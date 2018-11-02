صور | مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر تصادم مأساوي أدى لاشتعال سيارة جنوب الطائف

توفي مواطن وأصيب وافدان، في حادث تصادم أدَّى إلى احتجاز مصابين بداخل السيارتين واشتعال إحداها.
وقال شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف: إن عمليات الهلال الأحمر بمكة المكرمة تلقت بلاغًا على الرقم الموحد لعمليات الهيئة ٩٩٧، يفيد بوجود حادث تصادم أدَّى إلى احتجاز مصابين بداخل سيارتين واشتعال إحداها، في طريق الجنوب (الطائف- الباحة) قبل مفرق قرى الزوران.
وأوضح أنَّ غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها وجهت ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، مشيرًا إلى أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع اتّضح أن الحادث عبارة عن تصادم نتج عنه حريق واحتجاز شخص داخل مركبة، تم تحريزه من قبل فرق الدفاع المدني.
وتابع: “تمّ نقل إصابتين لوافدين من الجنسية الآسيوية إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف فيما توفِّي المواطن في الموقع”.