مديرة “دار حماية جدة”: البحث عن عرسان للنزيلات المفرج عنهن

جدة – (أنحاء) :-
أوضحت مديرة دار حماية الفتيات بجدة ابتسام الضلعي إلى أن إدارة الدار تعمل على توفير بعض العرسان للسجينات المفرج عنهن وتقدم لهن الفرص اللازمة لشغل أوقات فراغهن، ومنها التدريب على فن الأشغال اليدوية وأعمال الحاسب الآلي والخياطة.
وعن المشاجرة التي حدثت أول من أمس بين مجموعة من نزيلات الدار، قالت الضلعي إن الأخوة في البيت الواحد يتشاجرون ويتصالحون وما حدث بالدار لا يستحق الإثارة الإعلامية، وأوضح مدير عام الشؤون الاجتماعية عبدالله آل طاوي أن شجارا بسيطا وقع بين نزيلات دار الحماية في جدة بين بعض السجينات المفرج عنهن وأخريات من نزيلات الدار المعنفات، وتم الفصل بين المتشاجرات فور تدخل الاختصاصيات ومشرفات الدار.
وبحسب صحيفة “الوطن”، بينت الضلعي أنه تم مؤخرا تحويل عدد من سجينات مؤسسة رعاية الفتيات والمفرج عنهن واللاتي يرفض أهلهن استقبالهن، وناشدت أولياء أمور السجينات النظر لبناتهم بعين الرأفة والرحمة والسماح لهن بالعودة لديارهن مرة أخرى وغفران ما أقدمن عليه من جرم، حيث قضين فترة عقوبتهن في السجن وخرجن لسجن آخر بوضعهن في دار الحماية وهذا سيحملهن ظلما أكبر بدوام سجنهن مدى الحياة.
نسأل الله لهن الهداية وأن يقبل توبتهن وأن يصلح حالهن وحال أولياء أمورهن والمجتمع أجمعين.
الا تعلمون اخواني واخواتي ان الله على كل شى قدير فهو غفار للذنوب
مما هي الطرقية وكيف التواصل مع المركز للحصول على زوجة صالحة عمرها فوق 33 سنة
الله يستر عليهن ويهديهن ويصلح حالهن لما فيه خيرهن وخير المجتمع وكلنا خطائون وخير الخطائين التوابين اللهم اقبل توبتهن
انا طبيب بشري مقيم بالسودان وانسان جاد وحسن العشرة وملتزم وانا علي استعداد تام لان اتزوج من هؤلاء اللواتي افرج عنهن واسترها بما يرضي الله ورسوله وهذا تلفوني 00249912163267
ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم
نحن اولاء في بنات البلد
انا مستعد للزواج بواحده منهن وجاد بقراري من تاب عن ذنب كمن لييس له ذنب وان الله غفور رحيم للتواصل جوال رقم 0548360008 محمد بس تكفوون والله الطلبات الي تعقد الواحد يهون بسببها فيسرو امورنا يسر الله اموركم
ارغب الستر بانسانه طيبه وتقدر الحياه وانا على استعداد لاكون عند حسن الضن انا مقيم بجده رقمي 0531082104
انامستعد اتزوج سجينه وجاد
كيف اتواصل معكم محتاج زوجه
الله يوفق جميع القائمين علي هذا المشروع الانساني الصرف واتمني من لديه المعلومه الكامله عن كيفية التصال بهذه الاداره او الجمعيه تزويدي بها مع جزيل الشكر
ربي غفرلي ذنبي واحسن ضني ويسر امري وتجاوز عن خطيانا جميعا فربي انك كريما تحب العفو فعفوا عنا اخواني من منكم يساعدني ع الاتصال بهذه الاداره وهل هناك اليه للاستفسار عن موضوع الارتباط من هذه الفئه التي تحتاج لمن ياخذ بيدها
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرغب الزواج من سجينه انامتزوج وعندي اطفال عمر45والطول164 الوزان 65 اعمل عسكري بحفرالباطن ارجوكم الرد
ارغب في الزواج من احدا نزيلات الدارعلى كتاب الله وسنة رسوله واسأل الله ان يعطيني على قد نيتي ولكم مني جزيل الشكر والعرفان
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اراغب الزواج من سجينة كيف اتواصل مع جهة الاختصاص تكون لايهم العمر
ارجو التوصل معي اراغب الزوح من سجينة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرغب الزواج من سجينه لوجه الله سبحانه وتعالى ولها بيت شرعى وحدها
انامتزوج وعندي اولاادكبارموظف حكومى ارجومن المسولين عن السجينات الاتصال بي
نأمل منكم اعطاي العلون اناجاد بالزواج الله يكتب لكم الأجر
ارغب بالزواج من احداهن
ارغب بالزواج مت احدهما
ارغب الزواج من احداهن لوجه الله تعالى وقادر على تحمل مسئوليتها واحتوائها وتعويضها عن اي شي
حسين جعفري
أرغب بالزواج من سجينه غير قبيليه كوني غير قبيلي وجنسيتي يمني واريد الستر واكمال ولم يسبق لي الزواج وعمري 32سنه وشهادتي بكالوريوس تربيه رياضيات فهل هناك من يدلني على الطريقه جزاه الله الف خير