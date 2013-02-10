طبيب في مستشفى حكومي «يشخبط» على وجه رضيع بالمشرط.. ويعتبره «خربشة بسيطة»

(أنحاء) – متابعات:-
أصيبت مواطنة بانهيار بعد ما استفاقت من الجراحة القيصرية، التي أجرتها في مستشفى اليمامة، وشاهدت رضيعها في حال يرثى لها، فقد تحولت جبهة الطفل إلى ما يشبه شبكة التربيع المرسومة بالدماء، جراء إهمال الجراح، واستخدامه مشرط الجراحة بشكل خاطئ، إضافة إلى وجود كدمات بارزة بذقن الطفل، إلى جانب قطع في الحاجب قرب العين.
وقال ماجد الحربي، وهو خال الطفل، بحسب صحيفة «الحياة» إنه تقدم بشكوى لإدارة المستشفى، مطالباً بضرورة محاسبة الطبيب الذي أخطأ وخلف هذا الخطأ جروحاً بالغة، إضافة إلى كدمات قوية في كل أنحاء وجه الطفل الرضيع.
ويواصل الحربي: «منظر مثير للشفقة بدا عليه الطفل الرضيع، ورد فعل طبيب جراح نفذ الجراحة في كفة أخرى، إذ إنه قابل غضبي وأسئلتي عن تفسير ما حدث للطفل بقوله: «لا تشغل بالك دي شوية خربشة!»، ورفض إعطائي تقريراً طبياً عن حالة الطفل «خوفاً من أن تثبت إدانته»، مشيراً إلى أن إدارة المستشفى تجاوبت مع الشكوى وقامت بالرفع للمديرية العامة للشئون الصحية، وأن القضية تحت الإجراء.
والله هذي كارثة ومصيبة . اين وزير الصحة الغبي . يشاهد هذه المصائب من ثلة جزارين ونجارين . يتم جلبهم على انهم اطباء . وذلك لان اسعارهم رخيصة . ما هذا الضياع .والله الذي يحصل في مستشفياتنا . لا يحصل في اي دولة في العالم . حتى في دول فقيرة مثل زمبابوي او الكنغو . او حتى الصومال. حسبي الله
هاذا واحد كلب ماعنده كرامه ولو انها بنته ماكان شوا فيها كيذا
اوك يابو يزن صح الدكتوور غلطان وغبي
بس مال وزير الصحه دخل
هوبيقعد يمشي ع دكتووور دكتووور بكل مستشفا وكل تخصص
ياتتكلم بالعقل او السكوووت ارحم
وليش يعني الوزير على راسه ريشه ايوا يفتش هذا واجبه وواجب كل مسؤل ولو هذي بنتك او ولدك كان ناشتدتي حتى الملك
لو كان هناك عقاب رادع لم تجرا هذا الطبيب او غيره على هذا العمل بحق الرضيع
أنتي لو شفتي ايش كان يسوي وزير الصحة السابق غازي القصيبي الله يرحمه كان عرفتي خطأ وزير الصحة ، الدكتور غازي كان يوميًا لازم يزور منشأة صحية ويقيم العمل والأطباء وآراء المواطنين وكل حاجة ، وكان صاحب عقوبات صارمة على كل خطأ ! الله يعين بس
من امن العقوبة اساء الأدب
وهنا شخبطة ((((بسسسسسطة )))) كيف معك بسيطة وهو مشوة وجه الطفلة
اصل مستشفياتنا اصبحت اوكار للتشريح وكذلك اوكار للقاء العشاق وحدث وﻻ حرج عن الإسكان الخاص بالمستشفيات الحكوميه دعارة استغفر الله العظيم
مانقول إلا حسبي الله ؤنعم الوكيل هذي الدنيا معد يأتمنها أحد وصار في خوف في كل الأنحاء والله يصبر أم الولد لو أن هذا المصري علي عوظ صار في ولده كذا والله انهبل الله لا يسامحه أمني في هذي الجمعه الفضيله وشكرا.
الموافق : 2 /5//1434
شويت خربشه بسيطه
الله يجيب لك اللي يخربش وجهك انت و وزير الصحه
هذا هو الفساد بعينه
الفاسد ولد الربيعه يستقدم الجزارين والحدادين لمستشفياتنا
ويحارب السعوده ولا يريد ان يرى اي سعودي بالمستشفى
اقسم بالله ان بقائك وزيراً ظلم
وان مددو لك وزارتك انهم ظلمه
تخبط برواح الناس وتجي اخر تقول بامريكا اخطا طبيه
كل تبن انت ووزارتك يافاسد يامقصر
نحن لا نحملك المسؤوليه ياولد الربيعه
نحن نحملها الملك وولي عهده
هم يعرفون انهم لم يضعو الامانه في مكانها
ويجب ان يخلعوها منك
ومن كل ودير فاسد في اسرع وقت
حسبي الله عليك عسى ربي لا يوفقو حقير كيف يسوي كذا
حسسبي الله ونعم الوككيل شويةة خربشه خربشو بممخك ي الوسسخ انت ووزير الصصحةة مغكك
حسبي الله ونعم الوكيل عليه ومستشفى حكومي شي اكيد مافي غير الولاده والاطفال المساعديه والعزيزيه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
الظلم ظلمات يوم القيامة
من متى استلم الوزير الجديد منصبه
وهل يعقل ان تتم مساءلته عن من عين قبل مجيئه
المسائلة تكون للأقرب فالأقرب ثم مسائلة الوزير السابق
ارجو ان نكون أناس نناقش الأمور بموضوعية
ونطالب الوزير الجديد بتحسين آلية اختيار الأطباء الجدد
وأن يكون هناك تشديد في العقوبات وسحب رخصة مزاولة المهنة عن من
يرتكب مثل هذه الأخطاء الشنيعة أو يتهاون بأرواح البشر
وما زالت المجازر الآن تتوالى في المستشفيات الحكومية… وحتى هذه اللحظة لم نسمع بعقوبة رادعة وحاسمة لهذه المهزلة… أرجو من الوزير أن يتخذ قرارا صارما في مثل هذه المسالخ… نرجو العدالة والكيل بمكيال واحد في كل المسائل.. بمعنى لا نفرق في التعامل مع المؤسسات الصحية الخاصة والحكومية لأن الإثنان يتعاملان مع النفس البشرية والإنسان هو الإنسان.. فإغلاق مستشفى عرفان بسبب وفاة حفيد عبداللطيف جميل رحمهما الله تعالى هو معيار وميزان لكل المؤسسات الصحية حكومية وأهلية.. العدل ثم العدل ثم العدل والله تعالى هو أحكم الحاكمين.
اذا تغير الربيعة تتطور هذة الوزارة
يستقدمون اطباء هم الاسواء في بلدانهم لاتعتقد ان المتميز بلدة يسمح له بالهجرة لسعودية
ان الاطباء المتميزون يهاجرون الى اوربا وامريكا لايأتون الى السعودية الا الى المراكز الكبرى برواتب ضخمة جدا جدا وقليل جدا جدا
ياقلبي الله عالظالم بجد وين الوزارةعنه
sA
ياعبدالاله الدوسري يامتخلف انت ماتشوف اللهجه ……..تحطه على السعوديين يامتخلف على بالك فاهم اصلا اشك انك مو سعودي الدكاتره السعوديين اكثر ثقه بشهاده اصليه مو مزوره مثلك واشكالك
مادام قال خربشة اعرف انه ** نصاب مشتري شهادة وهو حق بهايم
زي ذا لابد يودع في السجن سنوات الين بلوغ الطفل واذا اراد الطفل ان يقتص منه او لا
لانه شوه وجه الطفل
ماقول الا حسبي الله ونعم الوكيل في وزارة الكحة
تجيب اطباء رخيصين ليه ماتجيب اروبيين مو مصارية نصب واحتيال
لو كان فيه خير جلس في بلده
ولا يرسلون للنا الا الحذاله من العمال الخايسة
والله انتا الحثاله المصرين هم اللي علموكم
حسبي الله ونعم الوكيل.ؤش ذا الإهمال
عذراا انتبه خيوو الألفاض……
هذا طبيب مصري ما يخاف الله,
وليس كل الأطباء المصريين طبعا ولكن
البعض حاقد على أهل هذي البلد بسبب
وبلا سبب.
والأخطاء الطبية كثيرة هذه الأيام بسبب الوازع الديني ضعيف
والوازع المهني غائب والله أعلم…
اضم صوتي لاختي بيان الله يجزاها الف خير
انا احلف يمين ان اغلب الاشكال هذي خريجة ورش وتشليح ماعندهم سالفة والشرهة مو عليهم. علي الي استقدمهم وهو عارف مهنتهم الحقيقيه من يوم هو في بلدة ( حسبناالله ونعم الوكيل) ،
ياخي طفل الله ياخذ عمررك
انا اطالب بعدم توضيف في جميع المستشفيات اطباء سعودين كلهم متخلفين
ناس راحو كثيرر وسبه الاطباء السعودين ويقولك والله خطاء طبي الله ياخذ عمرك وهذا ابن كلاب شخبطه بالمشرط بسيطه
لا وعلى رضيعه يابن الكلاب تعال انا بشخمط ع وجهك شخمطه ب المشرط بسيطه الله يلعن ام تخلف الى في سعوديه
والله لو في دوله اجنبيه مايسون في كيذا في كلاب وهو حيوان وهم كفار وهينا في السعوديه بلاد الحرمين الشرفين يلعبون ب
المشرط وهم مسلمين يالله انك تاخذ عمره
اقدر اقنعك واثبت لك انك مخطي
لكن اتمنى ان يموت لك عزيز على قلبك على يد دكتور اجنبي
كل تبن انت وشو أتمنى يموت لك قريب على يد دكتور ارتقي يا أهبل
«لا تشغل بالك دي شوية خربشة!»، الدكتور مصري انت حاقد على نخبة المجتمع من الاطباء السعوديين لانهم افضل منك
ماتبغى سعودي يعالجك ارخ ريالك ورح لمستشفى خاص لاتدلع علينا
الدكتور مصري سلامات وش فيك على الدكاترة السعوديين
انت اش بك شلت حيلك وحطيت بالسعوديين!!
يقولك الدكتور قال “شوية خربشه”
فيه سعودي يقول “شوية خربشه”؟هذي لهجه مصريه
ومو شي جديد عالمصاريه ولا على مستشفي اليمامه
من ذا يعض كلبا اذا عضه
انت حاقد
الاطباء السعوديين اثبتوا جدارتهم وحققوا نجاح كبير في جميع المجالات والعالم بأكمله يشهد لبراءات الاختراعات التي سجلوها
أكيد ما راح. يحاسبونه هذا المصري لأنه عارف إن أقصى عقوبة هي زيارة لأهله شهرين و بعدين يرجعونه مرة ثانية بحقوق كاملة مكملة
وهذي من بركات وزارة الصحة اللي ما تطبق القوانين إلا على أهل البلد و الأجانب يسرحوا و يمرحوا و يلعبوا بالخلق
لعلمك أنا إماراتي مش سعودي:
يا سيدي الفاضل انت إنسان متخلف وردك رد يدل على انك عصبي والله العام إذا ما كنت صغير سن.
عالعموم كل من حط اللوم على وزير الصحه فهو يستأهل لأنه هو المسؤول الأول فالأخفاق وفي الأشياء اللي تبيض الوجه نرفع له القبعه ونثني عليه وكذلك فالإمارات وزير الصحه شاته سيدي نائب رئيس الدوله محمد بن راشد لأنه اخفق في عمله .
نرجع للموضوع الأهم: إذا دكتور سعودي أخطأ لا نعمم الخطأ لكل الدكاتره السعوديين ؤاذا انت ما عندك ثقه فيهم فإحنا فالإمارات نسمع بأنه الأطباء السعوديون أصبحوا بروفيشنال وكثأر من الإمارات يذهبون للسعوديه لإجراء عمليات خطيره فياليت ما تعم ؤاذا ما عندك ثقه فالمدرس والطبيب والمهندس والمفتي السعودي وشي تبي طالع عمرك يجيبون لك أجانب؟ إذاً السعودي المهندس والطبيب الخ الخ وين يشتغل في بنقلادش
انت مع احترامي لك أسلوبك في الكتابه كله سب ؤاللفاظ سوقيه فياليت ترتقي ؤاذا عندك كلام تبي توجهه فوجهه للدكتور السعودي وليس للدكاتره السعوديين لأنهم أحسن من وجهك لأنه من ردك حسيت انك مش متعلم فبنخلي العلم لك عشان تصير دكتور وتورينا شطارتك.
آانهي كلامي فالموضوع هذا: الحقيقه أطالب بتوبيخ وتاديب ولفت نظر الطبيب حتى يكون عبره لكل من يتهاون في عمله وخصوصاً الأطباء
بارك الله فيكم يا دكاتره ؤالله يأجركم ؤانتوا الثقه كلها سواء سعوديين أو إماراتيين أو خليجيين
عمار يبلادي
ياشين اللي يجي مدرعم وهو مطفي اللمبات
كيف ياليت توضيح مدعرم ومطفي الانوار مافية اوضح من كذا
انا افهمك خيوو مدرعم ومطفي الأنوار يعني
جاايك مسرع وع وجه مووب عارف شي بس يبي يرتز وهوو مووب عاارف كييف فهمت
هوووه هوووب هوووب هوووه الأفاض والسعودين تاج راسك ولى وبعدين مووب كل الاطباء سوى أنت اصابع يديك سوى ولى وربي انك ما …….. ماابي اتلفض لأني ارقى منك ولى
بس تدري القاافله تسيييير والكلااااااااااااااااب تننننننننننبححححح
ترى والبقره واحد ولاتقول انت سعودي وراز نفسك ودوسري
الاطباء السعوديين منهم الكثير المحترم واللي مأدي الامانه من احسن مايكون بس انت حاقد يبيلك تاكل تراب كل الاطباء السعوديين شرف لنا ياعديم الوفى لبلادك
ان صح الخبر فقد وصل هذا الطبيب الى قناعة بان ما عنده احد يحاسبه ويردعه ونقول لوزارة الصحة وعلى الدنيا السلام
لو اعرف الدكتور ..امسك اصغر عياله. وبالمشرط اضبط له. خربشه نقش فرعوني بجبهته واحط بجيبه ورده واقوله )دي. خربشه بسيطه )
ليه وش ذنب عياله امسكه هو
أ أمن هؤلاء عقوبه ربي اللهم حقوقنا انت القادر علي أخذها فوكلناك خير وكيل
ياجماعة الخير ليش التعصب والغضب , مجرد خربشه بسيطه في وجه انسان سعودي ’ لوكان من اي جنسية اخرى لقامة الدنيا وقعدة ولكن سعودي سهلاات ويمشى معنا كلمة معليش متاسفين خطاء غير مقصود ..(:
لابد من عقاب الطبيب وفصله فورا…..
او لاينتظر الاب لابد يشخط وجه الطبيب ……افلت بلد
هواريز والمكسيك أأمن من هالبلد الفالت اللي انتم بيه…
أولا احنا ناس عقلاء ماينفع السب والشتم ثانيا المفروض يكون في محاسبه وجزاء وطبعا اذا مافي حساب الفوضى بعينها وأخيرا أنصح خال الولد يمسكه وهو خارج ويخبطله وجه عشان يكون عبره للدكاتره الباقين العين بالعين هذا حق من ديننا
مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من تساهل في ارواح البشر الله ياخذهم اخذ عزيز مقتدر .
استغفر الله حرام اللي بيصير بهؤلاء الاطفال ضحايا وضحايا والسبب اخطاء اطباء مستهتريين عيب والله من وين شهاداتكم المفروض يعملوا اختبار كفائات للاطباء قبل منحهم المسمى موبس اختبار واحد وتجربه لاتقل عن ٣ سنوات ليه العالم ماعاد تفهم شي ولا ارواح البشر اصبحت سلعه رخيصه بايدي المستهتريين امثال هوؤلاء الاطباء والله اخجل وصفهم كاأطباء الله يصلح الحال ويعالجوا الفساد الاداري بالدوله
لو فيه ناس أللي هم أصحاب المناصب يعاقبون ومو أي عقاب غرامه ماليه من ٥٠٠ الف وانت طالع وسجن اقل شي سنه كانت تعدل الوضع والدكاتره يحسب الف حساب لان الدكاتره ماعندهم شي اسمه امانه او انسانيه الا القليل منهم لابد من تنفيذ القرارت صارمه لان فعلته لو اي واحد سواها في الشارع والله سجن ومرمطه الين يجيبون اجله
لكن على بلاطه هم اصحاب المناصب هم أول مايتحاسبون بعدين الاطباء
ماعليش عادي عادي
الحين يعطونه ايباد وينسكت ع الموضووع
ويادار مادخلت شر
أنا وانتي وأنت وهي وهو ماراح نسكت على هالمهأااااازل والمصايب والأخطاء اللي مالها نهايه يالله نتحرك المسأله زادت عن حدها ياناس كفايه سلبيه
يعني وبعدين؟؟؟
والله من جد اتكلم… وبعديييين مع هالحال؟؟
الله ينتقم منه ربي
العين بالعين. والسن بالسن.
انا بس يدلوني عليه والله لاخربش وجهه رسمه فرعونيه اثريه….آه يالقهر
حسبي الله عليه يارب
لوقيست جرائم الربيعه ومستشفياته مع جرائم بشار الاسد نجد ان الربيعه يتفوق لانه يقتل اطفال ابرياء بينما بشار يقتل في نظره اعدائه ولذلك يجب ان يقام حد الحرابه بحق الربيعه لانه ارتكب ثلاث جرائم في يومين
صاارة موضه لعب في حيات الناس وين وزير الصحة يعالج بنته ويجيهاا خطاأ طبي بمرض عشان يعيش ذا التعب
يا اخوان وزارة الصحة تدلس على المتعاقدين اللذين يثبت عدم كفاءتهم وتحولهم للتدريب ليعاد تقييمهم وينجحوا تلافيا لارجاعهم لبلادهم او غضب وسايطهم
حتى هناك حالات لاستشاريين تسبب في وفاة طفل وامه باهمال واضح ومثبت ومتكرر منه ووصلت الشكوى لوزير الصحة تصوروا ان القرار جاء بنقله لمنطقة اخرى تحتاج استشاري نظرا للنقص في الاستشاريين
عذر اقبح من اي ذنب لانهم يتسترون على هؤلاء
لا يعني ذلك ان كل الأجانب كذلك ولكن وزارة الصحة ترسل اناس بغير كفاءة للتعاقد وتتستر على نتاج ذلك
وليسهذا بالممارسة السيئة الوحيدة للوزارة
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل والله انهم محاسبون امام رب العالمين امانه ومسؤلين ذول الاطباء عنها
ذا ما يخاف من الله كيف له وجه يسوي كذا و كيف راح يكوون وجه قدااام الله ما اقوول غير الله لا يوفق الي سوا كذا و الي يبغا يقلده و ان شاء الله يدخل النار قولو امييين
خربشو وجك يا دلخ دكتور فاشل
انا معكم ان اللي صار شي يحرق في القلب وماينسكت عليه بس لمن تجي لاغلبية عامة الشعب يقولوا ان مستشفياتنا الحكومية مجازر وماتصلح ومقابر وووو طيب انا معك في كل ماوصفتوا طيب ليش تجونها وانتو عارفين انها ماتنفع ليش تتعبون نفسكم وتعصبون نفسكم وتعرضوا انفسكم لفقدان غواليكم وتروحون لها والادهى من هذا كله يودوا مرضاهم للحكومي ويتلفظوا على العاملين فيها بأمر الكلام واللي فيها مالهم ذنب بالذات انه الخطأ دايما يكون طبي
حبيبي حتى الخاص صار خايس كلها اطقع من بعض اغلب الخاص تعبان وابو كلب الا من رحم ربي نادر ما تحصل لك مستشفى راقي في المملكة كلها الا قليل مرة زي مستشفى الفايحي الي في جدة
معليش اخوي كلامك صحيح لاكن لازم تقدر ظروف الناس مو كل الناس يقدرون يروحون مستشفيات خاآصه .
ولا اللي ماعنده فلوس خلاص مايتعالج حرام عليه؟
والله اي اجنبي تجاهناا مابيحس بأي تأنيب ضميرر تجاهناا الي يسيير فينا يسير ماهمه
لكن لو كان دكتور سعوودي والله العظيم يحسب لنا الف حساب هكذا هم الاجانب دكاترتهم من نفس البلد
عشان كذا مرتقين لاعلاا
بس مانقول الا حسبي الله ..،
يااناس وش فيكم كذاا ارتقوووا الله يهديكم الى متى والكل يشوف إن السعوديين متخلفين ترى كله منكم هم يشوفون أسلوبكم وتصرفاتكم وكلامككم ومن جججد ماألوومهم لأنهم قالوا اللي شافوه إحنا لو تكاتفنا ومسكنا أيادي بعض ماراح إححد يقدر يقول لنا شيء
ارتقوووا فیے كلامكم
ؤبعدين وش دخل الدكتور الربيعه ف السالفه والله هو مو عالم الغيب ويدري وش راح يصير ترى فوقكم الله حررام عليككم كم مره سوا إشياء زينه ؤالحين لمن غلط دكتور مصري غبي ع طول حطيتوا اللوم عليه !!!!!
بس حطوا فـ بالكم إن له رب واقف معه ..
كل كﻻمك ذين بس ليش لفظ غبى اى جنسيه لة اخطأت تتعاقب من غير شتيمه كلنا عرب ومسلمين
انا مسلمه عربيه مصريه بﻻش التفرقه مش نقصين وطبعا لزم الطبيب يتعاقب على استهتاره
هو مستهتر مش علشان الحاله لسعوديه لو اى سيده من اى جنسيه كان هيكون مستهتر متاخذهاش بحساسيه كده هوبس علشان شخبط كتير بس اكيد دى مش اول شخبطه له بس اكيد دى اﻵكثر
وكل مهنه فيها السىء والجيد
انا تعاملت مع طبيب سعودى وكان شاطر وعلى خلق وعينه باﻵرض وهو يتحدث وتعال شوف بالشارع ممكن تﻻقى عيونهو يتحط بيها رصاصه بﻻش عنصريه نحن مسلمين وديننا نزل اصﻻ ضد العنصريه المخطىء يتعاقب من غير شتيمه فى بلد حد
حضهم الوزير راح يجيب لهم مشاية للولد هدية واتوقع راح يجيب لهم حفايض على حسابه لمدة سنه
انا اتوقع سماعة ايباد اصلية
والله أن بلادنا لااااااينقصها الا أمااااانة الوزراء والموظفين ومخافة الله في كل عمل وليس هذا بالامر العسير
حسبي الله ونعم الوكيل
والله لو اني انا لا اخربش في وجهه واوريه الخربشه الحلوه وين وزير الصحه النايم وقال ايش قال وزير
و
الله انك صادق ويوم عطا البنت ايباد خخخ والله انه منسم
المشكله مش فى جنسية الطبيب المشكله ان ال يخطأ يتحاسب التاخير فى تنفيذ العدل ظلم
اناشد وزير الصحه وينه عن هالأمووور الي تحصل بالمستشفيات فاضي بس حق مؤتمر فلاني ومؤتمر فلاني واجتماع فلاني واجتماع فلاني حسبي الله ونعم الوكيل يا رب تاخذ حق كل مواطن من اي ضالم
حسبي الله ونعم الوكيل
والله صرنا نخاف نروح لاي دكتور من اللي قاعد يصير بمستشفياتنا
حسبي الله وكفى
ياناس علموني الكلب هذا في اي مستشفي والله غير اخربش علي طيزه ابن اليهوديه
ياناس لاتنقهرون عادي جداً الربيعه مكانه والدكتور مكانه والسعوديين ماتوا والامن ضاع وصرنا نخاف من الاكل الفاسد والمستشفيات الفاسده والامانه ماعاد فيه عادي جداً هذي هي السعوديه
حسبي الله عليك وعلي الكلاب اللي حطك انت دكتور بيطري وتخب عليك الله لايوفقك وتلقاه في عيالك هذا إذ كان عندك قلب قلبك من حجر
هذي الحقيقه حسبنا الله ونعم الوكيل وانت ياخاله لاتشتكي الا لله وبعدها خربش على وجه الدكتور والسن بالسن بس والا تاكد من نوعيه الايباد ليكون صيني
حسبي الله ونعم الوكييل الى متى هذا الاستهتار !!!
فعلاً من أمِنَ العقوبه اساء الادب !
والله مايتبدل الحال الا بعد وقفة اغلبية الشعب
والمطالبه بتغيير وزير الصحه لانه السبب في
مانراه اليوم من استهتار بالشعب وجلب اطباء
لديهم مجرد شهادات ورقيه فقط !
عندي رد بسيط ع تعليق قريته يقول الربيعه وش دخله
بالموضوع
غلطان ياخوي كيف ماله دخل !! المفروض اذا يشتغل بامانه مايجيب الا اطباء لديهم خبرات اقل شي خمس
سنوات !
مااقول الا حسبي الله ونعم الوكيل …
ياهل التفكير والعق ماذنب وزير الصحة بما بحدث لكل مريض فمن الصعب ان يلم بجميع افراد الطاقم الطبي بجميع اللملكة فالمسئولية تعتمد على من اختارهم
لايوجد من يحاسبهم ، ولايوجد عقاب رادع
فمن يخطئ يصفق له
غير الملفات التي في وزارة الصحة وتحمل شهادات وهمية والبعض درجات ضعيفة
ووزارة الصحة تؤمن بمبدأ .. حرام يفصل ، دي لقمة عيشه
على الدنيا السلااااااام
تدرون لو القضيه ذي باحد الدول الاوربيه وش يسوون بالدكتور ؟؟؟؟؟
ماتدرون !!!
اولا غرامه لوالد الطفل
ثانيا سجن ١٥ سنه على الاقل
ثالثا يمنع من التوضيف طيلة حياته
لقد ربح هذا الطفل مع وزارة الصحة ( بلاك بيري )
وراح يقدمة له الربيعة
ياجماعة ترا هذه من القصص والتأليفات الي السعوديين يسوونها عشان شن حملة على وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات و الدوائر الحكومية الي هم اصلا سبب فشلها.
وثاني شي مو كل شي بالجرايد والاخبار تصدقوها
ترا اكثر الاخبار الي بالجرايد تصفية حسابات او قضاء على منافسين
او ترويج لمنتج
او انتقام من جهة معينة او او او
والله اني اعرف ناس بارعين خبيثين جدا في التأليف
والكذب ويكتب بأسلوب يخلي الي يقرا كأن الخبر عفوي ..
انا مصدق قصة ريهام وبعض الحوادث صحيحة ايضا
لكن هالقصة هذي ماتنبلع من جد.
بالله يعني دكتور ببرد على اهل البنت بيقول
ماعليك هذي شوية خربشة !؟!!!
هههههههه من جد كذبة ماتنبلع
ولأن السعودي انسان غبي كالعادة …
مايقدر يوصل لأهدافه وطموحاته في تصحيح أخخطا الحياة من حوله …. تحصله يعمد للكذب والتأليف كأسلوب ضغط … ومايقدر يواجه
بس فالحين فالجرايد
ينبغي
واناشد
والمفروض
وعتابي على
وتبن فتبن وغباء مستفحل ……
ولازالت قصة السعودي الأحمق مستمرة
والاغبى الي يصدق كل خبر ويتفاعل ويتحمس مع كل قصة ….
ملاحضة : انا من دولة الانسانية وجنسيتي انساني
انحدر من أصول سعودية ..
مااأقول إلا ححسسبي الله ونغم والوككككيل عليكممم . ياالصحه وغيرها
مادري هالمره راح يعطون الطفل ايباد ولا ايش ..لان الهدايا صارت شماعه اخطاءهم
السلام عليكم..اولا انا طبيب بمستشفى اليمامه وهذه الواقعه حدثت بالفعل ثانيا لكي يعلم الجميع ان التحقيق مستمر في الحادثه وان المتورطين فيها جنسيات عديده ومنهم سعوديين..ثالثا ان استشاري النسا والتوليد لم يقل للاب انها خربشه ولكن هذا شو اعلامي..اخيرا يجب ان تعلم اخي القارئ ان الام منذ دخولها المستشفى حتى الولاده بيقوم بفحصها ومتابعتها العديد من الاطباء وان الذي يقوم بعمل العمليه القيصريه بيقوم بفتح الرحم في مره واحده وفي اتجاه واحد فكيف كل هذه الاصابات..
الله يبرد قلبك بس اول شخص يتعاقب الطبيب ثم مدير المستشفى او الذي قام بإختيار الطبيب الذي عمل العملية من بلده
الله ينتقم منهم من جد جزاريييين مو اطباء مو كفايه الطفله ريهام اللي نقلو لها دم فاسد فيه فايروس اﻻيدز اللين متى اﻻهمال هذا ياوزير الصحه اللين يجي دورك وﻻ دور احد من اهلك
كل شي مقدر ومكتوب ﻻتزعلون
اقسم بالله صرنا مهزله والله حتى الطبيب البيطري ميسويها،،الآن لمتروح المستشفا تخاف على نفسك منهم أنهم وحوش وليسا ببشر،، وصراحه لو كنت مكانك وهذا رده كان اخربش وجه الملعون ،،.
حسبي الله عليك مالومه الدكتوريسوي كيذا دوله مثل السعوديه توقع يحصل فيها اردى والعن اناولدت في مستشفى الدوادمي قيصري صحيت من العمليه ورجولي فيهاآثار حرق بالغه ولماسألت عنهاقالوا هذاعلاج يستخدمونه للعمليه طيب اناوش ذنبي جايبين جزار مايعرف يحطه بقطن بشكل صح اي كلام تخلونه ينكب على جسمي وهاذي المشكله يعانون منهاالكثيرغيري موانابس ودولتنا يبيلهاتعديل في كل شيء هوالصحه ولاالتعليم ولا….خلهاعلى ربك بس اللي مصبرنا الامن اللي فيها بس ولاهي من افشل الدول حكومه ماتعرف تدير مؤسساتهاولاتديرمملكاتها فالحين في الكوره والملايين اللي يحطونهافيها غيره ماعندهم سالفه بشت على الفاضي
الى صاحب التعليق (اليمامة )….
الي تقول انك طبيب بنفس المستشفى معليش!!
وش اسمك !؟
اخصائي او استشاري !؟
في اي عيادة !؟
وش أسم الولد الي تقول نه ضحية !؟
،وعايلته !
وش اسم الدكتور الي اجرى العملية سواء سعودي او مصري او هندي !؟
انا بنفسي بتحقق من الموضوع وراح اثبت انها قصة حقيقية !؟
او مجرد انتقام لحادثة حدثت بين صاحب هالمقال وبين نفس المستشفى !؟
او انها مجرد اثارة زوبعة في فنجان لا اكثر !؟!
وبعدين ان ملاحظ مشكلة لقب (خال) اشوفها كثرت فالقصص ووالتأليفات هالفترة هههههه
ومتأكد هالكلمة تعطي انطباع للقارئ ان الموضوع او القصة دقيقة واشبه ماتكون عفوية وتبعد مجال الشك فأنها كذب
كثير من القصص الي نسمعها وخاصة قصص اخطاء المستشفيات التأليفية نسمعا خالها عصب . خالها رفع شكوى .. خال الولد … استقبل الاتصال … خال البنت صار المدير بعدها . هال خالها خال خال خالها هههههههههه
معلييشافيه الا الخوال فالدنيا هم الي يتدخلو فأمور المستشفيات ولا ايش هههههه
نعم صحيح تحدث اخطاء وتلاعب واهمال بمجال الصحة
ولانا ضدها قلبا وقالبا ….. والمفرووض لامجال فيا للغفران
لان حيات الناس مو لعبة
لكن معليش كفاية استخفاف بعقول القراء العامية واستعطافهم وزجهم فمشاكل شخصية بين احقاد وشكاوي صارت بين شخص وبين مستشفى
كفاية كذب
اذا واحد عنده مشكلة يبي يحلها مع مستشفى
او احقاد ماضية بسب سوء تعامل
يروووح يصير رجال ويدافع عن مبادئه بنفسه
وماله داعي الكذب والتتاليف واختلاق القصص
على حساب عقةل الناس الي ماتعرف تفرق بين كلمات المقال الي فيه حشوو وزيادات واحيان كذب خالص . وبين المقال والخبر الصحيح المدعم بمصادر واسماء حقيقة.
الحين بيتوقه الوزير وش يجيب للطفلة الايبود كبير عليها الزهر باخذ لها حفايظ هدية …… حسبي الله ونعم الوكيل … جزار ماهو دكتور
حسبنا الله ونعم الوكيل الربيعه ما اتعب الناس في الطب والدكاتره وبس اتعبنا فالتعيينات وفي كذبه المتكرر لنا زوجتي تعينت في مستشفى الولاده فالدمام رحت لوزير الطعه وفهمته باني اعول ثلاث عوائل وانا الموظف الوحيد عندهم فرد بكل برود انه ما يقدر والسبب الخدمه المدنيه منعوه حسسني اني بنقالي وزير يجيه امر من الخدمه المدنيه والى الان اعاني ع الطريق والسبب الظلم
اصلا ما بدت المشاكل هذي الا قريب نقل دم ب الخطا ويشخمط لاكن الربيعه الله يهديه مسوي مسامح
ياخي مسامح في حيات اوادم زي زيك زي غيرك
قلي ترضاها على بنتك
يآآ حضه بـ يعطونهمم ايباد وبلاك بيري10و جلكسي
ٱللھہَ لايوفقه ولايسلمم بوه مغز ابرهه. والله يكؤن بعونن امم الطفل وانا اقول الحمدالله انهآ جت تسذا ولا شينن اكبر. حسبي ٱللھہَ ونعم الوكيل
من آمن العقوبة قصر في العمل
من آمن العقوبة اخطأ في حق البشر
من آمن العقوبة آساء الادب
لا زم يتعاقب جميع المسؤلين ومعهم وزير الصحه والرقابه وهذا يرجع للاهمال
هذي مو اول جريمه تصير وقت الولاده ، يااخي وربي تصير اشياء مو طبيعيه ف غرف الولاده او اثناء التوليد ..
انا اقولها بصريح العباره مستشفى الملك فهد للقوات المسلحه بجده قسم الولاده دماااااااااار صحيح نشوف ترتيب ونظاافه ومش عارفه ايه
لكن تصير اشياء داخل الغرف شي يققههر ، ماما قبل شهرين لما ولدت فيه وربي طلعت نفسيتها زفت من تعامل الدكاتره والممرضات يعذبو عذااب مو طبيعي وربي اللي تصررخ من الم تقوم الممرضه تضربها وتقول اسكتي وتعذبهاا اقسم بالله مااتكلم من فرااغ
بعدين الزفت هذا الربيعه ححيواان مايستاهل يمسك وزاره ياخي هو صح طبيب ماهر لكن اغتر بنفسه وقام يجيب دكاتره فاشلييييييين
لو كان وزير عنده امانه وخوف من الله كان عمل اختبار للاطباء وشاف الفاشلين وطلعهم ارواح الناس مو لعبه بين ايديهم ..
يااخي استهتاااااار بشكل مو طبيعي احياان لما اتعب اروح المشفى بموت من الالم واجلس انتظر بالساعات عشان ادخل ويفحصني الطبيب ولما ادخل الاقيه يضحك مع الممرضه ويسولف معاها ولما يسألني عن حالتي نفسه براس خشمه ويكتب لي اي شي ويلاا باي حتى فحص اوقات م يفحصون .. اييييش اللي بيصير ي عاالم مو لهالدرجه استهتاار
انا عمري ماسمعت عن دوله مستهتر فيها بالتعليم والطب زي السعوديه ..
الملك عبد الله ماقصر بصرااحه يشكر وملك انسانيه من جد بس لان قلبه نظيف و ع النييه صدق الوزراء لما عينهم وتعاهدو ع الامانه والصدق وخاانو ملكهم وامانتهم وشعبهم
الربيعه و العسااف حسبي الله عليكم مداد السمااء الله يحرمكم السعاده والرااحه اذا انتو ظلمتونا بحقوقنا
حسبي الله ونعم الوكيل شكل وجهك يادكتور مشخبط خلقه عشان كدهً ماتفرق معاك والله الواحد صار يخاف من الستشفيات دي الحكومي العن من الخاص
ما عليه يكبر و يعطيه الربيعه ايبود 🙂
ما اقول غير حسبي الله و نعم الوكيل كل شي خربان في هالبلد
عزيزي الفتضل الي يدافع عن مستشفى اليمامه ..
انا زوجتي موضفه في نفس المستشفى وحاولت تنقل اكثر من مره بس مافيه فايده الاخطاء فاليمامه بالكوم .. وفيه ظلم للموضفات السعوديات باحطجبارهم على الدوام اخر الليل او من الظهر لين الساعه 11فالليل ولا يوجد مراعات للمتزوجات .. ومشرفات التمريض حاطين دوبهم ودوب السعوديات وهم من يجبرهم على الدوام ليلا مع انهم هم يداومون فالصباح فقط .. وحالات وفيات كثيره حصلت فاليمامه .. ولايوجد اهتمام بالمرضى والتنويم عشوائي يعني ممكن يتنوم طفل عنده التهاب كبد مع طفل عنده ربووو وهذا بعلم الاداره .. الاجهزه اكل عليها الدهر وشرب ..تعبنا ياوزير الصحه والله تعبنا
ولاكن لا حيات لمن تنادي ..
وزاره الصحه يبغالهم يوقعوا عقد مع شركه ابل
تعال والله لاوريك. عادي وش قال قال عادي ترااء. أنا خاله
والله ادا جيتك لادعس على بطنك قال عادي طيب خلني اخربش بوجهك بعدين تكلم بس المسكين.ساكت والله لونه ٱنـَYOUـِتَ لتصيح تراء أنا عمه مواي واحد
حسبي الله ونعم الوكيل عليك.ياليتني اعرف ٱنـَYOUـِتَ وين والله لاجيك ونشوف مين اللي يخربش في وجه الناس لا بعد توه متدرب تعال أنا ابتدرب عليك وابخربش في وجهك.
اللهم. يأرب العرش العظيم. انك. ماتوفق الذين هم. وسبب مخش وجه الطفل المسكين.
اللهم أمين …
في بلاد الكفار عند اي خطا اما تسحب شهادته بجانب شركات التامين للاضرار للطفل وحتى عائلته تعوض اما هنا يموت الرجل فيعوض مقدار زهيد من المال بجانب استهتار بعض الاطباء في حياة الناس
لابد يدفع غرامة مالية كبيرة ﻷهل المولود ليتعض البقية
تسحب منه الشهادة وتقدم شكوى لنقابة اﻷطباء
يوضع في القائمة السوداء مايدخل أي بلد
لا يتوقف أهله عن مطالبة الحق الكامل ﻷبنهم
التأكد من الطبيب أنه ليس من الرافضة
البحث الجنائي يتدخل ليتم التأكد أنه ليس عميل ﻹيرام أو كبارالرافضة
اولا يا ام عبد الرحمن هند ع قولتش الرافضه ترا هم بشر وهذا كله من الحقد ع الشيعه ترا كل واحد ودينه السالفه مهي وللعلم الشيعه هم المظلومين في ها البلد وع هذا كله صابرين لكن م اقول الله اقوى ع الظالم
لابد يدفع غرامة مالية كبيرة ﻷهل المولود ليتعض البقية
تسحب منه الشهادة وتقدم شكوى لنقابة اﻷطباء
يوضع في القائمة السوداء مايدخل أي بلد
لا يتوقف أهله عن مطالبة الحق الكامل ﻷبنهم
التأكد من الطبيب أنه ليس من الرافضة
البحث الجنائي يتدخل ليتم التأكد أنه ليس عميل ﻹيران أو كبارالرافضة
كل الظلم اللي يصير اكبر مسؤل عنه الحكومه كلكم راعن وكلكم مسؤل عن رعيته كيف يسمحون لهاﻻشكال تتمادى بالخطاء. واﻻستمرار فيه ولكن مااقول غير الشكوى لغير الله مذله
هاه!!!!
بشروا….
تاب او جالاكسي 4 هالمرة؟!
حسبــــــي الله ونعم الوكيل. حسبــــي على كل ظالم وعلى كل حاقد وعلى كل واحد لإيودي الأمانه بأكملها. اللهم اجعلها بنحورهم ياحي ياقيوم. حرااام إيش هذا كل شوي إحنا نسوي أخطاء. خطاء طلع ايدز وخطاء طلع رضيع مشخبط وخطاء طلع إشخاص وعالم ماتو وأخطاء بالعمليات وأخطاء…وو.و.الخ أتمنى الملك يشوف اللي يصير عشان يوقفهم عند حدهم اللهم استر علينا وعلى أمهاتنا وأباءنا وأبناءنا وبناتنا من كل شر ومن أي مستشفى
ياوزير الدجه جهز الهدية
مايشوف شر والمسلمين
لكن ياجماعه مستشفياتنا تقوم بمئات الالوف من العمليات والخدمات الطبيه اللي كلنا استفدنا منها
اذا اخطأ احد نلومه هو فقط
ولا ننسف كل شي بعده تراه هم بشر
وجل من لا يخطي
الواحد منا يمكن يخطي بحق والديه او اقرب الناس له
الوليد
اعذرني ولكن يجب ان تعرف ان الاخطاء اصبحت كثيرة ومن المفترض ان الناس تتعلم من اخطاء غيرها مش تكررها
وكان الله في العون
زين انه شخبط على وجهه علشان اهله يعرفونه مايعطونهم واحد ثاني…… لاحول والا قوة الاباله
تاجرتو في الأجانب في تجديد وخروج وعودة وإقامة وكفيل والله لو لقيو مكان يقبلهم لا ما قعدو عندكم
والله الديان لا يموت
أنا الحمدلله برا من زمان بظلم منكم والحمد لله اللي قدر أني أوصل أرقى درجات المجتمع بعيد عن الظلم وكبت الحق اللي أنتو فيه… وكل شوية أجنبي الغلطان وجا بلدنا…
يا حبيبي انت وهوا رب الرزق اللي قسم الأرزاق وكتب ع الناس مكانها ولو أراد وان شاء والله لا ما تلاقو احد ينظف لكم البلد أو حتى يطبخ المندي والحنيذ
أوقفوا مع الحق والله لا يدوم الأمن والأمان إلا بالعدل وإقامة حدود الله
والله أن أعطيت كل ذي حق حقه انك لتلاقي الله معك
أموووووت واعرف هذي صاحبة التعليق ام عبد الرحمن هند وش تحس فيه !؟!!
هههههههههههههههه وش دخل أم الرافضة فالموضوع لهدرجة 10بالمية من الروافض فالسعودية ترعب90 بالمية من اهل السنة !؟!؟
قد يكون القصة صحيحة اأو غيرصحيحة
بس وش حشر خطأ طبي فمذهبية وطائفيه
اي والله يجب التأكد أذا الطبيب مو رافضي
هههههههههههه
ان دل على شي يدل على مستوى التفكير الهزيل والذي لاينم الا عن عقليات سطحية جدا جاهلة وغير متعلمة
واذا كان هناك عتب !! انا ماأعاتبك اختي أم عبد الرحمن
انا اعاتب هند الوسخة وعيالها القذرين الي توهق فيهم الاسلام ووزوعت هالحثالة الي اسمه معاوية ويزيد
اقسم بالله هم مصدر البلاوي والي سمومهم أثرت على ام عبد الرحمن وغيرها
ماقول الا لازم نتأكد ان الطبيب رافضي او لا هههههههههههه
شكله هالطبيب موالي لايران
وعنده خطط حربية وناوي يفجر فمستشفى اليمامة احس
وزيادة على كيذا سمعت ان جنسيته ايرانية
هههههههههههههه
قمة السذاجة والانحطاط الفكري
فلتذهب الروافض وايران الى الجحيم يلا عشانكم ولا تزعلون
بس تكفوووون يالسعوديين كبرو عقوبكم شوي وكفاية تخلف وجاهلية فالتفكير هههه
انا سعودي رافضي هههه.
ملاحضة : هند ام معاوية وجدة يزيد ونعم النسب والشرف والله.
بأي حق ياماهر تسب أحدى الصحابيات الجليلات و تسب أبنائها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم!!!
ان كان رد ام عبدالرحمن فيه مشكله فالاولى أن ترد عليها رد شخصي مو تسب بالصحابه،
لكن فعلا بعض الشيعه مغرر بهم ، و فاهمين الاسلام خطأ، و و ماخذين سب الصحابة رضي الله عنهم طريقة للتفريغ من غضبهم.
ماهر، الصحابه انت و لاغيرك يوصل أقل مرتبه منهم لله لانهم عاشوا في أفضل الأزمان زمن الرسول، و ثانيا هل سبك لهم يشفي غليلك، و اذا كان جوابك بنعم ، فقم سب الخامني و مرجعية الشيعة في قم و في العراق لانهم هم من سبب الفرقة لمذهبكم و هم من أضاف المعتقدات الفاسده فيه من اباحة المحرمات و تحليلها
زواج المتعه، مفاخة الرضيعة، جواز شرب الدخان في نهار رمضان، التبرك بالقبور، التبرك بالأولياء الصالحين و استخدام نجاستهم كقربان، ال٢٠٪ كل سنه كالزكاة “الخمس”، وغيرها كثير و ستأخذ الكثير من الوقت لذكرها
انت ياماهر لو فعلا قدراتك العقليه كامله مافكرت تتبع هالمذهب الفاسد ، لكن من ردك عرفتك أنك تحتاج جلسه مع نفسك و تعيد ترتيب افكارك.
والله انك كفو يا ماهر وتستاهل ذي ام عبد الرحمن مدري ايش لانها وحده جاهله وتفكيرها بس اقتلو الشيعه .حبيبتي ترا الشيعه تاج راسك …وبعد ازيدش من الشعر بيت اذا كان الطبيب رافضي راح اقوله فجر مخ ام عبد الرحمن عشان تعرف قيمه الشيعه ..
حسبنا الله على هذه البطانه الفاسده الى متى لاوزير تعليم موثوق فيه ولاوزير ماليه ولاوزير صحه ولاولا..طولت السالفه ذولي ماعليهم رقيب يحاسبهم ويردعهم حاجه تقهر صراحه
والي يسب معاويه انت رافضي قذر ونحن لانأمنكم على ارواح اطفالنا بسبب احقادكم الدفينه على اهل السنه والجماعه فانتم مجردلقطاء لااصول لكم فكيف يكون لكم مذهب اصلا ماتدينون به تخجلون منه اصلالانه يسبب لكم الحرج من تفاهة المذهب المليئ بالخزعبلات والعن والسب لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقذف زوجته مذهب قائم على المتعه ومفاخذة الرضع والخمس والتقيا ومسرحيات تناسب المجانين فقط لانه لايصدقها عاقل
وانا احذر وزارة الصحه من الاطباء الرافضه قديتخذون لهم منفذمن الاخطاء الطبيه لاشعال الفتنه بين الشعب والحكومه
فهم يدسون العسل في السم
ياحرام الله يعين امو الله يكون في عونها
هذا يخرج من المستشفى
السلام عليكم ورحمة الله
أشكر كل من تعاطف مع عبدالله وجروحه .. أبشركم ان عبدالله بخير وصحه ..
وبالنسبه للشكوى ماشيه في مجرها وتم التحقيق مع الطاقم الطبي بأكمله بفريق تحقيق ارسل من الشؤون الصحيه.. وتم تحديد الطبيب المخطئ وسيتم محاسبته بإذن الله ..وللمعلوميه جميع ماذكر في جريدة الحياة صحيح …
وفق الله الجميع …
حسبي الله ونعم الوكيل خلاص ماعادفيه أمانه في العمل
ياناس ياعالم أرحمونا من الأخطاء الطبيه خافوا ربكم ياوزارة الصحه فينا
بصراحة انا ولدي كان منوم بحكومي الي هو سراة عبيده وكان مركبين له جهازتنفس صناعي واهمال من الاطباء تركوه حتى انفك الجهاز منه وولدي كان بيموت لولا لطف الله وتخيلو بعدالانتها من التنفس الصناعي خرجوه للتنويم العادي وكان يتشنج بسبب نقص الاكسجين ويصارخون بوجهي لما اناديهم يشوفون وش صار على الولد تخيلو يقولون لي انتي ماعرفتي ترضعين الولد واقولهم الاكسجين ناقص يقولون لاماهو ناقص كان الاكسجين 70 والطبيعي مفترض يكون 84.خرجوه قالوا عنده ضمورولماتدهورة صحته دخلته خاص وقالوا لاضمور ولاشي بس نقص اكسجين وتنومت بالعسكري سوولولدي اشعه مقطعيه يوم الاربعا ماشفت الدكاتره الاالسبت والولد مايتحرك ولايرضع ودخلوه العنايه المركزه ةاجروا له عمليه والحمدلله كتب الله له انه يعيش وتذكرت انهم كانوا ياخذون عينه من ضهره وحرارته مرتفعه
وهذا غير انه خرج من العنايه الله يكرمكم ينزف مكان الحفاض دم من شدة الالتهابات واصيب بجرثومه في البلعوم وجرثومه في الدم
واش اقول واش اترك من الاهمال
انتبهوا ترى المستشفيات الحكوميه ماتهتم لنسبة الاكسجين
واذكر في مستشفى سراة عبيده بنت اسمها زهراء تخيلوا ميته دماغيا وحاطينها معنا بالتنويم العادي لاكن البنت هذي ماكان معها الاجدتها اذكر يعلمونها كيف تسقي البنت الحليب عن طريق الانبوب وهي مسكينه ماعرفت هذا غير انهم عائله فقيره والله باعت علي جوال ولدها ابو البنت زهراء عشان تجيب لها حفايض واغراض والله اني اترجاها ماتبيع الجوال وكنت بعطيها من دون اخذه لاكن حلفت ماتاخذالفلوس الاتبيعني والله اعلم اش صارعليهم لانه خرجت وهم باقي بعدي انا ماكان لي حد يسندني ان ارفع قضيه والكثير مثلي
ومااقول الاحسبنا الله
أجل شوية شخبطة يالوسخ مو معقوله لازم نوقفه عند حده قليل الادب
الا ياشباب الوسم ذا وشو اسمه لأي قبيله جعلك ياعلي عوض تنفرم في خلاط لعبة في حسبت هالمسيكين الله لايسامحك يالبعيد لابوك لابومن اعطاك الشهادة ..حدك عربيت فول يابوشخبطه اهيييييب.
خطير ياماجد
كان خته مرة وحدة الله لا يوفقه اجل خربشه وعينه بغت تروح و الربيعه ذا من حطوة و المصايب تتوالى ومامن محاسب حسبي الله عليك وعلى حكومه ما تخاف الله في رعيتها
يا جبان روح صفق الكتور . وخربش وجهه . اجنبي او سعودي خل الشكوى رفعة للمديريه ياخذ سنه وهم ماسوو له شي ثم يحققون معه ويطلع حاقه بسيطه
السلام عليكم
بااخوتي الموضوع ان الاخطاء الطبيه و
موجوده في كل العالم لا ننكر وقوع الخطي لاكن من غير المعقور التهجم علي وزير الصحه بهذه الطريقه العشوائيه للكلام اوصول وادب
ان الله خلق لوزير الصحه عينين اثنين ولا يعقل ان نلومه في كل شئ يحصل
عفوا الي المثل انت تحضر سائق معه رخصة قياده عالميه وبعد شهر يسوي حادث ويموت انسان من الملوم انت والا السلئق
اتمني تحفيز كل العاملين في القطاع الصحي للعمل بحرص وامانه وامانه وامانه لم اكررها اعتباطا
علي المعلقين ان يكونو موضوعين وارقين في ادارة الحوار والا يفقدو الهدف من التعليق المصلحه العامه لا التهجم علي الافراد
اخواتي واخواتي.
لاحظت في بعض التعليقات من يقول “خربشوا بوجهك”
ودا شرك بالله؛ لانه استعانه بغير الله ..
اسأل الله ان يرينا الحقق ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ♡.
ردي سريع ولا يطول ماغير اقول حسبنا الله ونعم الوكيل .ولكن احنا نلوم الدكاتره سعودي كان اواجنبي ونسينا الوازع الديني قبل كل شيء والامانه والاخلاص في العمل علي حديث الرسول صلي الله عليه وسلم :(من عمل منكم عمل فل يتقنه) كان من ذا الدكتور او من وزير الصحه الربيعه..
ايضا قولوا علي الدنيا السلام لان الله سبحانه قال
(ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). ارجعوا لله
حسبنا الله علۍ المقصرين اتمنى ان تختفي هذه الاخطاء طبعا بجهود من وزاره الصحه ، لازم ينتبهوا على ارواح الناس وتكون عقوباتهم امام اي خطاء طبي صارمه وعمل اختبارات بشكل مستمر للاطباء وتقيمهم وعدم قبول اي طبيب من البدايه الا بالتاكد انه يستحق العمل في المستشفيات السعوديه
هذا اللي حدث يذكرني بالطبيب المصري اللي تسبب في وفاة سعاد نصر الممثلة المصريه
وعندما طالبوا وزير الصحة المصري بمعاقبة الطبيب قال
اه طيب بس لما يرقع دي الوئت هوه عنده عئد عمل بالسعوديه وبيحاسب لما يرقع مصر
للأسف وبالرغم من قوة ميزانية البلد إلا أننا ما زلنا نستقطب الأرخص
والأكل كلفه
حتى في مناقصة الدوله نأخذ بالأقل وليس بالأفضل
ولا نقول إلا حسبنا الله على كل فاسد
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مسؤلياتنا كطلاب طب كبيرة جدا
لازم نبدع في مجالنا عشان نتجنب مثل هالاخطاء ولابد نغير نظرة المجتمع، الثاني تحدي اكبر
صراحه نحتاج من الطللاب بالاجتهاد في مسيرتهم العلميه ليبدعوا فبتالي اجتناب هالسخافات في المستقبل!!
طلع وزير الصحه مو كفؤ
حسبي الله عليكم ونعم والوكيل
انا صراحه مع الدكتور هذا مو عمل مشرط هذا الطفل خربش نفسه باضافيره عندما كان يبكي بنت اختي عملت بنفسها هيك
ولا مو بالجبهه بكل مكان بالفيس ☺
عادي راح يكبر بينسى ماراح تبين
انتو ماتصدقو على الله وتشوفو غلطه وبتصيحوعلى اساس انتو بتسوو شي ؟! شعب كسول مهمل ومتخاذل مابيعمل بيخرب بلده بايده ويرمي كل ايشي ع الحكومه ويطالبون بحقوق وتصليحات
حسنو من اخلاقكم الهمجيه وارجعو لدينكم واعرفو كيف تبنو هالبلد .
ناس مرتاحه ومتسدحه وبتخرب وتطالب الحكومه بالاصلاح .
شوفو من الآخر أنا موظف في وزارة الصحه قسم
بالله ماتاخذ لاحق ولاباطل ولو الي صايرله كذا ولدي
وهذا رد الدكتور …… والله لأخذ حقي بيدي وأمسكه
في بيته قدام عياله وأنزل جبهته وأقص يده عشان
يعرف الخربشات زين الكلب ….
الموضوع تعدى حده
كفووو كلامك عين العقل يانادين
انا سعودي واعترف ببعض همجيات هالشعب الهمجي الاحمق
طبعا البعض وليس الكل
والي بيقرى كلامي وبيدافع ويشتم !!
صدقوني هو من هالبعض الي اقصدهم … لانه عارف نفسه
السبب كله. من المستشفى المفروض فيه مراقبات بس للاسف الحين كل شيء سيى
اهنيك رهوم
يعني اذا صار خطأ مطبعي أأأقصصد خطأ طبي قالوا بنهديهم ايباد والطفل الي تخربش خربشوك بجهنم يادكتور الدرباوي بتجيبله مشايه يعني ولاكيف
على قولة الاستاذ / داود ارجوا من وزير الصحه الاستقالة من منصبه
الحقيقه مهزله ولازم الأخطأ يتحاسب عليها كل دكتور ويعاد تأهيله
السلام عليكم
اسمع ياوالدالطفل ان صح الكلام انة مقصود يلعب بالطفل كذا فمالك الا الحل الصحيح لاتشكي ولا يحزنزن وش فائدة الشكوه طيب ان غلبة الروم يبون يسفرونة فقط لا غير هذا ان صدقو ماطول عليك انت شف لك يوم متى ينتهي دوام الطبيب ولقطة يد ورجل وقرب برحة او خرابة او عماره توها تعمر وخل معك سكين مو مشرط وشرط بوجهة على كيفك الملعون وخلة عبره لغيره الا متى وحنى صابرين او نشتكي بس خل معك من الربع الي يجمدون على اشارب وان بغيت فزعه تراي مستعد لا بد من التكاتف
تعليقات بدوووووووو
تفكير بدوووووووووي
مخ سيم سيم جوتي مال هو
فزاعتكمعلى غباءكم
بس ياليت فزاعتكم على زواجتكم واهتمامكم واحترامكم وتقديركم لهم
بس سنة مايسبح وسخ بن ستطعشر وسخ
ويبي يمارس ويغضي حاجته على هالمخلوق اللطيف
مثل الحيوان الله يعز القراء
ويمشي دون اعتبار لاي امور انسانية اخرى .
يستلم الراتب من هينا وخليفة يتنعم هو وفنادقه بالبحرين من فلوسه
سحقا لكم كم انتم شعب احمق الاكثرية الا ماشالله .
انا من الشعب السعودي للاسف .قمة الجهل
ايرااان والشيعة هم السبب ….. خخخخخخ ، مدري في اغبياء كثير يدخلون ايران بالسالفة .. خخخخخخ .. قلت أجرب اصير مثلهم اجرب هالشعور الخايس خخخخخخ
إلى متى يعني هل الإهمال والكلام والمأسي إللي تزيد
فالكلام كثير فهل من مجيب ..فهناگ حساب يامن تغفل
عن تلك الأخطاء وتقول دع من يتكلم ويرسل فكل
صغيره وكبيره محاسب عنها فهذي الدنيا فانيه ويبقى
العمل الخالص والمكان الذي وضعت فيه أمانه في
عنقك يوم القيامه ..
الله لايوفقه ماصارت هذي الله يصبر اهله
اتــمـنــى يــا أخـــوان عــدم الـسـخـريــه فـي
الـتـعـلـيـقـات
إيـصــال مـعـلـوهـ أو مــواســات آخــوانـا بـالـكـلــمــه
ألـطـيـبـه •• اســأل اللـٌـّـ♡̨̐ـَـَـًـٌـًـﮧ الـعـالـي بـحـق
اسـمـائه
وصـفـاتـه الـعـالـى أن وتـوريـنـا عـجـائــب قــدرتـكـ
فـي
هــذا ألـطـبـيـب إللـي شــوهـ هـالـطـفـلـه إللــهــم أمـيـن
لا لا لا يا قلبي لا تخاف نحن راح نجي زنحق كمان حسبني الله ونعم الوكيل وانا من مكهه المشكل وصل الخبر لالا لا تاخف خلااص السعوديه رح تكون في امان انشاءالله ياااارب لا توقف الي سوا في كدا اصلن امو وابوي ما عرف يرابو انحد اد ماكان يهود توف توف توف
ان تأكدت ان هذا الطبيب قام بهذا العمل متعمدا لاينفعك شكاوي ولا غيرها اسدح الدكتور على الارض وشقق وجهه بسكين او مفك وسلام عليكم.
هاذي مسالخ وليست مستشفيات حثالات العالم الثالث يتعلمون على جثث السعوديين.
ان كنت لا تدري فتلك مصيبة
وان كنت تدري فالمصيبة أعظم
يا وزيرالصحة
يا مدير المستشفى
ياعقلاء المجتمع
ماذا يراد بالانساتية
يايها الوزير
أخاطبك بقول الله تعالى :”
إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
واذا حكمتم بين الناس أن تحكم وا بالعدل. ..”
امانة الأرواح أعظم أمانة
طفل فتاة شيخ كبير عجوز
انه الإنسان المسكين يقتل بالسكين ويشوه
وجه بالمشرط والعذر شخبطة بكل استهتار
بكل بجاحة .
أليس هذا الطفل انسان!!
هل كتب عليه أن يبدأ حياته في الم ويعيشها في صراعات.
بالله عليكم لو جاء المشرط على منطقة
خطيرة وقطعتها كيف سيكون حاله!!
أيها الطبيب
هل أنت تعمل وانت تراقب الله !!
هل شهادتك موثوقة وحصلت عليها
باجتهادك؟ !
والله ثم والله ان العيب فينا نحن ، يجب
أن نوصل رسالتنا ومعاناتنا للمسؤول الأعلى
من الوزير سيدي خادم الحرمين ووالله انه
لن يترك شكواك بدون حسم وعقاب.
أيها الطفل الغالي
سامحنا على ترك مثل هؤلاء ليشوهوا
وجهك الجميل.
سامحنا لأننا أعطينا فرصة لهم يتعلمون
فيك .
سامحنا لأننا ارعبناك بإدخال المشرط وتوجيهه إلى وجهك البرئ!
سامحنا لأنك ولدت على صراعات !
ياحبيبي
أيها الطفل ويا كل الأطفال الأبرياء في
هذا العالم أو قل إن شئت في مسلخ
وزارةالصحة! !
نحن السبب في اخافتكم !
نحن الذين يجب معاقبتنا ومحاسبتنا لأننا
نتكلم ولا نتحرك لردع المخطئ ومعاقبته
والله ثم والله لو تكاثفت الجهود وشعركل منا بالمسؤولية وحوسب كل مستهتر ومقصر وأعلن على الملأ عقابه الأليم
لرأينا تغير في كل زاوية من زوايا المجتمع
ولكان هذا الطفل وغيره له قدر ومكان.
رب انها أمور عجيبة واناس غربيين وقلوب
تحجرت وانفس قست اللهم الطف بالطفل
الرضيع والشيخ الهرم والأم كبيرة السن
والمريض الذي يئن من الجراح ولا مداوي
له ولا متألم لحاله.
للاسف كلكم بس كلام ورسايل جارحه حسبي الله ونعم الوكيل اكيد اهل القضاء ماراح يقصروا لاتنسوا في حكام عادله وحتاخذ حق الطفله .
قبل عشر سنوات تقريبا كان هناك اطباء في اسعاف الشميسي يتعاملون مع الحوادث بحذر خوفا من المسائلة فيتركون بعض المصابين يموتون مثل الحالات التي تحتاج الى بتر .
والله لو اني منك يالحربي اخذ سكين واخربش بوجها وجه وزير الصحه واقولهم خربشه بسيطه لعنت الله عليهم الطفل وش سوالهم لو انه واحد كبير اوكي نقول يتحمل اما طفل صغير وش ذنبه واسمع اخوي الحربي انا موجود بالهند اذا رجعت بجي اخربش بوجه الدكتور ذا
انا غي الهند بكيرلا وفيه عياده بجنب الشقه حقتي ودخول العياده ب10رريال مع العلاج وكل شي انا زكمت واخذت من العلاج مره وحده ونمت قسم انه احسن من مستشفي التخصصي والعياده يا اخوان متر ونص بمترين تحت الدرج
ومع العلم انها افضل من مستشفياتنا
هذااا يبيله. واحد يمسك مشرط ويسويله شوية خربشه بوجههه عشان يعرف غلطته حسبي الله عليه عذر اقبح من ذنب
لا حول ولا قوة الا بالله
حسبنى الله ونعم الوكيل
لو ابو الطفل صادق ورجال كان رد عليه بالمثل يخاف من ايش هذا واجبه حماية اولاده لانهم بعد الهرم الشيخوخة واجب الاطفال في هذا الوقت حمايت والديه حسبي الله ونعم الوكيل على كل اب يقصر تجاه اولاده او يجلس غزابي ويربي حمام احسن له