5 سبتمبر 2017 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فندق للبيع في مكة بمبلغ 2 مليار ريال ودخله السنوي 125 مليون ريال

بتاريخ اقتصاد

لجين حسن – (أنحاء) : –

تداول مغردون اعلانا في احدى الصحف عن فندق للبيع في مكة المكرمة بسعر 2 مليار ريال.

وجاء في الاعلان أن الفندق عبارة عن 8 أبراج عند الحرم ودخله السنوي يصل الى 125 مليون ريال وبدأ تشغيله في العام 2009.

وحاولت “أنحاء” الاتصال بالرقم المرفق مع الاعلان ولكن لم يجب، وبالبحث في جوجل عثر على فندق بنفس المواصفات في موقع لبيع العقار.

وتبين أن عدد الغرف في الفندق 2400 غرفة موزعة على 1324 جناح، وسعر بيعه 2 مليار ريال.

ويبدو أن مصدر الغرابة ليس في سعر الفندق، وأنما في شكل الاعلان الذي جاء محشورا بمساحة ضيقة بين مجموعة من الاعلانات المبوبة في الصحيفة.

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15 تعليق

    • عنود البراهيم بتاريخ

      ههههه

      وين يا بلاش تعال نحسبها
      قيمة الفندق 2 مليار و الأرباح السنوية 125 مليون

      2.000.000.000 نقسمها على 125.000.000

      تطلع 16

      يعني اجلس 16 سنه حتى استعيد 2 مليار رأس المال و بعدها تبدء الأرباح

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  3. فاعل خير بتاريخ

    وش يضمن ان الارباح اصلا 125 مليون ريال سنويا .. بخلي فلوسي في البنك اضمن لي

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    • نادر العنزي بتاريخ

      بالعكس ليه ٧٠٠ مليون احسب الدخل السنوي ٣٥ مليون واضربها ب ١٠ سنوات يطلع لك السعر الحقيقي للفندق

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  8. أبو محمد من جدة بتاريخ

    رأس المال جبان على قولتهم
    الله يستر علينا ويحفظ علينا نعمة الأمن والأمان

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  9. حاتم الحربي بتاريخ

    رسالة الي اصحاب العقار وملاك الفنادق ارغب في شراء فندق خمسة نجوم داخل المنطقة المركزية لايبعد عن الحرم اكثرمن200متر وان لايكون علية مشروع وبرنت كامل عن مواصفاتة ودخلة &للجادين فقط وسيط0541012072

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    • نادر العنزي بتاريخ

      لا قيمته ١٢٥ مليون ×١٠ سنوات يطلع السعر حق الفندق مليار و ٢٥٠مليون

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