديوان الملكي لها الان اربع سنوات وكل ماكلمتهم قالو تحت الاجرا معقوله هذا الاستهتار من المسأوليين بنا والله العظيم ان هذا الصحيح وهذا جوالي للاستفسار ٠٥٤٩٣١٠٨٩٦
محتاج الى من يسدد لي قرض من البنك الاهلي وجزاكم الله خيرا
والله العظيم اني اول من يناشد امير قطر بتسديد ديوني لبنك الراجحي الي وصلت لحد الان سبعمائة الف لحيث الماسألويين في بلدنا الغالي اذلونا من حيث عدم الاهتمام بمطالبنا لهم انا لي معامله بالديوان الملكي لها الان اربع سنوات وكل ماكلمتهم قالو تحت الاجرا معقوله هذا الاستهتار من المسأوليين بنا والله العظيم ان هذا الصحيح وهذا جوالي للاستفسار ٠٥٤٩٣١٠٨٩٦
من يبي ييتكم من ميت عليكم الله لايردكم
السلاام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابعث اليك بهذه الرساله عبرحسابكم
لقد ضاقت علي الدروب واغلقت كل الابواب في وجهي ولا اجد باب اطرقه بعد الله الا باب ياهل الخبر
فانتم من يستطيع ان يمدلي يدالعون بعدالله عزوجل
انااليوم دخيل الله ثم داخل بوجهكم وجاهكم
طالبا” فزعتكم وعونكم على همي وضيقي فانتم من ظربت به الامثال فالكرم وفعل الخير
حكم قضاءي بالتنفيذ والسداد بمبلغ مالي وقد اوقفت خدماتي منذ ستة اشهر وعجزت عن تسديد الدين وجزاكم الله الف خير ولايحرمكم الاجر وثواب من الله