مديرة “دار حماية جدة”: البحث عن عرسان للنزيلات المفرج عنهن

جدة – (أنحاء) :-

أوضحت مديرة دار حماية الفتيات بجدة ابتسام الضلعي إلى أن إدارة الدار تعمل على ‏توفير بعض العرسان للسجينات المفرج عنهن وتقدم لهن الفرص اللازمة ‏لشغل أوقات فراغهن، ومنها التدريب على فن الأشغال اليدوية وأعمال ‏الحاسب الآلي والخياطة.

وعن المشاجرة التي حدثت أول من أمس بين مجموعة من نزيلات الدار، قالت الضلعي إن الأخوة في البيت الواحد يتشاجرون ويتصالحون وما ‏حدث بالدار لا يستحق الإثارة الإعلامية، وأوضح مدير عام الشؤون الاجتماعية عبدالله آل طاوي أن ‏شجارا بسيطا وقع بين نزيلات دار الحماية في جدة بين بعض ‏السجينات المفرج عنهن وأخريات من نزيلات الدار المعنفات، وتم الفصل ‏بين المتشاجرات فور تدخل الاختصاصيات ومشرفات الدار.

وبحسب صحيفة “الوطن”، بينت الضلعي أنه تم مؤخرا تحويل عدد من سجينات مؤسسة رعاية الفتيات ‏والمفرج عنهن واللاتي يرفض أهلهن استقبالهن، وناشدت أولياء أمور ‏السجينات النظر لبناتهم بعين الرأفة والرحمة والسماح لهن بالعودة ‏لديارهن مرة أخرى وغفران ما أقدمن عليه من جرم، حيث قضين فترة ‏عقوبتهن في السجن وخرجن لسجن آخر بوضعهن في دار الحماية وهذا ‏سيحملهن ظلما أكبر بدوام سجنهن مدى الحياة.