النرويج تستدعي السفير الإيراني بسبب مؤامرة اغتيال الدنمارك

استدعت النرويج السفير الإيراني يوم الخميس بشأن ما يشتبه بأنها مؤامرة اغتيال شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمرك شملت مواطنا نرويجيا من أصل إيراني.
وكانت الدنمرك عبرت يوم الثلاثاء عن اعتقادها بأن جهاز مخابرات إيرانيا حاول تنفيذ عملية اغتيال على أراضيها. وتطالب حاليا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية.
وألقت الشرطة السويدية القبض على مواطن نرويجي من أصل إيراني في السويد يوم 21 أكتوبر تشرين الأول فيما له صلة بالمؤامرة وسلمته إلى الدنمرك.
وقالت وزيرة خارجية النرويج إينه إريكسن سوريدي في بيان ”شددنا خلال الاجتماع على أن النشاط الذي سلطت التحقيقات في الدنمرك الضوء عليه غير مقبول“.
وأضافت ”نرى ما حدث في الدنمرك خطير للغاية وأن مواطنا نرويجيا من أصل إيراني مشتبه به في هذه القضية“.
وقال مدير جهاز الأمن الدنمركي فين بورك أندرسن إن الغرض من الهجوم كان استهداف زعيم فرع حركة النضال العربي لتحرير الأحواز بالدنمرك.
وتسعى الحركة إلى إقامة دولة مستقلة للعرب في إقليم خوزستان المنتج للنفط في جنوب غرب البلاد. والعرب أقلية في إيران ذات الأغلبية الشيعية ويعتبر البعض منهم أنفسهم تحت حكم احتلال فارسي ويطالبون بالاستقلال أو بالحكم الذاتي.
وينفي المواطن النرويجي الاتهامات وتنفي الحكومة الإيرانية كذلك أي صلة لها بما تشتبه النرويج بأنها مؤامرة.