الرئيسية رياضة عودة الانتر للمنافسة تعرقل صفقة انتقال ميراندا للهلال
أشارت مصادر رسمية هلالية إلى صعوبة التوقيع في الفترة الشتوية مع المدافع البرازيلي المخضرم ميراندا (٣٤ سنة) مدافع انتر ميلان الايطالي ميراندا نظراً لتجديده الأخير مع ناديه حتى عام ٢٠٢٠ و كذلك خوض ناديه منافسات دوري أبطال أوروبا.. وكذلك عودة الفريق للمنافسة على الدوري الإيطالي.
وكانت تقارير صحفية قد اشارت مؤخرا الى عودة الهلاليين للتفاوض مع اللاعب البرازيلي.. بعد ان بدأت قبل بداية الموسم .. الا ان الهلال اعلن التعاقد مع الاسباني بوتيا الذي لم يقدم المستوى المأمول منه في الجزء الاول من الموسم الرياضي حيث يتوقع العديد مغادرته في الفترة الشتوية.