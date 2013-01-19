خالد الفيصل في قصيدة جديدة : وان طالني من بعض الاخوان بهتان .. والله ما أرضى في غلاهم وشاية

جدة – (أنحاء):-
عاتب الأمير خالد الفصيل منتقديه بقصيدة جديدة حملت عنوان ” هل التوحيد” ونشرتها صحيفة الوطن السعودية في عددها الصادر اليوم السبت.
وتطرق الامير الشاعر في قصيدته الجديدة الى موقفه من أبناء وطنه والتي يبدو أنها رسالة بعد الانتقاد الواسع لقصيدته السابقة ” الهبوب” ، وأكد على محبته وصدقه في توجيه النصح لأبناء وطنه.
القصيدة التي جاءت في 15 بيتا ،كانت مخالفة للتوقعات التي تداولها المغردون ورواد الشبكات الاجتماعية خلال الايام الماضية والتي توقعوا فيها أن تكون القصيدة المرتقبة “هجاء” لمنتقديه إالا أن “هل التوحيد” حملت رسالة سلام ومصافحة محبة وخاطب الجميع بـ ” وان طالني من بعض الاخوان بهتان .. والله ما أرضى في غلاهم وشاية” .
صح لسانك يا يا دايم السيف
فعلا الكبير كبير
القصيده أقل من عاديه وخاليه من الجزاله وتوحي بأن أشعار خالد الفيصل السابقة ليست من نظمه ، وذلك للبون الشاسع بين مستوى هذه القصيده وما سبقها من قصايد ،
بعدين الحامي الله للإنسان ثم ذراعه فما مقصود الشاعر بقوله ” أفزع لهم بالحمايه ” .. متناقضات كثيره في هذه القصيده التي لا ترقى الى مستوى كلمة قصيده أصلا !! !! !!
ومين اللي كتبها له هذه المره وليه وليه وليه ماسمعناها صوتي ههههههههههههههههههه
يا سمو الأمير .. كنتَ. صرحاً ﻣن خيال .. فهوى !
صح لسانك دايم السيف دائما مبدع سموه ويتحفنا بجمال أبياته
لك كل الود سمو الأمير
الشق اكبر من الرقعه للأسف .
بعض ناس إلا ينتقدون بالغصب !!
اعتقد ان هذا من منطلق الاجابة في السؤال السابق وانا وضحت هذا في اكثر من مؤتمر صحفي
ويضل هذا التوضيح للعلم فقط من باب الاجابة
واخيرا طاخ طيخ هرجة وتلطيخ
يقولها مثلي مطانيخ وخبول
يقال بأنه كان هناك شاعر قحطاني يكتب لخالد الفيصل ولكنه توفي ومنذ ذلك الحين وخالد الفيصل غائب تماما عن الساحة الشعرية حتى عاد بتلك القصيدة الركيكة
يا اخوان ما عاد يعجبكم الرجال طقتين بالراس تعور كل ما طلع بشي حطمتوه نبي تشجيييييييييييع وتصفيق
الحلزونه يما الحلزونه
لا تلتلتفت لمن هم خلفك ياسمو الامير .
بقي وسيبقى دايم السيف بإذن الله مناراً ومدرستاً في الأدب والشعر والحداثة والإدارة ..
خالد الفيصل يا إخوان ليس شاعراً عابراً بين الكلمات والقوافي وبحور الشعر ، خالد الفيصل محطة أدبية وشعرية يجب الوقوف عندها ، ومحيط لابد من الغوص فيه لمعرفة مكنونه من لألئ الأدب ومرجان القصيد .
خالد الفيصل بالمختصر (لب القصيد وعُقدُه المنضود)
ياخالد نصيحة اخوية كب الشعر لأهله …
والله ماعندك سالفه …
قصيدة سليق يعني مشي حالك بس لاعاد تعودها وتكتب من راسك مثل قصيدة الهباب
ادفع زي ما دفعت طول عمرك وخل عنك المهايط
رائعه
بدون محامله
حفظك الله ياحاكم اغلى بلد ام القرى مهبط الوحي ومنبع الرسالة قبلة المسلمين اسال الله ان يحفظ حكامنا ال سعود وان يرد كيد اعدائهم الى نحورهم وان يحفظ بلادنا من كيد الحاسدين والحاقدين والحمدلله ان الشعب السعودي يجدد الولاء والطاعه لقيادته كل يوم وهذا ليس مستغرب من شعب وفي الى حكام اوفياء صدقوا مع شعبهم (ياسمو الامير اسأل الله ان يحبني مثل ماحبك ) والله على ماقول شهيد
دائماً تفحم الأعداء والمتربصين والحاسدين وتعفوا كما هي عادتكم العفوا عند المقدرة
وهذا ما يميز الكبار وليس بغريب عليكم فأنت من تلك القامات الطوال .
ون طالني من بعض الاخوان بهتان /// والله مرضى في غلاهم وشايه. الله الله كم انت كبير يا خالد الفيصل بيراعك بريشتك التي يسوقها قلب مفعم با الرقه والذائقه الشعريه والأيقاع الموسيقي والطيبه والتسامح والأيمان والحب انت لا تكره فمن يحب لا يعرف الكره انت متسامح انت واضح لا يكتنفك الغموض صريح حكيم ما نشاهده من اعادة بناء جده في وقت قياسي واللمسات الفنيه في كرنيش جده وشوارعها حتى الداخليه منها.. سمعتك تتكلم عن احياء جده والمشاريع بأدق التفاصيل وكأنك استشاري او مهندس المشاريع كما ان ما تقوم به من خدمه جليله لبيت الله واشرافك على المشاريع لهو شرف عظيم لك جعله الله في موازين اعمالك وحفظك الله ابا بندر ودائما القافله تسير
قصيده جزله ومن شاعر غني عن التعريف ولاكن اللي لاحظت ان بعض اللي يعلقون مايدرون من وين الهوا هاااب