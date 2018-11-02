خبراء يحذرون: تقبيل الأطفال الرضع قد ينقل لهم فيروسات مميتة

حذر خبراء من أخطار تقبيل الأطفال حديثي الولادة، والتي من الممكن أن تنقل لهم أمراضاً وعدداً من الفيروسات المميتة خصوصاً التي تظهر في فصل الشتاء. لذا ينصح بتجنب تقبيلهم قدر الإمكان في هذه المرحلة، ولا ينبغي الخجل من منع الآخرين من تقبيل طفلك أيضاً لحمايته.
وبحسب مجلة “ذا هيلث سايت”، فإن أحد أخطر الفيروسات التي قد تنتقل للرضيع عبر التقبيل هو فيروس المخلوي التنفسي RSV، والذي يعد السبب الرئيس للإصابة بالتهاب القصيبات في الأطفال حديثي الولادة، والتي قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب رئوي الذي يعد القاتل الأكبر بالنسبة للرضع.
كذلك يمكن نقل فيروس الهربس البسيطة، والذي يسبب تقرحات معدية، غالبًا ما تكون حول الفم أو على الأعضاء التناسلية، ويعتبر التقبيل من أسهل الطرق لنقل الهربس إلى الرضع، وخاصة إذا كانت التقرحات مفتوحة.
ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يُظهر الرضع أعراضاً معينة عند الإصابة بفيروس الهربس، منها أن يكون هادئ الحركة، أو يرفض إطعامه، أو تصبح حركته متخبطة بشكل زائد وغير مستقرة، أو يصاب بالحمى، أو يصرخ بصوت عال، أو يواجه صعوبة في التنفس ويبدأ الشخير، أو يتنفس بسرعة، ويتحول لون لسانه وجلده إلى الأزرق، أو يعاني من طفح جلدي.
وكشف الخبراء أن ما يقرب من ثلث الرضع الذين يعانون من هذا النوع من الهربس، قد يموتون حتى بعد معالجتهم.