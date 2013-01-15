22 مايو 2017 مـ / موافق 26 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»نجران: فاعل خير يتبرع بـ10 آلاف ريال لكل أسرة محتاجة
﻿

نجران: فاعل خير يتبرع بـ10 آلاف ريال لكل أسرة محتاجة

بتاريخ أنحاء الوطن ،مجتمع

نجران – (أنحاء) :-

تبرع فاعل خير في منطقة نجران بمبلغ 10 آلاف ريال لكل عائلة محتاجة، وشهدت الجمعيات الخيرية في المنطقة منذ صباح أمس، زحاما من قبل المواطنين رجالا ونساء الذين توافدوا على مقرها للحصول على المساعدة.

وأوضح مواطنون أن توزيع المساعدة لم يعتمد على الشفافية حيث ذهبت لأشخاص بالواسطة والمحاباة من قبل بعض الموظفين في الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية.

وأكد مدير العلاقات العامة في الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران محمد الشهراني، بأن توزيع المساعدة المالية للأسر المسجلة رسميا في الجمعية، موضحا حصول كل أسرة على مبلغ عشرة آلاف ريال، وأن المساعدة وزعت لأكثر من 75 مستفيدا مسجلا.

وأكد مصدر مطلع لـصحيفة “عكاظ”، بأن المجمع الخيري بتصلال شهد تلاعبا في عملية توزيع المساعدة المالية، حيث تم توزيع المساعدة لأشخاص غير مسجلين في المجمع الخيري.

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

4 تعليقات

  1. منصور الرسونيري بتاريخ

    جزاه الله خير تخيلو كل مقتدر فعل مثله هل يبقى فقر او محتاج ، و دائما هناك من لا يخاف الله في عمله و هو امتداد طبيعي لفساد تأصل في نفوس المسئول

    رد
  4. عبدالله بتاريخ

    ‏السلاام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ‏ابعث اليك بهذه الرساله عبرحسابكم
    ‏لقد ضاقت علي الدروب واغلقت كل الابواب في وجهي ولا اجد باب اطرقه بعد الله الا باب ياهل الخبر
    ‏فانتم من يستطيع ان يمدلي يدالعون بعدالله عزوجل

    ‏ انااليوم دخيل الله ثم داخل بوجهكم وجاهكم
    ‏طالبا” فزعتكم وعونكم على همي وضيقي فانتم من ظربت به الامثال فالكرم وفعل الخير


    حكم قضاءي بالتنفيذ والسداد بمبلغ مالي وقد اوقفت خدماتي منذ ستة اشهر وعجزت عن تسديد الدين وجزاكم الله الف خير ولايحرمكم الاجر وثواب من الله

    رد

إضافة تعليق