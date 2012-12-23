9 مايو 2017 مـ / موافق 13 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مديرة “دار حماية جدة”: البحث عن عرسان للنزيلات المفرج عنهن

بتاريخ أنحاء الوطن ،مجتمع

جدة – (أنحاء) :-

أوضحت مديرة دار حماية الفتيات بجدة ابتسام الضلعي إلى أن إدارة الدار تعمل على ‏توفير بعض العرسان للسجينات المفرج عنهن وتقدم لهن الفرص اللازمة ‏لشغل أوقات فراغهن، ومنها التدريب على فن الأشغال اليدوية وأعمال ‏الحاسب الآلي والخياطة.

وعن المشاجرة التي حدثت أول من أمس بين مجموعة من نزيلات الدار، قالت الضلعي إن الأخوة في البيت الواحد يتشاجرون ويتصالحون وما ‏حدث بالدار لا يستحق الإثارة الإعلامية، وأوضح مدير عام الشؤون الاجتماعية عبدالله آل طاوي أن ‏شجارا بسيطا وقع بين نزيلات دار الحماية في جدة بين بعض ‏السجينات المفرج عنهن وأخريات من نزيلات الدار المعنفات، وتم الفصل ‏بين المتشاجرات فور تدخل الاختصاصيات ومشرفات الدار.

وبحسب صحيفة “الوطن”، بينت الضلعي أنه تم مؤخرا تحويل عدد من سجينات مؤسسة رعاية الفتيات ‏والمفرج عنهن واللاتي يرفض أهلهن استقبالهن، وناشدت أولياء أمور ‏السجينات النظر لبناتهم بعين الرأفة والرحمة والسماح لهن بالعودة ‏لديارهن مرة أخرى وغفران ما أقدمن عليه من جرم، حيث قضين فترة ‏عقوبتهن في السجن وخرجن لسجن آخر بوضعهن في دار الحماية وهذا ‏سيحملهن ظلما أكبر بدوام سجنهن مدى الحياة.

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21 تعليق

  1. أبو راكان بتاريخ

    نسأل الله لهن الهداية وأن يقبل توبتهن وأن يصلح حالهن وحال أولياء أمورهن والمجتمع أجمعين.

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    • FOUAD بتاريخ

      الا تعلمون اخواني واخواتي ان الله على كل شى قدير فهو غفار للذنوب

      مما هي الطرقية وكيف التواصل مع المركز للحصول على زوجة صالحة عمرها فوق 33 سنة

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  2. ابو احمد بتاريخ

    الله يستر عليهن ويهديهن ويصلح حالهن لما فيه خيرهن وخير المجتمع وكلنا خطائون وخير الخطائين التوابين اللهم اقبل توبتهن

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  3. محمد بله احمد بتاريخ

    انا طبيب بشري مقيم بالسودان وانسان جاد وحسن العشرة وملتزم وانا علي استعداد تام لان اتزوج من هؤلاء اللواتي افرج عنهن واسترها بما يرضي الله ورسوله وهذا تلفوني 00249912163267
    ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم

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  4. بدر الغربية بتاريخ

    انا مستعد للزواج بواحده منهن وجاد بقراري من تاب عن ذنب كمن لييس له ذنب وان الله غفور رحيم للتواصل جوال رقم 0548360008 محمد بس تكفوون والله الطلبات الي تعقد الواحد يهون بسببها فيسرو امورنا يسر الله اموركم

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  8. مسافر بتاريخ

    الله يوفق جميع القائمين علي هذا المشروع الانساني الصرف واتمني من لديه المعلومه الكامله عن كيفية التصال بهذه الاداره او الجمعيه تزويدي بها مع جزيل الشكر

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  9. مسافر بتاريخ

    ربي غفرلي ذنبي واحسن ضني ويسر امري وتجاوز عن خطيانا جميعا فربي انك كريما تحب العفو فعفوا عنا اخواني من منكم يساعدني ع الاتصال بهذه الاداره وهل هناك اليه للاستفسار عن موضوع الارتباط من هذه الفئه التي تحتاج لمن ياخذ بيدها

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  10. عبدالعزيز بتاريخ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أرغب الزواج من سجينه انامتزوج وعندي اطفال عمر45والطول164 الوزان 65 اعمل عسكري بحفرالباطن ارجوكم الرد

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  11. طلال بتاريخ

    ارغب في الزواج من احدا نزيلات الدارعلى كتاب الله وسنة رسوله واسأل الله ان يعطيني على قد نيتي ولكم مني جزيل الشكر والعرفان

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  12. عبده الحكمي بتاريخ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اراغب الزواج من سجينة كيف اتواصل مع جهة الاختصاص تكون لايهم العمر

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  14. عبده الحكمي بتاريخ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أرغب الزواج من سجينه لوجه الله سبحانه وتعالى ولها بيت شرعى وحدها
    انامتزوج وعندي اولاادكبارموظف حكومى ارجومن المسولين عن السجينات الاتصال بي

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  18. ابووليد بتاريخ

    ارغب الزواج من احداهن لوجه الله تعالى وقادر على تحمل مسئوليتها واحتوائها وتعويضها عن اي شي

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  19. حسين جعفري بتاريخ

    حسين جعفري
    أرغب بالزواج من سجينه غير قبيليه كوني غير قبيلي وجنسيتي يمني واريد الستر واكمال ولم يسبق لي الزواج وعمري 32سنه وشهادتي بكالوريوس تربيه رياضيات فهل هناك من يدلني على الطريقه جزاه الله الف خير

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