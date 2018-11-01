“تعليم عسير” يكشف نتائج التحقيق في واقعة اعتداء معلم على طالب في أبها

كشفت إدارة التعليم بمنطقة عسير، أن المعلم الذي ظهر في المقطع الفيديو وهو يعتدي بالضرب على أحد الطلاب، أقر أمام لجنة التحقيق التي باشرت التحقيق اليوم، بالواقعة وأنها كانت العام الماضي، مبررا فعلته بالإزعاج داخل الفصل.
وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة تعليم عسير محمد الفيفي وفقا لـ”سبق”، أن لجنة التحقيق توصلت إلى أن الواقعة حدثت خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، وأن المعلم مقيم، وأنه اعترف بضربه الطالب كما هو موضح بالفيديو، مبرراً ذلك بالإزعاج داخل الفصل.
وأضاف المتحدث، أن اللجنة أوصت بإنهاء عقد المعلم، وفقاً لنظام العمل، وترك المجال لاستكمال إجراءات التقاضي لجهة الاختصاص، فيما تتولى إدارة التوجيه والإرشاد استكمال الجوانب التربوية المتعلقة بالطالب المعتدى عليه، وإحالة قضية الطالب الذي صور الواقعة إلى جهة الاختصاص.
وكان أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد وجه بالتحقيق بشأن ما أظهره مقطع فيديو متداول من اعتداء بالضرب المبرح من قبل معلم بمدرسة أهلية في أبها على أحد طلابه، كما أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى توجيها بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة.