إمارة الشرقية تدشن خدمة “نفاذ” لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين آليًا

دشّن الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة الشرقية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، خدمة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية (NSSO)، لتقديم الخدمات آلياً للمواطنين والمقيمين اختصاراً للوقت والجهد في مراجعة الإمارة.
وأوضح مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالإمارة، محمد العجمي، أن خدمة “النفاذ” تُمكّن المستفيد من إجراء وإتمام التعاملات الإلكترونية لجميع الجهات الحكومية من خلال تسجيل الدخول مرة واحدة بنفس كلمة السر المستخدمة في بوابة وزارة الداخلية “أبشر”، دون الحاجة إلى إجراء تسجيل دخول وحسابات مختلفة لكل جهة، ما يوفر بيئة عمل متكاملة ومترابطة للخدمات الإلكترونية.
كما تمكّن المستفيد من الدخول باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية، الذي يتطلب استخدام قارئ البطاقات والمتوفر في الأسواق العالمية والمتاجر الإلكترونية بتكلفة بسيطة، لتسجل إمارة الشرقية نفسها كأول إمارة على مستوى إمارات المناطق بالمملكة ترتبط بنظام الهوية الرقمية الوطنية لمركز المعلومات الوطني التابع لرئاسة أمن الدولة
وبيّن العجمي أن خدمة “نفاذ” ستمكّن من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لجهات حكومية متعددة بخاصية النفاذ الموحد (SSO) ، دون الحاجة إلى تكرار إدخال كلمة السر في جلسة واحدة، مضيفا أن الخدمة تهدف كذلك إلى رفع المستوى الأمني المرتبط بتقديم الخدمات الإلكترونية وتخفيف الأعباء وتكاليف التأسيس والتشغيل لأنظمة الدخول الإلكترونية الحكومية على المستوى الوطني.