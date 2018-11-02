تنفيذ أول حكم بالإعدام بواسطة الكرسي الكهربائي في الولايات المتحدة منذ 5 سنوات

الرئيسية هنا و هناك تنفيذ أول حكم بالإعدام بواسطة الكرسي الكهربائي في الولايات المتحدة منذ 5...
أفادت قناة “WSMV” التلفزيونية الأمريكية بأن سلطات ولاية تينيسي نفذت مؤخرا حكما بالإعدام بواسطة الكرسي الكهربائي.
وقالت القناة إن المحكوم بالإعدام واسمه، إيدموند زاغورسكي (63 عاما) فضل الإعدام بواسطة الكرسي الكهربائي بدلا من الحقنة القاتلة، إذ اعتبره بديلا أقل ألما.
وكانت العبارة “Let’s rock” الكلمة الأخيرة للمحكوم عليه بالإعدام.
وأصدرت المحكمة الحكم بالإعدام بحق زاغورسكي عام 1984 بتهمة قتل شخصين كانا يريدان شراء المخدرات من عنده.
وكانت السلطات الأمريكية استخدمت الكرسي الكهربائي لتنفيذ الإعدام للمرة الأخيرة في ولاية فرجينيا عام 2013. أما في ولاية تينيسي فلم يستخدم الكرسي الكهربائي منذ عام 1960.