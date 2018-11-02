فيديو | “الكلباني”: السينما أفضل من المقاهي.. وهذا آخر فيلم شاهدته

قال إمام وخطيب جامع المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني إن ما ذكره في السابق عن تفضيله السينما على المقاهي من منطلق أن ما يعرض على السينما مراقب من قِبل الدولة، أما المقاهي فلا يُعلم ما يعرض أو يوزع فيها.
وأبان خلال استضافته في برنامج “طارق شو” على قناة “روتانا خليجية” أنه عندما ذكر هذا الكلام تعرض لهجوم وانتقادات من قبل البعض، ووصل الأمر بأحدهم لإساءة الأدب معه، مضيفاً: “لو كان ذا الوقت لكنت أقمت عليه دعوى”.
وأوضح الكلباني أنه كان أحياناً يتابع الأفلام، وأن آخر فيلم شاهده كان فيلم “رامبو” في الثمانينيات.
الشيخ #عادل_الكلباني:
كنت أؤيد السينما وكانوا يخالفوني وبعضهم يسيء الأدب، وقلت: السينما أحسن من المقاهي، لأن السينما تحت رقابة الدولة والمجتمع، أما المقاهي فلا تدري وش يسوون فيها..#طارق_شو#خليجية@abuabdelelah@tariqalharbi80 pic.twitter.com/11lJ9mLzGN
— خليجية (@Khalejiatv) November 1, 2018
الشيخ #عادل_الكلباني:
أحيانا أتابع الأفلام، وآخر فيلم شفته (رامبو)..#طارق_شو#خليجية@abuabdelelah@tariqalharbi80 pic.twitter.com/vJNQN6MZKu
— خليجية (@Khalejiatv) November 1, 2018