الرئيسية أنحاء الوطن مقارنة الإيرادات والمصروفات في النتائج الفعلية لميزانية السنة المالية 2017 بميزانية 2018
بلغت الإيرادات النفطية في النتائج الفعلية لميزانية السنة المالية ما مجموعه 435.900 مليار ريال، في حين بلغت في ميزانية السنة المالية 2018 492.000 مليار ريال.
أما الإيرادات غير النفطية فبلغت في النتائج الفعلية لميزانية السنة الماضية 255.605 مليار ريال، وفي ميزانية السنة الحالية 291.343 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الإيرادات العام الماضي 691.505 مليار ريال، وفي هذه السنة 783.343 مليار ريال، أما إجمالي المصروفات فبلغ العام الماضي 929.997 وفي هذا العام 978.000 مليار ريال.
وبلغ الفائض (العجز) في النتائج الفعلية لميزانية العام الماضي 238.492 مليار ريال، مقارنةً بـ194.657 مليار ريال في ميزانية السنة المالية الحالية 2018