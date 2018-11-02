تستمر لمدة 3 أيام.. “السعودية للكهرباء” تدشن خيمة السلامة والبيئة في المدينة المنورة

الرئيسية الشركات تستمر لمدة 3 أيام.. “السعودية للكهرباء” تدشن خيمة السلامة والبيئة في المدينة...
تُدشن الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، “خيمة السلامة والبيئة” بحديقة الملك فهد، في الحيّ التراثي بالمدينة المنورة، وتستمر فعالياتها حتى السبت المقبل، بدءاً من الساعة الخامسة عصراً، وحتى الحادية عشر مساءٍ طيلة أيام الفعالية.
وتضم الخيمة عدة أجنحة متنوعة تعنى بالسلامة، منها: “السلامة الكهربائية، والسلامة والإطفاء، ومخاطر التدخين، وأمن المعلومات، والسلامة في القيادة، والبيئة والطاقة النظيفة”.
ويأتي تدشين هذه الخيمة، ضمن الجهود الكبيرة التي تقدمها الشركة للتوعية بالمخاطر وسبل التعامل معها وتلافيها، والتوعية بوسائل السلامة العامة والتخصصية، التي توليها الشركة جُل اهتمامها من منطلق مسؤوليتها المجتمعية.