تحت سقف “كارفور”: سعودي يتزوج زميلته بمباركة “فرنسية”

الشيماء عبد العزيز- جدة – (أنحاء):-
بطريقة أشبه بالنهايات السعيدة في الافلام الهوليودية عقد شاب سعودي قرانه على فتاة سعودية وسط مركز تجاري يعملان به في جدة محاطان بزملائهما الموظفين، وبمباركة القنصل الفرنسي.
ووسط تصفيق موظفي مركز كارفور بحي السليمانية بجدة، وضع الشاب “ع ، العنزي” خاتم الارتباط الأبدي في اصبع زوجته “التي تعمل معه في نفس المكان”، ثم بادلته زوجته المراسم ، ويتسوطهما القنصل العام لفرنسا في جدة، الدكتور لويس بلين.
ولعبت الصدفة دورها في ارتباط العريسين، حيث كان الشاب مبتعثاً في فرنسا ، ويعمل في وقت فراغه بأحد مراكز كارفور ليوفر لنفسه دخلاً اضافيا، ولما رأت ادارة الشركة مدى تفانيه واخلاصه في عمله واجادته للغة الفرنسية استقطبته ليكون أحد التنفيذيين في ادارة كارفور بالسعودية بعد أن أنهى فترة ابتعاثه ، وخلال عمله الجديد بعد عودته من فرنسا قدرت له المشيئة الالهية أن يجد زوجة العمر امام ناظريه دون ترتيب مسبق او خطبة تقليدية فقرر التوجه الى باب منزلها وطلب يدها من والديها فكانت الاجابة بالايجاب.
وتقديرا للمكان الذي اعطاهمها الثقة والمستقبل اتم الزوجان مراسم مناسبتهم السعيدة تحت سقفه وبين زملائهم ليكتبون فصلا جديدا في مسيرة حياتهما .
الف مبروك الله يهنيهم
الان يطيرون بالصورة ويقولون ان اللي في يد القنصل خمر وهذه نتايج الاختلاط خخخخخخخخ
تروه عصير تفاح يا اغبياء
ههههههههههههه نبيذ يافتي هههههه
بمباركه فرنسيه
الشغل فرنسي ياحبيبي
ماهم والبركه وهذه بدايتهم
بارك اللهم لهما وبارك فيهما ورزقهما البنين والبنات ورجائي الخاص أن يعرفوا مكانة الزواج في الإسلام وقدسيته ولا يكن حلما ينقضي كنا نرى ونسمع فعلى الزوج ان يتق الله في زوجته ويحافظ عليها ويعاملها كما عامل الرسول زوجاته صلى الله عليه وسلم وعلي الزوجة أن تتق الله في زوجها وتكون فيم قمة الإخلاص والتفاني والإحترام له ولأهله خاصة والدية اللهم بارك لهم وارزقهم كل الخير وحسن نياتهم
لا تكونوا أغبياء الرجل تزوجها على سنة الله ورسوله لا تنظروا للإشعاعات والكلام الفارغ
اهم شي تدوم السعادة والاحترام المتبادل بينهم ،،
وبعدين النبيذ ما شربوها هم وأنما القنصل الفرنسي وهو ليس بمسلم
.. فقط حبوا الخير لغيركم وأنما الاعمال بالنيات
زمن الامعات
مالها داعي يلبسها قدام الله وخلقه يعني ماعندهم بيت ضااقت ومافرجت إلا على كارفور.بأينه بداية تخريب ؤلا كان راح بيتها وكمل مراسيم الزوواج هدي نهاية الاختلاط مرأه بكل فتنها وشبه رجل أمامها ويفتتن بها
مااتو الرجاااااااااااال
عاد انت صير منهم بعدين تفلسف وهو الرجال ما غلط مجرد أن بنت عجبتة تقدم لها أحسن من غيره إلي من تحت لتحت يلعب على بنات الناس ، لكن انت من أشباه الرجال إمعه ورا الأولين و تقاليدهم و آخر ماتفكر فيه شرع ربك لأن همك التقاليد وكلام الناس وهذا أبعد مايكون عن الرجولة !
كلام صحيح
يارب توفقهم وتمم فرحتهم وابعد الحساد عنهم
مررره حماس *_^
يالله نسوي زيهم متحمس بقوه هع هع هع
تخيل العنزي يخربها ويلعب الدحه قدام الفرنسي يفصله وتشررررد العروووس
هيونه شرايك اخطبك بصناعية الخمره وتشوفين الحماس جد
الحين كل البنات بيتوظفون في كارفور هههههههههههههههههه
عاد كأن الحريم ميتين عليكم يالرجاجيل تطمن ماراح يلاحقونك في كارفور بعد الله اعلم مين يلاحق الثاني
وش فيكم متحمسين ! الناس تبارك وتنبسط وأنت يالنفسيات تتضاربون ! الله يرفع عنكم
ومبروك للعروسين الله يوفقهم بحياتهم وحياة سعيده يارب ~
آآااءءء شيء جججمميل لأنّو نآدر يصير فِ بلاد عربيه ، وقدام النآس ومؤ من تحت لتحت مثل بعض النآس الله يهديهم مقآبل ومدري أيش ، عرف كيف يطلع من العزوبيه ب رجؤله واحترأم ! مؤ يطقطق على بنآت خلق الله لين تخطب له أمه .. ! شكرا ، والله يووووفقهم يآآآآآرب ويسسسعدهم ^^
الف مبرووووووك. ياليت كل الشباب يكون جادييييين على بركه الله
صححححححححححححححححححح
هههههههههه الله يرجك ي برشلوني
اعوذ بالله ان اكون **
ألف مبروك اتمنى لهم التوفيق ،
LOL ALL DISLIKE AND LIKE LOLOLOOLOOO AHHAHAHAHAHAHA
مالها اهل يلبس بنتهم الدبله في بيتها
اعوذ بالله الله لايبلانا حنا بزمن الرجال فيه قلة
حبيبتي هو طلب من اهلها ويعني اش فيها ادا سوى كذا وﻻ غيرة
لاتفلسسفَ الرجال مَ سسوا شيء غلططَ خطبَ البنتَ موزي بعض الشبابَ مقابلهاا واغتصاب ثمنَ يتركهاا ولاكانَ سسو فئهاا شيء ويعيش حياتهه ويعيدهاا مرآ مرتينَ ثالث الى مالهه نهائه هو صححَ غلط يخطبهاا قدام رجال بسس أشوأ منَ غيرهه
إللهَ يوفقهممَ ويسعدهمم ويهنيهمم ♡ ♡ ♡ ‘
الف مبروك
منهي اللي ودها أخطبها في حراج بن قاسم
ههههههههههههههههههههههههههههه
اتحدئ واحد يعمل زيه بالعكس الله يوفقهم يارب لأنهم بغو الحلال
هههههههههههه
ههههههههههههههههههههه تحطيم حراج بن قاسم عآد 🙁
أنا تعال اخطبني أنا صدقني مارح تندم انت بس تعال
هههههههههههههههه
قحطاني أنا تعال اخطبني أنا صدقني مارح تندم انت بس تعال
هههههههههههههههه
لبيك قحطاني بين يديك
بس جنوبي
قحطاني أنا تعال اخطبني أنا صدقني مارح تندم انت بس تعال.
هههههههههههههههه
صدقوني مو منها من التلثيما كنها زيدان حق الارض الطيبه
هههههههههههههههه
والله عرضك قوي
هههههههه
والدليل عدد الردرود
وفيه وحده موافقه الله يقويك هع
ههههههههههههههههههههه…الله يرجك يالقحطاني…
وين المأزون؟ لايكون هو القنصل الفرنسي يشتغل أوفر تايم هههههه مبروك لو وزعوا ترته أفضل وبلاش لبس الدبل صدق العروسة للعريس والجري للمتاعيس ههه
الزواج هذا ع الطريقه الكنيسيه بدون مملك.بس هامسيحي الي فوق روسهم…زواجهم باااااطل…ويقول مباركه فرنسيه واضحه انها ع الطريقه الكنيسيه
يارب يسعدهم ويوفقهم
هذا هو نتايج mbc وغسيل المخ والتغريب الي ينتهجوه الحين هذه مراسم زواج وفي سوق ؟ وين اهلها
فعلا هذه الطريقة افرحت اعداء الاسلام بحضور القنصل الفرنسي
الدبلة طريقة خاصة بغير المسلمين
لكن اقول لهم الله ينور قلبك وقلبها بالايمان وعبادة الرحمن والصلاة والناس نيام
يجب علينا اتباع سنة الرسول صلى الله علية وسلم
والابتعاد عن طرق التغريب والتقريب لماهو بعيد عن رضى الرحمن
في النهاية
اقول مبروك الزواج وموفقين ان شاء الله
وش دراك عنهم.. يمكن تملكو والحين تزوجوا لاتحكم عليهم وانت ماتعرفهم
موضوع الدبلة ليس له دخل بهذا الموقف وهل الزواج يفرح اعداء الإسلام.
يجب ان نضع المواضيع في نصابها.
الرجل خطب البنت وتمت الموافقة عليه من قبل أهلها وأسال الله أن يوفقهما.
وللعلم طريقة إعلان الزواج شيء يرجع للعريسين.
وهذا موقف جميل من القنصل لحضور هذه المراسم.
الف مبروك وعقبال كل الشباب والشابات
ما سوو شي خطأ وهو استشار اهلها مب مثل ماقلت واكيد انهم سوو الملكه ببيتهم والعرس بكارفور وش دراك انت لاتحكم ع الناس وانت ماتدري عنهم
ههههههههههههههه شكلك ماقريت الموضوع مضبوط
مبرؤوووووك للعرسين
قصه جميله
قبل النوم
للاتخافون…بكراتسمعون خبرطلاقهم..زواج مثل كذافاآاآشل
أقول انسدي من انتي عشان تحكمين. !
عقبالي الله يوفقني. امين يارب وكل من قال امين
هههههههه مين اللي يبغى يقابلني صدفه ويخطبني تحت سقف كبرري الباحه يعني شيء حماس ولا ؟
كرامه بس وين
منظر جميل في مجتمع غير جميل
اللي يقول راحوا الرجال كان من الافضل انك تعيب اللي يتحرشون ويغازلون اعراض الناس طبعا في نظرك مرجل
اللي يقول غسيل مخ اتمنی لو كنت تملك المخ اصلا وش دخل التغريب ولا دوبك سمعتها وحطتيتها في التعليق خلاص مابنشوف mbc بنقعد نطالع قناة المزاين
اللي تقول بكره نسمع خبر طلاقهم حقدك منعك من مباركتهم الله يشفيك
ياجماعه شاب اراد العفاف وامرأة ارادت الستر علينا ان نبارك وندعو لهم حفظوا انفسهم من الخطيئة ولم تحفظوا السنتكم من السخريه
جزاك الله خير يا احمد والف مبروك لهم وعقبال الجميع ويرزقكم يارب بالخير .. وشكرا
يارجل
والله ان تحضر الدداسن هنيه
وكب الهياط الغلط غلط
هذي اخرتها يا عنيزه طلعتم من جنبها وين هياطكم ورجالكم
راحوا الطيبين
وش دخل الي يتحرشون ؟
الكلام عن اسلوب وطريقة الزواج بيض الله وجهه جا وخطب من الباب بس ليه تلبسها دبله قدام اخوياك شوية خصوصيه شوية غيره على الاقل فكر بالعيب اذا ماعندك غيره
وبعدين وش النقص الي فيهم يوم يلبسها دبله قدام القنصل ياخي افتخر بعاداتك وخل القنصل يحضر مراسم زواجاتنا الي نعرفها ويعرف ان عندنا عادات واسلوب .
لكن مانقول الا الله يبارك لهم ويخلفون بنات وعيال يعز الله بهم الاسلام .
بنات بلا مثاليةة وخبال وعالم خيالي .. الله يوفقهم ويهنيهم ويهديهم مابنقول غيرها .. لكن خير وين عايشين ب سوبر ماركت مره وحده ؟! صدق القحطاني يوم يبي ب حراج بن قاسسم , مره مجمع مره كورنيش ومره سوبرماركت ؟! سلاآمات !!!! .. كان عزموا اللي بالسوبرماركت وهالفرنسي بأستراحةة ويحطون شعار كارفور دامه تقدير لهم وبلا الكذبب الزايد والهياط ..
شي جميل بصراحه بدل م يكونو علاقة حب كونو علاقه زوجيه وستر عليها ي ليت الشباب يسوون مثله بعدين اكيد اهلها يدرون ولا كان م رح يتزوجوا
Oh My God! it’s really fantastic . I loved it ♥
congratulations : )
Best Wishes for a happy life.
زواج على سنة الغرب .. الإسلام بريءٌ من هذا .
ليش على سنة الغرب يقولك: “فقرر التوجه الى باب منزلها وطلب يدها من والديها فكانت الاجابة بالايجاب”. مادام جاء من باب ابوها معناها اسلامي 🙂 ، و احتفلوا في السوق من باب التقدير و كدا . ♥ حبيتهم
ايش الكلام الفاضي هذا هو اصلا المفروض مايجوز يمسك يدها لانها لاتحل له هذا اول شيء وثاني شيء ياعالم ياهبل لا تقلدو الغرب ……. راح يطلعو ناس يتظاهرو لشذوذ الجنسي يوم من الايام .
الله يسعدكم يارب..
أهنيك على جرئتك ياعريس (( الفكرة حلوة وياليتك سويتها قبل زواجي كان سويت زيك *_^ ))
ألف مبروك
منك المال ومنها العيال
أخوك حسـين
يا اخونا حسين ما عندك رجوله ولا تعرف الغيره
شكل بيتك قلبته كارفور والا اقول خلني ساكت بس
أنت يا حسن قليل أدب ! و انتبه لالفاظك لا تقع في قذف الناس ! قليل تربية ! و لو دعى عليك الاخ حسين لاستجابت دعوته لانك قذفته !
مبروك والله يوفقهم وارجوا أن لا يكون تفكيرنا ان كل ما يفعله الغرب صحيح. لا تكن امعه وافعل ما تراه صحيح و احترم مجتمعك.
ما شاء الله تبارك الله الف الف الف الف مبروك للعريسين .. ما حصل ما هو الا نتاج الإحترام المتبادل ما بين العاملين في اي منشأه بغض النظر عن الجنس رجل كان او امرأه .. طبعا الخبر أدخل الكثير من الغوغائيين في مزيد من الغوغائية وقض مضاجعهم
كول تبن
الشعب السعودي دائما ينتقد نفسه حرام عيب اختلاط. كل العالم اختلاط الكعبة فيها اختلاط ليش النبي لم يمنعهم!!! لانه ليس حرام
الخلوة حرام اما الاختلاط ليست حرام انما هي من العادات القبلية انت تدمر المجتمع السعودية و تستعبد المرأة
الى متى?
من يريد الحياة يهرب من السعودية ومن يريد المر يبقى في دولة الرجال
فيه مثل ينطبق على اللي يقولون أطلع من السعودية و تعيش أطلع و تشوف الحياة
صادقين
يقول ديرة ما تعرفها زق في شوارعها
الله يباركلهم ويبارك عليهم
الف الف الف مبروووووووووووووك الله يرزقهم الذورية الصالحة يارب
عشاء الملكه راح يكون في بنده ياجماعه
يجيلك يوم تخطب في بقالة حارتكم هههههه
تتوقع إذا ولدت بالسلامة يبي يسجلون الولد في وزارة التجارة ولا الأحوال المدنية ؟
و بعدين
هل تتوقع المولود يجي فيه ” باركودر ” ؟!!!
أسأله محيرتني صراحة
اللي في يده من عصيرات كارفور اللي في السعوديه والا جاي من فرنسا . وهل من عادات الزواج عندنا وضع دبله على الطريقه النصرانيه ……. يا خالد البلد راح
يعني انت بس الي تبي تستانس تره اذا راجل ستانس مع زوجته في غرفة النوم اقولك البنت عندها هذي الحجات الي تقول نصرانيه ععععع الله يهداك احسن من الي في بالك
والله فله ههههههههههههه
لا تستغربوو هالزواج اكيد مالهم اصل ومو عيال قبايل والا وين اهلهم وناسهم بس كارفور ولي امرهم.
اشباه الرجال. للأسف ينتسبون لبلاد الحرمين
الله يسعدهم ويوفقهم
اقوئ خطوبه عجبتني والله الله يوفقهم
سخافة وسماجة
هل تعلم ان نبح الكلاب لم يهز السحاب واللبيب بالإشارة يفهم
الف مبروووووووك
هذي لاهي من عاداتنا ولا من تقاليدنا
ولو دخلو جحر ضب لدخلتموه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه”
وهذا هو والله يحدث اليوم امامنا وبحضور الغرب؟!!!
هدا الله شباب الاسلام لما فيه الخير واتباع سنة الرسول الكريم
يعجبني الي رده في حديث والا ايه
الحق يقال انها اشبه بقصص هوليود الرومنسيه.. ولكن بهذه الطريقه التغريبيه اللتي لا تتماشئ مع تقاليدنا وديننا تعتبر دخيله علينا.والشاهد القنصل الفرنسي..بالتوفيق لهما
الله يبارك لهما ويوفقهما في زواجهما ويسعدهما ويبعد عنهما أعين الحاسدين .. يارب ..
يا جماعه احسن من انه ياخذها إلى شقه والعياذ بالله والف مبروك عليهم يارب. ويجمع بينهم بالحلال والذريه الصالحه
يعني يا يخطبها بسوبر ماركت ولا يطلعها بشقه اقول يازينك ساكت
اخر الزمن
فرق ما بين من يتزوج بين أهله وربعه ومابين من بتزوج هندي وطبخ على العموم الله يجمع بينهم على خير
الله يوفق بينهم وألف مبروك الآن هي زوجه وهو زوج يعني زواج شرعي مايجوز الكلام عليهم ….
لكن يجوز الدعاء لهم بالذريه الصالحه والتوفيق بينهم
أتوقع تمثيل
ههههههههاااي والله حالة
لا تذكرت كلام خوينا قبل فترة يوم قال أمركة ههههههههه أمركة السعودية من جددددددة والله حالة
لله يوفقك يالبناخي حياة سعيدة
عقبالي الله يوفقني. امين يارب وكل من قال امين
الــلــه ♥♥♥
ايش الروعة والجمال، ترى كذا المفروض الحياة الطبيعية تمشي، انت بنفسك تختار شريكة حياتك وام عيالك وهي تختارك، مو تخلي امك تدور لك في الاعراس ولا تشوف لك في مجالس الحريم مين احس وحدة تسوي بسبوسة ، وتسمونه زواج!
الللللللف مبرووووووووك يا العنزي يالبطل والف مبروك للعروسة ولأهلها
يالببيه قسسم .. شيء خيالي
ؤربي أنه كفوو والله يكثر من أمثاله
ياططططيب سسبدي طيباااه
مالف ودار ع طول لبيت أهلها
ماهم إلي يحسبون الرجوله بتجميع صور
دلاخات خلق ا̄ﻟله وابتزازهم
وآخرتها مكلبش زي العنز بجيب الهيئه
ألف مبرووووووووووك
مادري اين الولي وهذة ليست عاداتنا ولا تقاليدنا الاسلامية ولكن نسئل الله لهم الهداية
بس سؤال ..
ابو الشباب الي عليه بدلة ويقال انه قنصل..
الكاس الي معاه ومبسوط فيه.. !!
ايش جواته..!
كركم ولا زعفران..؟!
This s nothing but open minded traditional engagement with a very romantic story behind it.
God bless you both.
ألف مبرووووووووووووووووووووك للمعاريس ربي يوفق الجميع لمايحبه ويرضاه
اللللله نهاية جميله♥-♥ يااارب توفقهم وتسعدهم
المستفاد من هذه القصه ١-ليس كل إختلاط دعاره ٢-زميله عملك هي أنثى بإمكانك الإرتباط بها ٣-إعترافك بزوجتك أمام الملأ لايطعن بشرفك
برافو عليكِ يانوره
والله اجمل تعليق
يارب تكون خطبتي فرحة بين أهلي مو بين ماهب ودب
يارب تكون خطبتي حفلة حلوة
مو زي كذا.
رحمتها
كارفو. قضت الأماكن
انا مثلك بعد ما اتمنى يكون عرسي بمكان زي كذا.. بس قصتهم جميلةة احس فيها رومنسيه ومافيها قلة حياء مثل ماقالوا بعض الناس
لا تعليق يليق لان الشغله كلها ما تسوى يوم يعقد قرانه في الشارع
الرجال ما غلط بالعكس خطبها على سنه الله ورسوله والله يوفقه, المتحجر خله يعيش بجحره ولا يأذي الناس بكلامه الجارح والرجعي المتخلف.
الله يهديك هادي تقاليد الغرب فهل ترضها على اختك أم نزع الحياء
السلام عليكم. ….. بصراحه بتتناقشو بموضوع سخيف مو محتاج مناقشه ودخلتو الرسول عليه افضل الصلاة والسلام فيه ودخلتو في مواضيع دينيه وتفتون على كيفكم. ……خلاص تزوجو وانتهى ومو داريين عن هوى داركم. …
الله يسعدهم في حياتهم ويتمم مابينهم بالخبر
انا بصراحه ما ادري وين الخلل فيه بغض النضر الرجل ما أخطأ ولا نعلم عن الوضع وكيف صار يمكن بعد ما علموا ادارة كارفور على الخطوه هذي وأن اثنين من موظفيهم قرروروا الارتباط قدموا لهم مفجأه كهذه ودعوا لها القنصل الفرنسي ،، ولا يمكن بأي طريقه لهم رفضها او الانكار عليهم وعليهم قبولها ،، بعض الناس ينتقد لمجرد الإنتقاد لا يعلم كيف سارت الأمور شخص سوداوي يحب التشكيك والتقليل و التمايز على الناس ،، هو لم يرتكب جريمه لم يأتي بمعصيه شخص عقد قرانه على بنت وجميعهم مسلمين والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لذلك ليسلموا اخوننا من ألسنتكم . والف مبروك يا ابن العم وبالرفاه والبنين
بالله عليك هذا منطق تقوله هل هادي سنه الأولين وهل ترضاها على أختك مهما كان
ياخي هادي تقاليد الغرب وين الحياء
ابفهم وش دخلكم كيفهم يسوون اللي يبونه مادامه مايخالف الشرع والدين.
ربي يوفقهم ويسعدهم.
ياناس موضوع وسار ماله داعي الهرج الفاضي يعني اذا ممكن تعليق على فكرة المكان فقط ولا اللي سواه العنزي مافي شي الله يوفقه بجد ماعنده لف ودوران
القصه حلوه..واهم شي انه ما تزوجها بالحرام وطلب يدها من عائلتها مو من تحت لتحت
الله يهنيهم.. وعلى تبن انت وياه ترا اللي معاهم شكله عصير تفاح هم مب اغبيا لهدرجه عشان يشربون خمر قدام خلق الله والناس تشوفهم«ارتقوا بتفكيركم شوي
هذا الحححب ؤلا بلاااااش. ‹☺›
ربنــــآآآ يوفقهم ‹☺›
والف مبرؤوووك ‹☺›
اتوقع هذه دعاية من كارفور ل توظيف الفتيات
اذا كانت هذه القصة صحيحة ابارك للعريس لكن انتقده بمكان الاحتفال فيجب التفرقة بين مكان العمل ومكان الاحتفال
ويجب عليك الاحتفاظ بزوجتك لاتجعل الكل يراها حتى في يوم خطبتها
اتمنى لكم حياة سعيدة
الله يوفقكم يارب ويسعدكم. ويبعد عنكم الحساد @^@ الله يتمملكم على خير وبارك لكم ويرزقكم الذريه الصالحه مررررره انبسط بالخبر
اتوقع هذه دعاية من كارفور ل توظيف الفتيات
اذا كانت هذه القصة صحيحة ابارك للعريس لكن انتقده بمكان الاحتفال فيجب التفرقة بين مكان العمل ومكان الاحتفال
ويجب عليك الاحتفاظ بزوجتك لاتجعل الكل يراها حتى في يوم خطبتها وحتى لاتصبح عادة في مجتمعنا فنحن قدوة لغيرنا ب الاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم
اتمنى لكم حياة سعيدة
مخالف
ما كان بالحلال يجب أن يعلن، فالله يوفقهم على كل حال، والعروسين ما سووا شيئ غلط، إن دل هذا على شئ فإنما يدل على أخلاقهما العالية. وأحيي فيهما إخلاصهما وعدم إلتفاتهما لمن يحاول الهمز واللمز فيهما.
وقد تكون فاتحة خير للشباب الذين يتزوجون ويتخيرون لأنفسهم شريكة حياتهم، وهو ما يعد أفضل من زواجات (شختك بختك) التي غالبا ما تنتهي بالطلاق في السنة الأولى من الزواج ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ويـــــاك يا نــــــــوره
الف مبروك للعروسين و الله يوفقهم و برزقهم من اوسع ابوابه بالدنيا و الاخره … اللي يقول انها مو من الشرع تلبيس الخواتم .. الرسول اللهم صلي و سلم عليه قال لأحد الصحابه بما معنى الحديث انه قدم لها لو خاتم من حديد .. الرجل ما اخطاء في شي .. العادات الجاهليه الناشره في المجتمع هي سبب تخلفنا .. الرجل دخل من الباب مو من فوق السور .. لكن الحاقد الجبان اللي ما يقدر يسوي مثله دخل الدين .. لو انه ممسوك من الهيئه بشقه كان نقزت و قلت ليش ما طلب يدها .. الدين يسر و انتم عسر ..
الف الف مبرك
والله يتمم لهم على خير
يجماعه الموضوع مو مستاهل فتاوى
مين فينا ما بيحتفل في مكان عمله مع زملائه باي مناسبه سعيده تصير له
ولو قريتو زين كان فهمتو انه ملك عليها وسط اهلها
وان الي صار هو مجرد تلبيس دبل
وجمعهم الاحتفال في هذا المكان لاشتراكهم بالعمل فيه
اما لو لم تكن تعمل فيه معه هل كنتم تعتقدون بانه سيحضرها ليحتفل بها في هذا المكان
لابد ان نتفتح في طريقت تفكيرنا ولا نلقي بالتهم جزافا
بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في الخير
كلوووش ؤلا أحد زغرد لهم
ﻱ͠ رب. يسهل دربهم ويكملون مسيرتهم الزوجيه والعمليه تحت سقف واحد ويبعد عنهم الحاسدين
ﻱ͠ هيك رجال ﻱ͠ بلا ﻱ͠ حيف على رجال هـ الزمن مثل القطاوه سايرين ^_^
مش معقول الشباب يتزوجو بالاسواق ، والشابات يتزوجو بالسوبر ماركات ومكنلدز وهمبرجر والبيك كلها ماركات ؟ والذي تجلس بالبيت تعنس؟ دعايا مكتب ا ل ع م ل ؟
حمإااس الله يوفقهم والله يرزقفهم بالذريه الصالحه مررررره فله ودي أعرف إيش شعورهم
مبروك بس افضل له ينقلها من موقع عملها الحالي ﻷنه حتسير مشاكل وغيره وحاجات كتيييييييييير
قصه حلووه منتهى الرومنسيه بِــ̯͡سّ يأخووفي تكون مدخل لحاجات ثانيه بكره نسمع اثنين تزوجوا في بنده ولا هارديز ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ۃ ≈☇<3 =))
لكن بالتوفيق لهم
فعلأ ليه مالبسسها في بيت أهلها إذا لها أهل .. ليه يخليها كددا قدام الله وخلقه .. الرجال الغيور مايرضى على أهله كددا والفرحانات والخاقات على الحركه ترى الرجال اللي كذا يسمى ديؤث مو رومنسي ..
هذي تبعات الابتعاث لعبت بعقول شبابنا وبناتنا الفعل اللي كان عيب صار مصدر فخر
سلم الله فمك وفقك الله
يمكن مسوين تخفيضات بمناسبة الإفتتاح
تخفيضات كارفور هههههههههههههه
أولى أ ناا أحب آبارك للعروسين وأقولهم. ألف مبرك أن شاء الله
ومنه المال ومنها ألعيآل يآرب
بس اللحين فيه كلمتن تقرقع بتسبدي. لازم أقوله
عادي عند ابوك أنت وياه ياللحجي كلكم أصلن طروش بحر يا أهل جدة
ماله داعي يجاهر بحركة غربية مثل هالحركة عمركم سمعتوآ فيها من قبل ؟
ي حبيبي روح لبس زوجتك عباية زي الناس بس واسترها عن عيون الناس
كلام فااضي مسخره آخر زمن
قال عنزي قال شكلك مبين انك عرآقي
الله يبارك لهم ويتمم بينهم على خير
شيء تاني لصاحب التعليق اللي فُوق على زلطط إنتا وأهلك اللي ماعرفو يربوك
و بعدين اللحجي مؤ مذمة ! زيو زي غيرو + آيش دآ التفكير الرجعي المتخلف !
طرش بحر وإلا طرش بر إنتا اللي حتحاسبنا وإلا ربنا !
و آحنا مؤ بحاجة لشهادتك فينآ ، إسأل عنا وحتعرفنا :/
و برضو رجعت تسب عالعراقيين :/
ترى ظفر عراقي آرجل منك يا ورع !
تعليق عنصري لأبعد حد ، الله يعافيك ويرفع عنك . ( دعوها فإنها منتنة )
مبروگ عليكم عقبالي أنـ♡̸̸̮̮̃ـا وبسسسسس نذاله
ههههههههه ي حياه الشقى فرحنا لهم ماقلنا شي بسس هاذي مو طريقه
ولا من عادتنا أصلا شوفو الناس إلي وراها كيف عيونهم مبققه شايفين شي
غريب بصراححححه المفروض تشارك أهلها الفرجه مو قدام بنقاله وناس ماتعرفهم
لاكن أهل العقول فراحححححححه
الف مبروووووووك
اترضاها لامك
اترضاها لاختك
اترضاها لعمتك
اترضها لخالتك. قال لا
اتمنى من الله تعالى ان يجعلنا امةً تحترم بعضها البعض
ما صار قد صار وليس لنا الا ان ندعوا لهم بالخير او فلنصمت فهم ونحن إخوه في الله ولكل واحد منا عادات وتقاليد قد تختلف عن بعض
.. تمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح في حياتهم …
لم يكتب كتابه حتى الان وانما تبادل الدبل فقط ولم يتقدم لخطبتها عن طريق والديها ووالدها متوفى وخطبها من مدير شؤون الموظفين في كارفور المصدر موثوق
شيء جميل ستر عليها اكمل نصف دينه
ممكن العادات والتقاليد تحكمني وتحكم البعض منكم باني مااقدر اسوي زيه
لاكن اذا …
تغار عليها لاتخليها تقابل غيرك من الرجال مو شك فيها ولا شك فيك
بس لغيرتك وخوفك عليها لانك تحبها
…..
ماراح اتكلم اكثر من كذا ………..
اسأل الله ان يسعدكم في حياتكم ويرزقكم الذريه الصالحه
ويطول الله اعماركم …….
اقولك مالهم داعي. يسوون هالحركات. اصلن لو فبيت اهلها بيكون فخر لها اكثر من. هالمحل
ولحد يفتي فالاختلاط من راسه. واختلاط الحرم غير عن. الاختلاطات اللي تحكو عنها
شكلها عليها تخفيض
بصراحة أتعجب من بعض المتبجحين بالمخالفة !!!!!
وأتعجب ممن يصفقون لهم !!!!!
ان تأتي بزوجتك وترضى أن ينظر اليها الأغراب هذا يسمى ( دياثة )
وما عهدنا على المجتمع السعودي مثل هذا
أولا بارك الله لهما وجمع بينهما بخير
هناك خلل في التقييم والأولويات
صار الكثير يتساهل عند الارتباط بامور الدين والحشمة فهل هذا حجاب الصحابيات هل هذا الحجاب الشرعي
الفتاة المتمسكة بحجابها ينظر لها بالمعقده والغير متعلمة لمجرد انها لم تحتك بالرجال وتخالطهم في أماكن عملهم
والفتاة اللي بلثمتها او كاشفة أو بعباية مزركشة ضيقة وتخالط الرجال هي المتعلمة المثقفة
اللهم ارزق بنات المسلمين المحتشمات في بيوتهن وفي اماكن عملهن مع النساء رزقا من عندك من غير حاجة للاختلاط والاحتكاك بالرجال
اللهم اصلح احوالنا
تزوج ولا بكيفهم الى يهمني الفرنسي ايش يشرب عصير ولاااااااااااااااااااااااااااا
يَ ﺎلربعع ﺎناااا عند بقاألة بيتناا ‹☺›
ﺎي ﺎحدد يبي يتزوجج يجيني ‹☺›
ربي يسعدهم ويتمم على خير
فللللللللللله
هذه احلى طريقة شفتهافي حياتي وﻻفي ألف ليلةوليلة كأنها بس في قصص الخيالية اتمنى ان يصيرلي مثلهاتماما.
اتمنى لهماحياةسعيدة إلى اﻷبد منك المال ومنها العيال ومبارك عليكما
اخر الزززززززمان تكثر الفتن !!!!!!
ابي اعرف وش الحماس اللي فيه ياللي تقولووون حماس؟؟؟
لو اخذوا قااعه زي الخلق وملكوا فيها كان احسسسسن لهم …… طيب لبسها قدام الناس وهي لبسته وبعععععدين ؟؟ وش الفايده
طيب يوم هم رايحين خلااااص بعد ما انتهوا عقدهم ذا كيف اشكالهم وهم طالعين من كافووور قدام اعين الناس
صراااحه شي مضحك ههههههه يالله لا تبتلينا وتعافيهم
شيء غريب الصراحه أي حب ذا
الحب والزواج موبطريقه هذي
يروح يسوي باحلاا قاعات وأهله وناسه يفرحون معهه بحضور أهلها وأهله وحبايبهم
مو بكارفور أي تحرر أي تفكير يلي تفكرون فيهه
العادات والتقاليد صج مو عاجبتنا وتحكمنا بس عاد مو كذا تحرر وتفكير
بسس ؤش نقول الكلام مايخلص بذأ الموضوع
مأقول غير الله يوفقهمم يارب
يبعدد كل شاب أوبنت يفكر نفس طريقتهم يرحون يتزوجون عند أهلهم مو باماكن نفس هذي
وشكرا ”
الله يهنيهم ..ويهني كل الناس يارب
بس أبا اعرف وش ذا العصير اللي يشربه المدير الفرنسي كأنه شامبانيا.منهوو يفيدني
الله يهنيهم .. بس كآن أفضل لو ستر عليهآ و على نفسه
أللهم بارك لهما واجمع بينهما في خير
قد يكون هناك امور حصلت في هذا الامر لاتتوافق مع عادات وتقاليد البعض منا ولاكن المهم انه زواج على سنة الله ورسوله فلنحاول الا نقسوا على الاخر وتقبل ثقافته وفكره وإذا لزم الامر توجيه فارجوا ان يكون بدون تجريح فمن منا لايخطي.وشكرا
هههههههه خييير ايش عندهم لو لبسها بالمصلخ اللي بحوشناآ ابرك
هههههه الله يهني سعيد بسعيده مدري وش إسمها هههههههه بس هييه تتوقعوون زواجهم. فين. يحطووه ههههههههههههه. اخاف ع الخط السريع هههه ماعليه عادي. موقع إسترتيجي اببد بس اللي يمر يقلط ع العشاء ههههههههه والله فكرتن منتازه وش. رايكم نعرضها عليه
ماكو مكان احسن من كارفور يتم فيه عقد القرن ؟؟؟
مجرد سؤال-_-
ع العموم بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم في خير:)
السلام عليكم ورخمه الله
ابارك لهما واتمني ان يتتمم الله لهما بالسغده والبنين هذه الطريقه وان كانت غريبه الا انها هادفه ومشجعه للعاملين بالافصاح عن اعجابهم ببعض بالارتباط المشروع بدلامن التلاقي المستتر قد يحدث ما يحدث
وفقهم الله ولايوجد ما يعيب البنت متستره والرجل نحتشم والامر مشجع لامثالهم بدلا من الاعمال المستتره المخلفه
الف مبروك وبالرفاه والبنين وحياه سعيده والله يوفقكم
الله يوفقك وهذي الفكره حلوه وشي جميل .
الف مبروووك والله طلعت يالعنزي منت سهل الله يوفقك ويستر عليكم .
السؤال : اي شيخ عقد لهم بهذا المكان ؟؟
ياخوفي انه زواج ع الطريقة الفرنسية !!
ثانيا ماتت الغيرة يعني يلبسها بحضور اجانب والفرنسي واقف ع راسه
ووجهها نصفه مكشوف ويديها بعد وعباية كتف
بصراحة ع وين احنا رايحين !!
وش فيك يا سبيكه انت وياه ما باقي الا بكرا تحرمون الزواج
شعب نصه متخلفين
هذا هى النهاىه السعيد للخوه الشك
اقول للمعارضين اصلحوا احوالكم اولا ودعوا الخلق للخالق — مبارك عرس الاثنين
حضور القنصل الفرنسي اكبر دليل على الكيد للاسلام وثوابته وترحيب بهدم هذه الثوابت
حسبنا الله ونعم الوكيل
يقول رسول الله
كل منكم على ثغر فالله الله ان يؤتى الاسلام من قبلك .
السلام عليكم
اللي يقول مو كل شي تدخلوا الدين فيه (بالعكس كل شي بحياتنا لازم نري موقف الدين منه هذا امر الله )
ثانيا الزواج فضل ومنة من الله لأكن يكون بمعايير إسلامية كما امر الله أفضل
ثالثا أتوقع القصة ملعوبة يبغوا يغربوا بشبابنا ومن الردود واضح انه في مجموعه خلاص تلوثت عقولهم ًماصار يهمهم تقليد الكفار ويرونه تحضر والله المستعان
رابعا الرجل هذا مادام انه موافق ان زوجته تختلط بالرجال أصلا لن يدوم هذا الزواج لانه ان كان فيه رجوله وغيره غداً لما يحس انها عرضه سوف لا يرضي ان تبتسم مع شخص غير محرم لها فضلا عن المسخره
اخيراً اللي يقول تحضر وايش فيها ينطمواااا. لان البلاوي اللي حاصله في أماكن الاختلاط حتي الحكوميه فاحت والكل صار شايفها لا تنكروا ولا يجئ واحد يقول لاتظلم بنات الناس يستهبل
ناتج الاختلاط اخبرنا عنه الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام والواقع خير شاهد
….ياجماعة ياطيبين لايغركم الردود المعادية للسعودية والسعوديين فهؤلاء شرذمة قليلون بهذا المجتمع الطيب ولاكن أصواتهم عاليه عليهم من الله ما يستحقون
بئس الريال. والله ما يكون ولا يصير إلا نأتيهم بالجريمة ونجدمهم للسيد
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اهم شي. على سنة. الله ورسوله ان شاء. الله بسطه ماقالها تعالي اونسك بشقه لحالنا. انسان يخاف الله الله يوفقهم وعقبال العزابيه
يالله يارب لطفك …..وين الرجوووووولة كيف الزوج يلبس زوجتة ….هذي هي عين الدياثة المفروووض يجيب عامل يلبسها ….كيف الزوج يوصل زوجتة المفروض السووواق يوصلهااا….الوضع يحتاج كاس نبيذ عشان نستوعب …حقيقة