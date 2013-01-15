نجران: فاعل خير يتبرع بـ10 آلاف ريال لكل أسرة محتاجة

نجران – (أنحاء) :-

تبرع فاعل خير في منطقة نجران بمبلغ 10 آلاف ريال لكل عائلة محتاجة، وشهدت الجمعيات الخيرية في المنطقة منذ صباح أمس، زحاما من قبل المواطنين رجالا ونساء الذين توافدوا على مقرها للحصول على المساعدة.

وأوضح مواطنون أن توزيع المساعدة لم يعتمد على الشفافية حيث ذهبت لأشخاص بالواسطة والمحاباة من قبل بعض الموظفين في الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية.

وأكد مدير العلاقات العامة في الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران محمد الشهراني، بأن توزيع المساعدة المالية للأسر المسجلة رسميا في الجمعية، موضحا حصول كل أسرة على مبلغ عشرة آلاف ريال، وأن المساعدة وزعت لأكثر من 75 مستفيدا مسجلا.

وأكد مصدر مطلع لـصحيفة “عكاظ”، بأن المجمع الخيري بتصلال شهد تلاعبا في عملية توزيع المساعدة المالية، حيث تم توزيع المساعدة لأشخاص غير مسجلين في المجمع الخيري.