إنقاذ حياة طفل ابتلع بطاريتين إحداهما استقرت في المريء

تمكن فريق طبي بمدينة الملك سعود الطبية من إنقاذ حياة طفل يبلغ عمره نحو عام ونصف العام، باستخراج بطاريتين ابتلعهما الطفل استقرت إحداهما بمنطقة المريء.
ونجح الفريق الطبي من وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال، في استخراج البطاريتين من مريء الطفل ومن معدته، حيث تسببتا في حروق بالغة بالمريء، وتقرحات بالمعدة.
وقال استشاري الجهاز الهضمي بالمستشفى الدكتور موسى الخرمي إن الطفل الآن بحالة جيدة ويخضع للعلاج، وسيخرج من المستشفى خلال اليوم، مشدداً على ضرورة مراقبة الأطفال وإبعاد الأدوات والمواد التي قد تشكل خطورة عن متناول أيديهم.
يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية، سبق لها أن أجرت عمليات مشابهة تم خلالها استخراج عملات معدنية وأجسام غريبة من الجهاز الهضمي لعدد من الأطفال.