نجران: فاعل خير يتبرع بـ10 آلاف ريال لكل أسرة محتاجة

نجران – (أنحاء) :-
تبرع فاعل خير في منطقة نجران بمبلغ 10 آلاف ريال لكل عائلة محتاجة، وشهدت الجمعيات الخيرية في المنطقة منذ صباح أمس، زحاما من قبل المواطنين رجالا ونساء الذين توافدوا على مقرها للحصول على المساعدة.
وأوضح مواطنون أن توزيع المساعدة لم يعتمد على الشفافية حيث ذهبت لأشخاص بالواسطة والمحاباة من قبل بعض الموظفين في الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية.
وأكد مدير العلاقات العامة في الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران محمد الشهراني، بأن توزيع المساعدة المالية للأسر المسجلة رسميا في الجمعية، موضحا حصول كل أسرة على مبلغ عشرة آلاف ريال، وأن المساعدة وزعت لأكثر من 75 مستفيدا مسجلا.
وأكد مصدر مطلع لـصحيفة “عكاظ”، بأن المجمع الخيري بتصلال شهد تلاعبا في عملية توزيع المساعدة المالية، حيث تم توزيع المساعدة لأشخاص غير مسجلين في المجمع الخيري.
جزاه الله خير تخيلو كل مقتدر فعل مثله هل يبقى فقر او محتاج ، و دائما هناك من لا يخاف الله في عمله و هو امتداد طبيعي لفساد تأصل في نفوس المسئول
والله ماجان ولا ريال من المساعده
الله كبير
السلاام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابعث اليك بهذه الرساله عبرحسابكم
لقد ضاقت علي الدروب واغلقت كل الابواب في وجهي ولا اجد باب اطرقه بعد الله الا باب ياهل الخبر
فانتم من يستطيع ان يمدلي يدالعون بعدالله عزوجل
انااليوم دخيل الله ثم داخل بوجهكم وجاهكم
طالبا” فزعتكم وعونكم على همي وضيقي فانتم من ظربت به الامثال فالكرم وفعل الخير
حكم قضاءي بالتنفيذ والسداد بمبلغ مالي وقد اوقفت خدماتي منذ ستة اشهر وعجزت عن تسديد الدين وجزاكم الله الف خير ولايحرمكم الاجر وثواب من الله