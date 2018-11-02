الرئيسية حوادث طالبة ابتدائي تتعرض للدهس أمام مدرستها في محايل عسير
تعرّضت طالبة بالصف الأول الابتدائي في إحدى مدارس حي النزهة بمحايل عسير أمس الأول (الأربعاء) إلى حـادث دهس؛ ما أدى إلى إصابتها بكسر في إحدى قدميها ورضوض وكدمات بوجهها.
وأوضح أحد أقارب الطالبة أنها تعرّضت لحـادث دهس خلال محاولتها عبور الطريق أمام الابتدائية الأولى بحي النزهة في محايل، مشيراً إلى أنه جرى نقلها لمستشفى محايل العام.
بدوره وجّه مدير التعليم بمحافظة محايل منصور آل شريم وفقاً لـ”سبق”، بمتابعة وضع الطالبة والاطمئنان عليها، وتقديم اللازم لها.