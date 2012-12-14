تحت سقف “كارفور”: سعودي يتزوج زميلته بمباركة “فرنسية”

الشيماء عبد العزيز- جدة – (أنحاء):-

بطريقة أشبه بالنهايات السعيدة في الافلام الهوليودية عقد شاب سعودي قرانه على فتاة سعودية وسط مركز تجاري يعملان به في جدة محاطان بزملائهما الموظفين، وبمباركة القنصل الفرنسي.

ووسط تصفيق موظفي مركز كارفور بحي السليمانية بجدة، وضع الشاب “ع ، العنزي” خاتم الارتباط الأبدي في اصبع زوجته “التي تعمل معه في نفس المكان”، ثم بادلته زوجته المراسم ، ويتسوطهما القنصل العام لفرنسا في جدة، الدكتور لويس بلين.

ولعبت الصدفة دورها في ارتباط العريسين، حيث كان الشاب مبتعثاً في فرنسا ، ويعمل في وقت فراغه بأحد مراكز كارفور ليوفر لنفسه دخلاً اضافيا، ولما رأت ادارة الشركة مدى تفانيه واخلاصه في عمله واجادته للغة الفرنسية استقطبته ليكون أحد التنفيذيين في ادارة كارفور بالسعودية بعد أن أنهى فترة ابتعاثه ، وخلال عمله الجديد بعد عودته من فرنسا قدرت له المشيئة الالهية أن يجد زوجة العمر امام ناظريه دون ترتيب مسبق او خطبة تقليدية فقرر التوجه الى باب منزلها وطلب يدها من والديها فكانت الاجابة بالايجاب.

وتقديرا للمكان الذي اعطاهمها الثقة والمستقبل اتم الزوجان مراسم مناسبتهم السعيدة تحت سقفه وبين زملائهم ليكتبون فصلا جديدا في مسيرة حياتهما .