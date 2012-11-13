22 ديسمبر 2016 مـ / موافق 23 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»محكمة تكساس تقضي بالسجن المؤبد على الطالب السعودي خالد الدوسري
﻿

محكمة تكساس تقضي بالسجن المؤبد على الطالب السعودي خالد الدوسري

بتاريخ أنحاء الوطن ،مبتعثون ،مجتمع

تكساس – (أنحاء) :-

أصدرت محكمة ولاية تكساس الأمريكية حكما يقضي بالسجن المؤبد بحق الطالب السعودي “خالد الدوسري” (22 عاما) بعد أن اتهامه بمحاولة الحصول على قنبلة لتنفيذ اعتداءات إرهابية حسبما زعمه المحققون.

وكان الدوسري قد اعتقل في شهر فبراير الماضي، ومر بعدد من المحاكمات قبل أن يصدر الحكم النهائي اليوم.

ووفقا لتقارير إخبارية، كان فريق الدفاع عن خالد الدوسري قد قدم مذكرة في بداية سير جلسات المحاكمات أكد فيها أن المعتقل غير كامل الأهلية إلا أن قاضي المحكمة أعلن عكس ذلك وسمح بمواصلة محاكمته بعد إخضاعه لاختبار القوى العقلية في مركز تابع للسجن أظهر قدرته على الدفاع عن نفسه وإدراكه لطبيعة التهم الموجهة إليه كما ورد في التقرير.

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

تعليقان

إضافة تعليق