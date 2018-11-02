الرئيسية رياضة إعلاميون ومغردون اتحاديون: كل الحلول انتهت.. ولم يبق إلا رحيل المقيرن!!
(حتى وإن كان نمرا.. فإن النمر يمرض).. هكذا كانت تردد جماهير الاتحاد خلال السنوات الماضية، والسبب انذاك كان كثرة الديون وتزايد الشكاوى ونقص المحترفين وخصم النقاط.. غير ان الحال تبدل هذا العام تماما.. فالديون سددت والقضايا اقفلت والمحترفون اكتملوا.. وكل شيء تم على ما يرام.. الا ان جراح النمر لا تزال تزداد وترهق جسده المثقل حتى اصبح شبه عاجز عن الحراك.
ازدادت حيرة الاتحاديين.. فما الذي ينقص فريقهم ليعجز عن تحقيق اي فوز طوال 11 مباراة متتالية خرج خلالها من بطولتين.. ويتذيل جدول البطولة الثالثة.. لا سيما وان هذا الوضع الغريب يحصل لناديهم للمرة الاولى في تاريخه منذ تأسيسه قبل اكثر من تسعين عاما.
واعتبر مدير المركز الاعلامي السابق بالنادي بدر فرحان استقالة المقيرن بأنها الحل الاخير.. قائلاً في تغريدته: اعيد واكرر المطلب على الادارة ان تتقدم باستقالة جماعية وليس شخص او شخصين من الادارة لمجرد التسكيت الان الاتحاد بجد في حاجة لادارة انقاذ فالوضع خطير خطير خطير والى الشتوية ستزداد الخطورة.. اللهم اني بلغت.
وقال الاعلامي عبدالله درويش: موجة غضب اتحادية عارمة في وجه نواف المقيرن .. وارى ان الحق معهم.. فهذا أسوأ فريق اتحادي في أفضل ظروف يمر بها الفريق .. على الأقل من الناحية المالية
أعان الله الاتحاديين .. والمقيرن!!
ومن جهته قال الاعلامي هتان النجار: الى نواف المقيرن .. المدرج الاتحادي يحتاج الى قرار شجاع وصدمة إيجابية .. اعادة هيكلة مجلس الادارة هو الحل .. اللاعبون يحتاجون الى من ينتشلهم من حالة الاحباط .. فهل انت لها ؟!.
اما الاعلامي محمد البكيري فقال: مايحدث لعميد الأندية السعودية كارثي.. ونقطة سوداء في جبين الادارة التي تتحمل الهزائم المتتالية.. مسؤولية المركز الأخير.. بالتعاقدات المفلسة.. عفوا نواف المقيرن (كذا كثير)!!
وغرد حساب إتحاد نيوز: نواف المقيرن.. نعلم أن الكورة فوز وخسارة وكذلك تعادل ، مانريده منك هو فقط ترك الاتحاد لانريد منك لاشتوية ولا ارجاع الاتحاد رحيلك فقط هو مبتغانا.
فيما غرد عضو شبكة الاتحاد عايد الصابري قائلاً: من وجهة نظري لوتم تغيير جميع لاعبي الاتحاد ستستمر الهزائم الى ان يستقيل المقيرن بعدها سيتم استخراج طاقات اللاعبين من باطن الارض ومن ثم ستعود الانتصارات.
حال الاتحاد لم يحزن الاتحاديين فقط.. بل تعاطف مع الاتحاد مغردون من مختلف الميول.. اذ يقول سعود الصرامي المعروف بنصراويته: تزداد الخسائر ويزداد الحضور والدعاء.. الخسائر عند كبار العميد وصغاره.. لا تعني الانكسار.. حتى و إن طال الانتظار.. وتطاول الأقزام.. فاللقطة الصادقة للطفل المونديالي وهو يرفع رأسه للسماء داعياً الله بأن يخرج العميد من أزمته تحكي علاقة مدرج الذهب بناديه.
ويقول المغرد سهيل با جمال: رغم عشقي للأهلي، لكن وضع عميد الأندية السعودية لا يسر أحد.. علامات استفهام كبيرة لا يمكن اختزالها في إمكانيات اللاعبين فقط. أظن أن النادي بحاجة لوقفة رجالاته واللاعبين بحاجة إلى دعم نفسي معنوي من قبل متخصصين للخروج من هذا المأزق.
الكاتب الرياضي حمزة السيد يقول: حينما تخسر في تمرين او مناورة قد لا تنام وتنتظر الليلة القادمة حتى ترد الاعتبار، فكيف بلاعبي الاتحاد وهم يتلقون الهزائم متتالية وكأننا نشاهد فيلما معادا، أليس لديهم احساس وحتى ولو بدون مدرب.. أين دوركم كلاعبين لكم تجربتكم الطويلة ألا تستحون على أنفسكم من مثل تلك المواقف المزرية؟؟
الدكتور فيصل المبارك (اهلاوي) يقول: (جدة كذا اهلي واتحاد) .. بينما يقول الدكتور نايف الحارثي: بصراحة العميد وضعه صعب حتى اللاعبين تحس انهم معنوياتهم منهزمة .. اعتقد ان تعاقدات هذا الموسم السيئة هي السبب.
وختمها الاعلامي الشهير مصطفى الاغا امس في برنامجه صدى الملاعب حينما اشار الى ان الوضع الاتحادي محير فعلا.. حيث تغير كل شيء ولم يبق الا الجمهور لم يتغير.. وكأنه يشير الى ان الكل زائل في الاتحاد ولن يبقى له الا هذا المدرج العظيم!!