محكمة تكساس تقضي بالسجن المؤبد على الطالب السعودي خالد الدوسري

تكساس – (أنحاء) :-

أصدرت محكمة ولاية تكساس الأمريكية حكما يقضي بالسجن المؤبد بحق الطالب السعودي “خالد الدوسري” (22 عاما) بعد أن اتهامه بمحاولة الحصول على قنبلة لتنفيذ اعتداءات إرهابية حسبما زعمه المحققون.

وكان الدوسري قد اعتقل في شهر فبراير الماضي، ومر بعدد من المحاكمات قبل أن يصدر الحكم النهائي اليوم.

ووفقا لتقارير إخبارية، كان فريق الدفاع عن خالد الدوسري قد قدم مذكرة في بداية سير جلسات المحاكمات أكد فيها أن المعتقل غير كامل الأهلية إلا أن قاضي المحكمة أعلن عكس ذلك وسمح بمواصلة محاكمته بعد إخضاعه لاختبار القوى العقلية في مركز تابع للسجن أظهر قدرته على الدفاع عن نفسه وإدراكه لطبيعة التهم الموجهة إليه كما ورد في التقرير.