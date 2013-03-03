رجال أعمال سعوديون يهبون لمساعدة مها العتيبي بمنزل مؤثث ومبالغ مالية وأراض

فواز الحسن – (أنحاء) : –

هب مجموعة من رجال الأعمال والموسرين لمساعدة الفتاة مها العتيبي التي سردت قصتها للبرنامج الثاني عبر الإذاعة السعودية، وأعلن عبر تويتر أنه تم توفير منزل لها ولأشقائها ومبالغ مالية وقطع أراضي في مكة والطائف.

وتفاعلت قصة مها العتيبي المحزنة بشكل كبير ومنقطع النظير، خلال ساعات من بثها، وتداول مغردون نبأ تبرع رجال أعمال لها بمنزل مؤثث ومبالغ مالية تصل الى 250 ألف ريال فيما قدم لها أحدهم ثلاث أراضي في مكة وآخر أرض في الطائف.

ومها العتيبي أكدت في اتصال هاتفي مع برنامج “لست وحدك” الإذاعي أنها تعيش حالة من الضياع ولا يوجد لها عائل وتعيش الفقر مع أخوتها بعد وفاة والدها وجدها، وطالبت بأن يكون لها أب وأم وأخوان بما يساعد على حمايتها وإحتوائها.

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