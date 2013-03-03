رجال أعمال سعوديون يهبون لمساعدة مها العتيبي بمنزل مؤثث ومبالغ مالية وأراض

فواز الحسن – (أنحاء) : –
هب مجموعة من رجال الأعمال والموسرين لمساعدة الفتاة مها العتيبي التي سردت قصتها للبرنامج الثاني عبر الإذاعة السعودية، وأعلن عبر تويتر أنه تم توفير منزل لها ولأشقائها ومبالغ مالية وقطع أراضي في مكة والطائف.
وتفاعلت قصة مها العتيبي المحزنة بشكل كبير ومنقطع النظير، خلال ساعات من بثها، وتداول مغردون نبأ تبرع رجال أعمال لها بمنزل مؤثث ومبالغ مالية تصل الى 250 ألف ريال فيما قدم لها أحدهم ثلاث أراضي في مكة وآخر أرض في الطائف.
ومها العتيبي أكدت في اتصال هاتفي مع برنامج “لست وحدك” الإذاعي أنها تعيش حالة من الضياع ولا يوجد لها عائل وتعيش الفقر مع أخوتها بعد وفاة والدها وجدها، وطالبت بأن يكون لها أب وأم وأخوان بما يساعد على حمايتها وإحتوائها.[youtube width=”600″ height=”370″]http://www.youtube.com/watch?v=3nZf24EWatM[/youtube]
ماقصرتو اهل عتيبه وليت ينفتح صندوق في كل حي يتم وضع مال فيه تحت اشراف شخصية يحترمها الجميع .. والله لن نجد فقير واحد لو تكافلنا وتكاتفنا وارض الخير فيها خير
والله وعزة الله وجلاله انا يتيمه مطلقه ام لثمانية اولاد تقاعدت مرضي والتقاعد خمس آلاف ومديونه للراجحي بعد وفاة والدي ماعندي قدره ادفع اجار والباقي من التقاعد أعيش فيه اسبوع وباقي الشهر مديونه تعبت انا لحالي بهادنيا وان كسر ظهري الله يسخر عباده لي
بصراحة مواقف مشرفة من ابناء هذا الوطن ولكن
اين الجمعيات الخيرية
اين تابوت مكافحة الفقر اقصد صندوق مكافحة الفقر
ما قصرتو الله لايحرمكو الجر بس انصحكم بتزويجها بشخص معروف ليكون محرم لها
هل اصبح عمل الخير يتفاخر فيه اصحاب رؤوس الاموال فهناك من قد يمكن تسميتهم الطبقة الوسطى او ان صح التعبير اصحاب الدخل المحدود يرغبون في عمل الخير و لو بالقليل الذي قد يكون عند الله اعضم في اجره مما ينشر في العلن ام هي طريقة لجذب المستمعين لهذه البرامج من قبل القائمين عليها و عند التوصل مع المسؤول بالبرنامج يحاول جذب هذا المتصل الذي يرغب بدفع ما قدره الله له يجد الصد و التجاهل ولكن على كل حال اريد ايصال رسالة لمن يقوم على هذا البرنامج ان اعمال الخير لا تكون بالنفاخرة بالقبيلة فكلنا في النهايه عبيد الله و سائرون الى حفرة صغيرة في نهاية الامر . او تكون بالمبالغ الكبيرة . فقد وصلت نيتي الصادقة في السعي للمساعدة واضحة لله فقط .
عن أَبَي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ – وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ – إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً! فَتَرْبُو فِى كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ ؛كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ» أخرجه مسلم.
وأوضح الجهني في حديثه الى «الحياة» أن “مها العتيبي” ليس الا اسماً مستعاراً للمتصلة التي تعاطف معها الكثير، من أجل عدم إظهار هويتها الحقيقة لاعتبارات اجتماعية و أسرية ، مضيفا أن “مها” شددت على فريق العمل في البرنامج عدم الإفصاح لأي شخص بمعلومات قد تؤدي لمعرفة هويتها الحقيقية ، وأن الطريق الوحيد للوصول اليها سيكون عبر حلقة الوصل ( معد البرنامج ) ورقم حسابها البنكي.
ونعم بكل من يساعد الغير .. جزاكم الله كل خير .. واحسن الله عزانا في حكومتنا !!!
أرجو أن تكون مساعدتهم لها لوجه الله تعالى.. وطلبا لمرضاة الله تعالى وإحتسابا للأجر الجزيل منه سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين.
ناقصها سواق أو زوج يوصلها مشاوريها وخصوصا جدتها المريضة.. فالشعب المتخلف السعودي لايسمح للمرأة بأن تقود سيارتها في حال عدم توفر ذكر بالبيت مثل حالة مها العتيبي
كذب والله انا محتاج وياما قدمت لطلب المساعدة ولكن دون جدوى للاسف ما احد الا وطلبت منه مساعدة حتى اصحاب المعالي والامراء ولكن دون أي فائدة وانا فعلا فقير موظف براتب ضعيف جدا والديون تحيط بي من كل صوب لكن حسبي الله ونعم الوكيل الخير قل وكل واحد يقول نفسي
السلام عليكم ارجو المساعده فورا لانى امر بضائقه ماليه جدا نظرا للديون المتراكمه على زوجى ونسكن فى الايجار وليس لنا مكان ثابت جزاكم الله خيرا مبلغ قدره 25000 جنيه مصرى ارجو الرد سريعا اثابكم الله
الله يوفقكم ويكتبلكم الاجر ولا تنسو اهل اليمن فنحنو واحد وكلنا ننتمي للاسلام لا تنسو اهل اليمن لا تنسو اهل اليمن
سلام عليكم انا بدي ازوج قريب ان شالله متاج شوية فلوس اريد مساعدة وجزاكم الله خير ? اعيش في فلسطين قطاع غزة
انا وابنائي في الشارع ارجوكم ساعدونى بمأوي علما انا في صفاقس و شكرا لاهل البر
اناام رنا الغامدي ويشهدالله حالي زي مها العتيبي ويمكن ادنى لا املك وظيفه وزوجي عاطل ولدي اطفال والا محرم علي انا وعيالي نلقى معروف من اهل الخير قدمت على مساعدات كثيره وشهاده لله مامن مجيب غيره سبحانه ارجوكم ساعدوني ببيت ومبلغ اشوفلي فيه شغله واشتغلها ارجوكم
ﻷحرمكم الله آجر أعمالكم الخيره
وليس بغريب عليكم في حب الخير
واعمل حارس آمن براتب 3000 الاف ريال
وأنا الوحيد أصرف عليهم وعلى أمي
ولا نملك اي دخل ثابت
وإجار بيت 2200 ريال شهريآ
ومشاوير عملي وحتى سيارة لا أملكها
وأناشدكم وجزاك الله عنا وعن كل فقير الاجر
وأنا لاحول لي ولا قوة
وحالنا لايوصف كلام
ويشهدالله على كل كلمة كتبتها لكم
ولدي اوراق مايثبت ذالك.
ولكن…. عندما ساءت حياتي
وأظلمت الدنيا في وجهي ….
وتذكرتكم بعد الله
فإنت آهلآ لها في حب الخير
فارجو من الله ثم منكم
ان تنظرو لحال عائلتي
وجزاكم الله عنا كل خير
الموطن/ محمد سعد العنزي
ﻷحرمكم الله آجر أعمالكم الخيره
ويجعل مسكن ولديكم الفردوس الأعلى.
سلام عليكم اتمنى من الله يسر امركم وامري انا مغربية تزوجت هده اربعة اشهر زوجي لم يعد يشتغل اراه كل يوم يبكي في صمت حتى ﻻ يحزنني لكن ان كان هو يبكي فانا اموت لاجله كل يوم وانا لا استطيع فعل شيء حتى قرات هدا انا لا اريد بيت ولا سيارة اريد عمل لزوجي فقط اشكركم لسماعي
ارجوكم ساعدونى ابنى الصغير مريض بالسرطان ومحتاج عملية وعلاج كيميائ ولا املك غير معاشي
سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا ليلى من المغرب عاطلة عن العمل بدور على شغل بس ما فيش كلشي بالمعرفة. انا يتيمة آب تخلى عني وانا صغيرة. ماما بتشتغل في البيوت الأجرة لبتاخدوها بتدفع فيها أجرة الغرفة لمستاجيرنها يندفع كل شهر أدا ما دفعناش أجرة بيطرودنا برة الأجرة لبتاخدوها قليلة مبتكفي لأكل ولا شرب ولا ملابس. ساعدني أرجوكم . جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم انا امل من الكويت لقد تعبت من كثرة ديوني وعلي ضبط واحضار بمبلغ ٥٠ الف دينار كويتي وقرض بنك بمبلغ٤٩ الف دينار كويتي وقسط سيارة ارهقتني الديون ومعاشي لا يكفي فارجو منكم المساعدة المالية لتسكير ديوني للذهاب للحج ولكم الجر من عند الله وهذا من ميزان حسناتكم وشكرا
السلام عليكم أنا أختكم من الجزائر متزوجة. عندي رضيعة ولظروف صعبة أعيش الأن في بيت أهلي أرجوا أن تسا عدوني بمبلغ لشراء منزل فو الله لا أملك فلسن واحدا وجزاكم الله كل خير
انا من قطاع غزة اعاني من ثقب في القلب واحتاج الي عملية جراحية مع العلم نحن من الذين تضررنا خلال الحرب والدي مقعد لا يستطيع ان يعمل ارجو ونحن نعيش بمنزل اقاربنا مع العلم ان عائلتي مكونة من خمس بنات واربعة اولاد والام والاب ارجو المساعدة فقط احتاج رسوم العملية ولا احتاج الي اي شي اخر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم أحمد من غزة عمري 22 أريد المساعدة منكم اني افتح دكانة
السلام عليكم ورحمة الله ورحمه الله وبركاته أحتاج مساعده ماليه لعلاج اسناني الله يشهد على كلامي معي خرجات في اسناني كولها وظروفنا ماتسمح بدفع التكاليف للمستشفى ارجو مساعدتي ولكم جزيل الشكر جعلها في ميزان حسناتكم يارب
السلام عليكم
انا بنت احتاج للمساعده لاكمال دراستي الجامعيه حتى اقرب الناس ما ساعدوني
دنيا اخر زمن….
وشكرا
سلام عليكم ورحمةالله وبركاته اخواني المسلمين انا مغربية عمري 22. سنة انا. مريضة. بغسل الكلي. والله اني. محتاجة مساعدة كتير. ابي. مبشتغل. موعندي دخل
مادي ولا بيت. اومابسعدني حدا. بترجكم تساعدوني لوجه الله هدا.
احنا يتامى ومحتاجين مساعده لدفع الايجار ارجو المساعده
انا مطلقه ولدي ثلاث بنات وابنتي الكبري كذلك مطلقه ولديها ابنه ونعيش بدخل محدودعلى الضمان ونطلب فيلا صغيره بجده ودخل ثابت يكفي حاجتنى وجزاكم الله خير الجزاء
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عالي من مالي والان لاجئ لموريتانيا وأريد المساعدة على بناء مسجد وتعليم القرءان الكريم والعلم لدي الكثير من الناس كبارا وصقارا يعانون من العطش وعدم توفير ماء للشرب مايقارب 360عائلة
انا من الجزائر اطلب من الله ومنكم المساعدة بمبلغ مادي شراء بيت انا يتيمة الأب والام مريضة ليس لدينا مدخول شهري رانا في ضغوطات شديدة اعمامي طالعينا من البيت اطلب منكم المساعدة واتمنى المساعدة وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم احنا عليا كثير فقيرة وعندي ولد معاق ومحد يساعدني لعلجو ارجو منكم بس مساعدت ابني مشان يمشي وجزاكم الله خير انة في تركيا
السلام عليكم احنا عليا كثير فقيرة وعندي ولد معاق ومحد يساعدني لعلجو ارجو منكم بس مساعدت ابني مشان يمشي وجزاكم الله خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا وحدة عليه مديونيه من جد عليه قضى في المحكمه من صحاب البيت المبلغ 50000الف ريال وانا مقدر لسداد ارجو مساعده لكم شكرا وعرفان
نحن أسرة مكونة من ست أشخاص وأنا مريض بالقلب وعلينا ديون حيث لانقدر على دفع إيجار الشقة بمبلغ عشرون ألف ومستحقات لسيارة 15800 وقرض أسرة 27000وعلينا ديون وأقساط متأخرة وظروفنا صعبة جدا أرجو مساعدتي ومد يد العون لي الله يجزيكم خير في الدنيا
نحن أسرة مكونة من ست أشخاص وأنا مريض بالقلب وعلينا ديون حيث لانقدر على دفع إيجار الشقة بمبلغ عشرون ألف ومستحقات لسيارة 15800 وقرض أسرة 27000وعلينا ديون وأقساط متأخرة وكذلك يوجد لدينا قرض من بنك الرياض المتبقي لسداد 112 مائة وأثنا عشر ألف ريال كل ذلك بسبب دفعتها لعلااج أبنتي المعاقة حتى توفيت رحمها الله نمر بضروف صعبة للغاية وغير قادرين على تيسير ضروفنا المعيشية صعبة جدا أرجو مساعدتي ومد يد العون لي الله يجزيكم خير في الدنيا والاخرة وأنا في حاجة ماسة في أقرب وقت
السلام عليكم عندي أمل ان هذا الرابط بيحل مشاكلي من بعد الله
انا رجال والله عندي طموح ان اكون رجل اعمال بمساعدتكم ووقوفقكم معي لأنكم لا ترضون لنا بل الذل ولاكن امر الله والفقر ليس حرام ولا عيب لا كن نحن لانحبه ولا تحبوه انا المؤمن للمؤمن كل بنيان يشد بعضهم بعض وهذا رقم حسابي لكل الأحوال اما لمشروع او مساعده ماديه ومئجورين بأذن الله مشاريعي من ٥٠٠الف الى ٨٠٠الف ريال ولكم الحكم او حسابي بما تجود به أنفسكم
ابي سلف ٥٠٠٠٠٠٠
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ ابي مساعدة ماليه الله يجزاكم الجنه
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى من سيادتكم مساعدتنا انا وزوجي بعد الله سبحانه جزاكم الله خيرا زوجي سعودي وانا مغربية نحن من المدينة المنورة وجأنا لمدينة الرياض على حسب شغل لزوجي ولكن شاء الله ان تتغير احوال كنا نتجول في البطحاء وجاء لصوص ودفعوني بقوة وسرقة شنطتي كان فيها كل مالنا للعيش وانا جاتني ولادة مبكرة من شدة تعب بعد سقوطي الارض ولدت بسلامة بعملية قيصرية والحمدلله ولكن ولدي كان تعبان مرة وما اكتشفو مرضه الا لما يرضعوه ويستفرغ وعملو له عملية اصتأصال من معي دقيق وقاولون وبقى له 20يوم بيتعالج ولسة مو عرفين امور حتوصل على فين لكم الحمدلله على ما اصابنا لكن قولي هو اننا هنا مقطوعين وما لنا احد يسلفنا ولا احد يعطينا زوجي ماله لا اهل ولا اصحاب وطلع من عمله بسبب ديونه عشان ياخد مستحقاته كلها والحمدلله صفى كل ديونه بيها والا معندنا شي ناكله ولا حتى ندفع اجار الفندق الي جمب مستشفى الي بيتعالج فيها ولدي وانا الان بطلع للاشارات مرور اتشحات ناس عشان ناكل ونشرب واشتري حليب ولدي اول عمره سنتين اتمنى من محسنين واصحاب الخير ولجود ان يرأفو بحالنا ويساعدونا على اجار الفندق اما اكل وشرب فأنا بدبر امور من اشارات وجزاكم الله الجنة هدا وشكرا لكم ولو دعوة منكم