الرئيسية رياضة الهلال بالعلامة الكاملة يختال.. وأحد يحقق أول 3 نقاط
تغلب فريق الهلال على مضيفه نادي القادسية بهدفين دون رد على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.. ليحصد الهلال نقطته الحادية والعشرين من سبع مباريات محققا العلامة الكاملة ومحتلا صدارة الجدول، بينما ظل القادسية باربع نقاط في المركز الرابع عشر.
شهد الشوط الأول مع بدايته ضغطا هلاليا نحو المرمى القدساوي لتسجيل أول اول الأهداف.. ولكن ذلك لم يحدث الا قبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين حيث تسبب مدافع القادسية فواز فلاتة بضربة بعدما قام بعرقلة مدافع نادي الهلال بوتيا داخل منطقة الجزاء قام بتنفيذها سالم الدوسري معلناً هدف التقدم الهلالي لينتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.
انطلق الشوط الثاني بضغط لصالح القادسية ، ولكن تراجع هذا الضغط بعد ان بدأت الخطورة الهلالية تعود.. ففي الدقيقة 66 سدد محمد كنو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء معلناً فيها الهدف الثاني لصالح الزعيم.
حاول القدساويون تسجيل هدف تقليص الفارق بالدقيقة الـ77 عن طريق بيسمارك و لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل، بعد ذلك استمر الهلال في الضغط على مرمى القادسية حتى اطلق حكم المباراة صافرته الاخيرة.
وفي المباراة الاخرى تغلب احد على التعاون بهدف نظيف سجله لاعبه سامي كسار نهاية الشوط الاول ليحقق احد نقطته الخامسة في المركز الرابع عشر ويبقى التعاون برصيده السابق 12 نقطة في المركز السابع.