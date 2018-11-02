فيديو | “الكلباني”: السينما أفضل من المقاهي.. وهذا آخر فيلم شاهدته

الشيخ #عادل_الكلباني:

كنت أؤيد السينما وكانوا يخالفوني وبعضهم يسيء الأدب، وقلت: السينما أحسن من المقاهي، لأن السينما تحت رقابة الدولة والمجتمع، أما المقاهي فلا تدري وش يسوون فيها..#طارق_شو#خليجية@abuabdelelah@tariqalharbi80 pic.twitter.com/11lJ9mLzGN

— خليجية (@Khalejiatv) November 1, 2018