الرئيسية أنحاء الوطن “الخدمة المدنية” تُطلق خدمة “التزام” لتبادل البيانات الوظيفية آلياً مع الجهات الحكومية
أطلقت وزارة الخدمة المدنية، بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية “يسر”، خدمة “التزام” بهدف الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وإتاحة إمكانية تبادل بيانات الموظفين والوظائف آلياً وبشكل آمن.
وسيتم تبادل تلك البيانات عبر الشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية، كما سيُمكِّن ذلك الجهة من مقارنة بيانات الموارد البشرية مع قاعدة البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من الوزارة لجميع المستفيدين من الجهات الحكومية والأفراد.
وتأتي الخدمة ضمن مشروع التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، ولسعي الخدمة المدنية لتطوير منظومة إلكترونية تواكب احتياجات المستفيدين ورفع جودة بيانات الموظفين والوظائف، وسيتم التنفيذ على 3 مراحل ليشمل الوزارات والجهات الحكومية كافة.