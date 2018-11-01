جدة.. انتحار فتاة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع

انتحـرت فتاة سعودية بإلقاء نفسها من شقة أسرتها بالطابق الرابع في إحدى العمائر السكنية بحي الفيصلية في مدينة جدة.
وباشرت الأجهزة موقع الحـادثة بعد تلقيها بلاغاً من شقيق الفتاة يفيد بقفزها من شباك الشقة، مشيراً – وفقاً لصحيفة “سبق” – إلى أنها تعاني من اعتلالات نفسية.
ووجدت الأجهزة الأمنية الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً متوفاةً أسفل العمارة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة حول الحادثـة من قبل فريق الأدلة الجنائية، ومن ثَمَّ تم نقل جثمان الفتاة إلى المستشفى.
من جهتها، قالت مصادر: إن والدة الفتاة دخلت في حالة إغماء بسبب ما لحق بابنتها، ليتم نقلها إلى المستشفى بواسطة فرق الهلال الأحمر.