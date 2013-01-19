19 مايو 2017 مـ / موافق 23 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خالد الفيصل في قصيدة جديدة : وان طالني من بعض الاخوان بهتان .. والله ما أرضى في غلاهم وشاية

بتاريخ ثقافة وفنون

جدة – (أنحاء):-

عاتب الأمير خالد الفصيل منتقديه بقصيدة جديدة حملت عنوان ” هل التوحيد” ونشرتها صحيفة الوطن السعودية في عددها الصادر اليوم السبت.

وتطرق الامير الشاعر في قصيدته الجديدة الى موقفه من أبناء وطنه والتي يبدو أنها رسالة بعد الانتقاد الواسع لقصيدته السابقة ” الهبوب” ، وأكد على محبته وصدقه في توجيه النصح لأبناء وطنه.

القصيدة التي جاءت في 15 بيتا ،كانت مخالفة للتوقعات التي تداولها المغردون ورواد الشبكات الاجتماعية خلال الايام الماضية والتي توقعوا فيها أن تكون القصيدة المرتقبة “هجاء” لمنتقديه إالا أن “هل التوحيد” حملت رسالة سلام ومصافحة محبة وخاطب الجميع بـ  ” وان طالني من بعض الاخوان بهتان .. والله ما أرضى في غلاهم وشاية” .

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20 تعليق

    • علي الحمود بتاريخ

      القصيده أقل من عاديه وخاليه من الجزاله وتوحي بأن أشعار خالد الفيصل السابقة ليست من نظمه ، وذلك للبون الشاسع بين مستوى هذه القصيده وما سبقها من قصايد ،
      بعدين الحامي الله للإنسان ثم ذراعه فما مقصود الشاعر بقوله ” أفزع لهم بالحمايه ” .. متناقضات كثيره في هذه القصيده التي لا ترقى الى مستوى كلمة قصيده أصلا !! !! !!

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  2. ليه وليه وليه وليه بتاريخ

    ومين اللي كتبها له هذه المره وليه وليه وليه ماسمعناها صوتي ههههههههههههههههههه

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  4. الطموح بتاريخ

    صح لسانك دايم السيف دائما مبدع سموه ويتحفنا بجمال أبياته
    لك كل الود سمو الأمير

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  7. مدوخ الجن بتاريخ

    اعتقد ان هذا من منطلق الاجابة في السؤال السابق وانا وضحت هذا في اكثر من مؤتمر صحفي
    ويضل هذا التوضيح للعلم فقط من باب الاجابة

    واخيرا طاخ طيخ هرجة وتلطيخ
    يقولها مثلي مطانيخ وخبول

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  8. Mohammed From Canada بتاريخ

    يقال بأنه كان هناك شاعر قحطاني يكتب لخالد الفيصل ولكنه توفي ومنذ ذلك الحين وخالد الفيصل غائب تماما عن الساحة الشعرية حتى عاد بتلك القصيدة الركيكة

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  12. نبيل الغامدي بتاريخ

    بقي وسيبقى دايم السيف بإذن الله مناراً ومدرستاً في الأدب والشعر والحداثة والإدارة ..

    خالد الفيصل يا إخوان ليس شاعراً عابراً بين الكلمات والقوافي وبحور الشعر ، خالد الفيصل محطة أدبية وشعرية يجب الوقوف عندها ، ومحيط لابد من الغوص فيه لمعرفة مكنونه من لألئ الأدب ومرجان القصيد .

    خالد الفيصل بالمختصر (لب القصيد وعُقدُه المنضود)

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  13. ابو غلا العمري بتاريخ

    ياخالد نصيحة اخوية كب الشعر لأهله …
    والله ماعندك سالفه …

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  14. Sami بتاريخ

    قصيدة سليق يعني مشي حالك بس لاعاد تعودها وتكتب من راسك مثل قصيدة الهباب
    ادفع زي ما دفعت طول عمرك وخل عنك المهايط

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  16. عبدالله الحربي بتاريخ

    حفظك الله ياحاكم اغلى بلد ام القرى مهبط الوحي ومنبع الرسالة قبلة المسلمين اسال الله ان يحفظ حكامنا ال سعود وان يرد كيد اعدائهم الى نحورهم وان يحفظ بلادنا من كيد الحاسدين والحاقدين والحمدلله ان الشعب السعودي يجدد الولاء والطاعه لقيادته كل يوم وهذا ليس مستغرب من شعب وفي الى حكام اوفياء صدقوا مع شعبهم (ياسمو الامير اسأل الله ان يحبني مثل ماحبك ) والله على ماقول شهيد

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  17. حمد الصميلي بتاريخ

    دائماً تفحم الأعداء والمتربصين والحاسدين وتعفوا كما هي عادتكم العفوا عند المقدرة
    وهذا ما يميز الكبار وليس بغريب عليكم فأنت من تلك القامات الطوال .

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  18. فهد محمد العنبري بتاريخ

    ون طالني من بعض الاخوان بهتان /// والله مرضى في غلاهم وشايه. الله الله كم انت كبير يا خالد الفيصل بيراعك بريشتك التي يسوقها قلب مفعم با الرقه والذائقه الشعريه والأيقاع الموسيقي والطيبه والتسامح والأيمان والحب انت لا تكره فمن يحب لا يعرف الكره انت متسامح انت واضح لا يكتنفك الغموض صريح حكيم ما نشاهده من اعادة بناء جده في وقت قياسي واللمسات الفنيه في كرنيش جده وشوارعها حتى الداخليه منها.. سمعتك تتكلم عن احياء جده والمشاريع بأدق التفاصيل وكأنك استشاري او مهندس المشاريع كما ان ما تقوم به من خدمه جليله لبيت الله واشرافك على المشاريع لهو شرف عظيم لك جعله الله في موازين اعمالك وحفظك الله ابا بندر ودائما القافله تسير

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  19. الشريده بتاريخ

    قصيده جزله ومن شاعر غني عن التعريف ولاكن اللي لاحظت ان بعض اللي يعلقون مايدرون من وين الهوا هاااب

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