فيديو | تسرب مياه الأمطار إلى غرفة الإنعاش في مستشفى تيماء العام

تسربت المياه صباح اليوم (الجمعة)، إلى غرفة الإنعاش في قسم الطوارئ بالمستشفى العام في محافظة تيماء في منطقة تبوك.
وحدث التسرب عند الساعة 08:15 صباحاً، نتيجة شرخ في كوع أنبوب تصريف مياه الأمطار، ما تسبب في امتلاء الغرفة بالمياه وتضرر جزء من سقفها.
وباشرت فرق الصيانة المكلفة تأمين الموقع وعزل التيار الكهربائي وتأمين الأجهزة الطبية، ثم أصلحت العطل وغيّرت الكوع المشروخ في أنبوب التصريف واستبدلت الجزء التالف من السقف المستعار.
ولم تنتج عن الحادث أي إصابات بين المرضى أو المراجعين أو طاقم المستشفى، كما لم تحدث أي أضرار في الأجهزة الطبية، واستغرقت عملية الإصلاح بعد وصول فريق الصيانة ساعة واحدة.