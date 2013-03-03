2 فبراير 2017 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رجال أعمال سعوديون يهبون لمساعدة مها العتيبي بمنزل مؤثث ومبالغ مالية وأراض

بتاريخ أنحاء الوطن

فواز الحسن – (أنحاء) : –

هب مجموعة من رجال الأعمال والموسرين لمساعدة الفتاة مها العتيبي التي سردت قصتها للبرنامج الثاني عبر الإذاعة السعودية، وأعلن عبر تويتر أنه تم توفير منزل لها ولأشقائها ومبالغ مالية وقطع أراضي في مكة والطائف.

وتفاعلت قصة مها العتيبي المحزنة بشكل كبير ومنقطع النظير، خلال ساعات من بثها، وتداول مغردون نبأ تبرع رجال أعمال لها بمنزل مؤثث ومبالغ مالية تصل الى 250 ألف ريال فيما قدم لها أحدهم ثلاث أراضي في مكة وآخر أرض في الطائف.

ومها العتيبي أكدت في اتصال هاتفي مع برنامج “لست وحدك” الإذاعي أنها تعيش حالة من الضياع ولا يوجد لها عائل وتعيش الفقر مع أخوتها بعد وفاة والدها وجدها، وطالبت بأن يكون لها أب وأم وأخوان بما يساعد على حمايتها وإحتوائها.

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39 تعليق

  1. سما بتاريخ

    ماقصرتو اهل عتيبه وليت ينفتح صندوق في كل حي يتم وضع مال فيه تحت اشراف شخصية يحترمها الجميع .. والله لن نجد فقير واحد لو تكافلنا وتكاتفنا وارض الخير فيها خير

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    • ام باسل بتاريخ

      والله وعزة الله وجلاله انا يتيمه مطلقه ام لثمانية اولاد تقاعدت مرضي والتقاعد خمس آلاف ومديونه للراجحي بعد وفاة والدي ماعندي قدره ادفع اجار والباقي من التقاعد أعيش فيه اسبوع وباقي الشهر مديونه تعبت انا لحالي بهادنيا وان كسر ظهري الله يسخر عباده لي

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  2. فاقد وطن بتاريخ

    بصراحة مواقف مشرفة من ابناء هذا الوطن ولكن
    اين الجمعيات الخيرية
    اين تابوت مكافحة الفقر اقصد صندوق مكافحة الفقر

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  3. ابو فهد العنزي بتاريخ

    ما قصرتو الله لايحرمكو الجر بس انصحكم بتزويجها بشخص معروف ليكون محرم لها

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  4. نحن هناااا بتاريخ

    هل اصبح عمل الخير يتفاخر فيه اصحاب رؤوس الاموال فهناك من قد يمكن تسميتهم الطبقة الوسطى او ان صح التعبير اصحاب الدخل المحدود يرغبون في عمل الخير و لو بالقليل الذي قد يكون عند الله اعضم في اجره مما ينشر في العلن ام هي طريقة لجذب المستمعين لهذه البرامج من قبل القائمين عليها و عند التوصل مع المسؤول بالبرنامج يحاول جذب هذا المتصل الذي يرغب بدفع ما قدره الله له يجد الصد و التجاهل ولكن على كل حال اريد ايصال رسالة لمن يقوم على هذا البرنامج ان اعمال الخير لا تكون بالنفاخرة بالقبيلة فكلنا في النهايه عبيد الله و سائرون الى حفرة صغيرة في نهاية الامر . او تكون بالمبالغ الكبيرة . فقد وصلت نيتي الصادقة في السعي للمساعدة واضحة لله فقط .
    عن أَبَي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ – وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ – إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ،  وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً!  فَتَرْبُو فِى كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ ؛كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ» أخرجه مسلم.

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  5. مافي مصداقية عند الجهني بتاريخ

    وأوضح الجهني في حديثه الى «الحياة» أن “مها العتيبي” ليس الا اسماً مستعاراً للمتصلة التي تعاطف معها الكثير، من أجل عدم إظهار هويتها الحقيقة لاعتبارات اجتماعية و أسرية ، مضيفا أن “مها” شددت على فريق العمل في البرنامج عدم الإفصاح لأي شخص بمعلومات قد تؤدي لمعرفة هويتها الحقيقية ، وأن الطريق الوحيد للوصول اليها سيكون عبر حلقة الوصل ( معد البرنامج ) ورقم حسابها البنكي.

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  7. أبو راكان بتاريخ

    أرجو أن تكون مساعدتهم لها لوجه الله تعالى.. وطلبا لمرضاة الله تعالى وإحتسابا للأجر الجزيل منه سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين.

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  8. سامية بتاريخ

    ناقصها سواق أو زوج يوصلها مشاوريها وخصوصا جدتها المريضة.. فالشعب المتخلف السعودي لايسمح للمرأة بأن تقود سيارتها في حال عدم توفر ذكر بالبيت مثل حالة مها العتيبي

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  9. issa بتاريخ

    كذب والله انا محتاج وياما قدمت لطلب المساعدة ولكن دون جدوى للاسف ما احد الا وطلبت منه مساعدة حتى اصحاب المعالي والامراء ولكن دون أي فائدة وانا فعلا فقير موظف براتب ضعيف جدا والديون تحيط بي من كل صوب لكن حسبي الله ونعم الوكيل الخير قل وكل واحد يقول نفسي

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  10. مصطفى سيد بتاريخ

    السلام عليكم ارجو المساعده فورا لانى امر بضائقه ماليه جدا نظرا للديون المتراكمه على زوجى ونسكن فى الايجار وليس لنا مكان ثابت جزاكم الله خيرا مبلغ قدره 25000 جنيه مصرى ارجو الرد سريعا اثابكم الله

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  11. محمد مصطفى عبد الواحد العبسي بتاريخ

    الله يوفقكم ويكتبلكم الاجر ولا تنسو اهل اليمن فنحنو واحد وكلنا ننتمي للاسلام لا تنسو اهل اليمن لا تنسو اهل اليمن

    رد
  12. عادل احمد القرا بتاريخ

    سلام عليكم انا بدي ازوج قريب ان شالله متاج شوية فلوس اريد مساعدة وجزاكم الله خير ? اعيش في فلسطين قطاع غزة

    رد
  13. فاطمة بتاريخ

    انا وابنائي في الشارع ارجوكم ساعدونى بمأوي علما انا في صفاقس و شكرا لاهل البر

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  14. رنا الغامدي بتاريخ

    اناام رنا الغامدي ويشهدالله حالي زي مها العتيبي ويمكن ادنى لا املك وظيفه وزوجي عاطل ولدي اطفال والا محرم علي انا وعيالي نلقى معروف من اهل الخير قدمت على مساعدات كثيره وشهاده لله مامن مجيب غيره سبحانه ارجوكم ساعدوني ببيت ومبلغ اشوفلي فيه شغله واشتغلها ارجوكم

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  15. محمدسعد العنزي بتاريخ

    ﻷ‌حرمكم الله آجر أعمالكم الخيره
    وليس بغريب عليكم في حب الخير
    واعمل حارس آمن براتب 3000 الاف ريال
    وأنا الوحيد أصرف عليهم وعلى أمي
    ولا نملك اي دخل ثابت
    وإجار بيت 2200 ريال شهريآ
    ومشاوير عملي وحتى سيارة لا أملكها
    وأناشدكم وجزاك الله عنا وعن كل فقير الاجر
    وأنا لاحول لي ولا قوة 
    وحالنا لايوصف كلام
    ويشهدالله على كل كلمة كتبتها لكم
    ولدي اوراق مايثبت ذالك.
    ولكن…. عندما ساءت حياتي
    وأظلمت الدنيا في وجهي ….
    وتذكرتكم بعد الله
    فإنت آهلآ لها في حب الخير
    فارجو من الله ثم منكم 
    ان تنظرو لحال عائلتي
    وجزاكم الله عنا كل خير

    الموطن/ محمد سعد العنزي

    ﻷ‌حرمكم الله آجر أعمالكم الخيره
    ويجعل مسكن ولديكم الفردوس الأعلى.

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  16. زوجة تعاني بتاريخ

    سلام عليكم اتمنى من الله يسر امركم وامري انا مغربية تزوجت هده اربعة اشهر زوجي لم يعد يشتغل اراه كل يوم يبكي في صمت حتى ﻻ يحزنني لكن ان كان هو يبكي فانا اموت لاجله كل يوم وانا لا استطيع فعل شيء حتى قرات هدا انا لا اريد بيت ولا سيارة اريد عمل لزوجي فقط اشكركم لسماعي

    رد
  17. asmaa بتاريخ

    ارجوكم ساعدونى ابنى الصغير مريض بالسرطان ومحتاج عملية وعلاج كيميائ ولا املك غير معاشي

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  18. ليلى بتاريخ

    سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا ليلى من المغرب عاطلة عن العمل بدور على شغل بس ما فيش كلشي بالمعرفة. انا يتيمة آب تخلى عني وانا صغيرة. ماما بتشتغل في البيوت الأجرة لبتاخدوها بتدفع فيها أجرة الغرفة لمستاجيرنها يندفع كل شهر أدا ما دفعناش أجرة بيطرودنا برة الأجرة لبتاخدوها قليلة مبتكفي لأكل ولا شرب ولا ملابس. ساعدني أرجوكم . جزاكم الله خيرا.

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  19. امل غانم بتاريخ

    السلام عليكم انا امل من الكويت لقد تعبت من كثرة ديوني وعلي ضبط واحضار بمبلغ ٥٠ الف دينار كويتي وقرض بنك بمبلغ٤٩ الف دينار كويتي وقسط سيارة ارهقتني الديون ومعاشي لا يكفي فارجو منكم المساعدة المالية لتسكير ديوني للذهاب للحج ولكم الجر من عند الله وهذا من ميزان حسناتكم وشكرا

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  20. أسماء بتاريخ

    السلام عليكم أنا أختكم من الجزائر متزوجة. عندي رضيعة ولظروف صعبة أعيش الأن في بيت أهلي أرجوا أن تسا عدوني بمبلغ لشراء منزل فو الله لا أملك فلسن واحدا وجزاكم الله كل خير

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  21. مها بتاريخ

    انا من قطاع غزة اعاني من ثقب في القلب واحتاج الي عملية جراحية مع العلم نحن من الذين تضررنا خلال الحرب والدي مقعد لا يستطيع ان يعمل ارجو ونحن نعيش بمنزل اقاربنا مع العلم ان عائلتي مكونة من خمس بنات واربعة اولاد والام والاب ارجو المساعدة فقط احتاج رسوم العملية ولا احتاج الي اي شي اخر

    رد
  22. احمد بتاريخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم أحمد من غزة عمري 22 أريد المساعدة منكم اني افتح دكانة

    رد
  23. ام الوليد بتاريخ

    السلام عليكم ورحمة الله ورحمه الله وبركاته أحتاج مساعده ماليه لعلاج اسناني الله يشهد على كلامي معي خرجات في اسناني كولها وظروفنا ماتسمح بدفع التكاليف للمستشفى ارجو مساعدتي ولكم جزيل الشكر جعلها في ميزان حسناتكم يارب

    رد
  24. ريم بتاريخ

    السلام عليكم
    انا بنت احتاج للمساعده لاكمال دراستي الجامعيه حتى اقرب الناس ما ساعدوني
    دنيا اخر زمن….
    وشكرا

    رد
    • مجيدة بتاريخ

      سلام عليكم ورحمةالله وبركاته اخواني المسلمين انا مغربية عمري 22. سنة انا. مريضة. بغسل الكلي. والله اني. محتاجة مساعدة كتير. ابي. مبشتغل. موعندي دخل
      مادي ولا بيت. اومابسعدني حدا. بترجكم تساعدوني لوجه الله هدا.

      رد
  26. ناجية علي بساطي بتاريخ

    انا مطلقه ولدي ثلاث بنات وابنتي الكبري كذلك مطلقه ولديها ابنه ونعيش بدخل محدودعلى الضمان ونطلب فيلا صغيره بجده ودخل ثابت يكفي حاجتنى وجزاكم الله خير الجزاء

    رد
  27. Alosse Elberbouchi بتاريخ

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عالي من مالي والان لاجئ لموريتانيا وأريد المساعدة على بناء مسجد وتعليم القرءان الكريم والعلم لدي الكثير من الناس كبارا وصقارا يعانون من العطش وعدم توفير ماء للشرب مايقارب 360عائلة

    رد
  28. بيفيا بتاريخ

    انا من الجزائر اطلب من الله ومنكم المساعدة بمبلغ مادي شراء بيت انا يتيمة الأب والام مريضة ليس لدينا مدخول شهري رانا في ضغوطات شديدة اعمامي طالعينا من البيت اطلب منكم المساعدة واتمنى المساعدة وجزاكم الله خيرا

    رد
    • ام محمد بتاريخ

      السلام عليكم احنا عليا كثير فقيرة وعندي ولد معاق ومحد يساعدني لعلجو ارجو منكم بس مساعدت ابني مشان يمشي وجزاكم الله خير انة في تركيا

      رد
  29. ام محمد بتاريخ

    السلام عليكم احنا عليا كثير فقيرة وعندي ولد معاق ومحد يساعدني لعلجو ارجو منكم بس مساعدت ابني مشان يمشي وجزاكم الله خير

    رد
  30. نهي بتاريخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا وحدة عليه مديونيه من جد عليه قضى في المحكمه من صحاب البيت المبلغ 50000الف ريال وانا مقدر لسداد ارجو مساعده لكم شكرا وعرفان

    رد
  31. بومحمد بتاريخ

    نحن أسرة مكونة من ست أشخاص وأنا مريض بالقلب وعلينا ديون حيث لانقدر على دفع إيجار الشقة بمبلغ عشرون ألف ومستحقات لسيارة 15800 وقرض أسرة 27000وعلينا ديون وأقساط متأخرة وظروفنا صعبة جدا أرجو مساعدتي ومد يد العون لي الله يجزيكم خير في الدنيا

    رد
  32. بومحمد بتاريخ

    نحن أسرة مكونة من ست أشخاص وأنا مريض بالقلب وعلينا ديون حيث لانقدر على دفع إيجار الشقة بمبلغ عشرون ألف ومستحقات لسيارة 15800 وقرض أسرة 27000وعلينا ديون وأقساط متأخرة وكذلك يوجد لدينا قرض من بنك الرياض المتبقي لسداد 112 مائة وأثنا عشر ألف ريال كل ذلك بسبب دفعتها لعلااج أبنتي المعاقة حتى توفيت رحمها الله نمر بضروف صعبة للغاية وغير قادرين على تيسير ضروفنا المعيشية صعبة جدا أرجو مساعدتي ومد يد العون لي الله يجزيكم خير في الدنيا والاخرة وأنا في حاجة ماسة في أقرب وقت

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  33. احمدشريفي بتاريخ

    السلام عليكم عندي أمل ان هذا الرابط بيحل مشاكلي من بعد الله
    انا رجال والله عندي طموح ان اكون رجل اعمال بمساعدتكم ووقوفقكم معي لأنكم لا ترضون لنا بل الذل ولاكن امر الله والفقر ليس حرام ولا عيب لا كن نحن لانحبه ولا تحبوه انا المؤمن للمؤمن كل بنيان يشد بعضهم بعض وهذا رقم حسابي لكل الأحوال اما لمشروع او مساعده ماديه ومئجورين بأذن الله مشاريعي من ٥٠٠الف الى ٨٠٠الف ريال ولكم الحكم او حسابي بما تجود به أنفسكم

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  35. صمت الجروح بتاريخ

    السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ ابي مساعدة ماليه الله يجزاكم الجنه

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  36. ام يونس رحيم بتاريخ

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى من سيادتكم مساعدتنا انا وزوجي بعد الله سبحانه جزاكم الله خيرا زوجي سعودي وانا مغربية نحن من المدينة المنورة وجأنا لمدينة الرياض على حسب شغل لزوجي ولكن شاء الله ان تتغير احوال كنا نتجول في البطحاء وجاء لصوص ودفعوني بقوة وسرقة شنطتي كان فيها كل مالنا للعيش وانا جاتني ولادة مبكرة من شدة تعب بعد سقوطي الارض ولدت بسلامة بعملية قيصرية والحمدلله ولكن ولدي كان تعبان مرة وما اكتشفو مرضه الا لما يرضعوه ويستفرغ وعملو له عملية اصتأصال من معي دقيق وقاولون وبقى له 20يوم بيتعالج ولسة مو عرفين امور حتوصل على فين لكم الحمدلله على ما اصابنا لكن قولي هو اننا هنا مقطوعين وما لنا احد يسلفنا ولا احد يعطينا زوجي ماله لا اهل ولا اصحاب وطلع من عمله بسبب ديونه عشان ياخد مستحقاته كلها والحمدلله صفى كل ديونه بيها والا معندنا شي ناكله ولا حتى ندفع اجار الفندق الي جمب مستشفى الي بيتعالج فيها ولدي وانا الان بطلع للاشارات مرور اتشحات ناس عشان ناكل ونشرب واشتري حليب ولدي اول عمره سنتين اتمنى من محسنين واصحاب الخير ولجود ان يرأفو بحالنا ويساعدونا على اجار الفندق اما اكل وشرب فأنا بدبر امور من اشارات وجزاكم الله الجنة هدا وشكرا لكم ولو دعوة منكم

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