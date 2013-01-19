خالد الفيصل في قصيدة جديدة : وان طالني من بعض الاخوان بهتان .. والله ما أرضى في غلاهم وشاية

جدة – (أنحاء):-

عاتب الأمير خالد الفصيل منتقديه بقصيدة جديدة حملت عنوان ” هل التوحيد” ونشرتها صحيفة الوطن السعودية في عددها الصادر اليوم السبت.

وتطرق الامير الشاعر في قصيدته الجديدة الى موقفه من أبناء وطنه والتي يبدو أنها رسالة بعد الانتقاد الواسع لقصيدته السابقة ” الهبوب” ، وأكد على محبته وصدقه في توجيه النصح لأبناء وطنه.

القصيدة التي جاءت في 15 بيتا ،كانت مخالفة للتوقعات التي تداولها المغردون ورواد الشبكات الاجتماعية خلال الايام الماضية والتي توقعوا فيها أن تكون القصيدة المرتقبة “هجاء” لمنتقديه إالا أن “هل التوحيد” حملت رسالة سلام ومصافحة محبة وخاطب الجميع بـ ” وان طالني من بعض الاخوان بهتان .. والله ما أرضى في غلاهم وشاية” .