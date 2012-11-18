فندق للبيع في مكة بمبلغ 2 مليار ريال ودخله السنوي 125 مليون ريال

لجين حسن – (أنحاء) : –

تداول مغردون اعلانا في احدى الصحف عن فندق للبيع في مكة المكرمة بسعر 2 مليار ريال.

وجاء في الاعلان أن الفندق عبارة عن 8 أبراج عند الحرم ودخله السنوي يصل الى 125 مليون ريال وبدأ تشغيله في العام 2009.

وحاولت “أنحاء” الاتصال بالرقم المرفق مع الاعلان ولكن لم يجب، وبالبحث في جوجل عثر على فندق بنفس المواصفات في موقع لبيع العقار.

وتبين أن عدد الغرف في الفندق 2400 غرفة موزعة على 1324 جناح، وسعر بيعه 2 مليار ريال.

ويبدو أن مصدر الغرابة ليس في سعر الفندق، وأنما في شكل الاعلان الذي جاء محشورا بمساحة ضيقة بين مجموعة من الاعلانات المبوبة في الصحيفة.