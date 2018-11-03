أمانة العاصمة المقدسة تعيين ٢٠ سيدة في خدمة العملاء

أكد أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد عبدالله القويحص على أهمية دور المرأة السعودية في العمل بالقطاع البلدي ، وقدرتها على الإنجاز ، واحتضان الأفكار النسائية الإبداعية، لافتاً في هذا الإطار إلى قيام الأمانة بتعيين ٢٠ سيدة في قطاع خدمة العملاء بالمركز الرئيسي وفي عدد ١١ بلدية فرعية على وظائف مؤقته لمدة ١١ شهر براتب مقطوع
وأوضح المهندس وائل حلواني مدير إدارة خدمة العملاء بالأمانة أن الخطوة تهدف إلى تيسير العمل، وإنجازه بطريقة فاعله، إضافةً إلى انها ستسهم في خدمة المجتمع ، وتوفير الخدمات البلدية التي تحتاج إليها المرأة وفق “الرؤية السعودية 2030″، و”خطة التحول الوطني 2020″، لتمكين المرأة وخدمتها.