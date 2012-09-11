موقع لعمل الوكالات الشرعية إلكترونيا واستلامها جاهزة من المحكمة

بيان الجهني – (أنحاء) :-
تقدم وزارة العدل من خلال موقعها الإلكتروني نظام الوكالات الإلكتروني، حيث يمكن المستفيد تسجيل وكالة جديدة، وإمكانية التعديل عليها إلكترونياً، وإستلامها مباشرة من كتابة العدل، وذلك من ضمن مشروعها التقني الشامل للقضاء.
ويتميز هذا النظام بالسرعة في إتمام إجراءات الوكالة، وسهولة التسجيل ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالوكالة، وتهدف هذه الخطوة إلى تجاوز العمل اليدوي والمساهمة في تحسين العمل في القضاء، وذلك يشكل جزء من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
بكره انا رايح كتابة العدل وبجرب وأعلمكم وش يصير معي
بشر وش صار معك ؟
السلام عليكم
فعلا الان اصبح عمل الوكالة عن طريق الموقع ..
وانا الان باسجل البيانات و واحجز موعد واروح المحكمة اكمل الاجراءات الحضورية بإذن الله ..
والله الموفق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حاولت كذا مره و يطلب مني اسم المستخدم و كلمة المرور
و كل ما حطيت ما يضبط !!!!
كيف الطريقة ؟؟
افيدوني سريعا و جزاكم الله خير
الدخول ع تسجيل وكاله.. واذا معك هوية وطنيه افضل تروحي لاقرب كتابة عدل واسهل من تسجيلها عن طريق الموقع.. بدر
وين الموقع بجدة جنوب او وسط
هل يصح نقل ملكيه
(صك ملكيه) دون وكاله شرعيه
واخذها بشكل اقرار ورقي وتم تزوير توقيع ونقلها من المالك بكذبهم عليه ب الأقرار وان الكل موافقين
أرجو الرد ؟
لا طبعا مستحيل
انا مطلقة طلقني زوجي وهو برة السعودية اي هاجر الى بلد اخر صارله 3سنوات كيف اطلع وكالة شرعية واحتضن اولادي لانه تواجهني مشاكل كثيرة بالدواير الحكومية ويطالبون الاب بالحضور وهو من ثلاث سنوات مختفي.وانا اجنبية واطفالي سعوديين هل اقدر اطلع وكالة شرعية او شي مماثل لها.علما عندي صك اعالة لضمان الاجتماعي ومركز التأهيل الشامل لكن مااقدر ادخل بها الجوازات وغيره
السلام عليكم ….. الوالد الله يرحمه كان في دار رعاية المسنين ويوم توفى طلبو مننا نسوي حصر ورثه و وكاله لاستلام اغراض الوالد اللي تركها عندهم في دار المسنين وبعض اخواتي مايبغو يعملو وكاله يفضلو انهم يروحو بنفسهم وفي دار الرعايه رافضين يسلمونا اي شي من غير وكاله ( وكاله شرعيه لشخص نثق فيه يستلم اغراض الوالد ) افيدوني جزيتم خير الجزاء
انا اخي في اليمن وانا في السعودية اريد اسوي له وكالة
من وين اسوي الوكالة هل من المحكمة ام من السفارة اليمنية
الاخت حزينه
لوفيكم خير ما كان أبوكم في دار الرعايه