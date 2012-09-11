موقع لعمل الوكالات الشرعية إلكترونيا واستلامها جاهزة من المحكمة

بيان الجهني – (أنحاء) :-

تقدم وزارة العدل من خلال موقعها الإلكتروني نظام الوكالات الإلكتروني، حيث يمكن المستفيد تسجيل وكالة جديدة، وإمكانية التعديل عليها إلكترونياً، وإستلامها مباشرة من كتابة العدل، وذلك من ضمن مشروعها التقني الشامل للقضاء.

ويتميز هذا النظام بالسرعة في إتمام إجراءات الوكالة، وسهولة التسجيل ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالوكالة، وتهدف هذه الخطوة إلى تجاوز العمل اليدوي والمساهمة في تحسين العمل في القضاء، وذلك يشكل جزء من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.

البوابة الإلكترونية لنظام الوكالات على موقع وزارة العدل