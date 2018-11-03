الاتحاد في مهب الريح

فوجئت بتاريخ بدء استعدادات نادي الاتحاد للموسم الرياضي الحالي، وكتبت في حينها إذا كان البرنامج حقيقي ووافق عليه دياز فأحد أمرين أما أن يكون مفروضا عليه من فريق عمل إداري لا علاقة له بالرياضة ، أو أن دياز لا علاقة له بالتدريب ، وكنت أعني في حينا ما أقول لأني درست علم التدريب، وكل من درس علم التدريب يعرف تماما أن أقل من ستة أسابيع تحضير ثم لعب مباريات ودية متدرجة قبل خوض المنافسات الرسمية يعني انتحار المجموعة ، بل يعني الدخول في موسم للنسيان فقط وهذا هو حال الاتحاد الذي يعاني من سوء فترة الإعداد ، وسوء اختيار أجانبه ، وعدم توفيق فريق العمل المعاون للرئيس نواف المقيرن رغم خبرتهم العريضة، وحبهم للاتحاد أكثر من منتقديهم، كمل الناقص ضعف القرار لديهم، فلم يبلغوا المقيرن بأن الفريق لم يخوض مباريات وديه حقيقية ، ولم يصارحوا المقيرن بأن اللاعبين الأجانب دون المستوى، بل مقلب.
الأن وقعت فأس برنامج التحضير السيئ، في رأس الفريق، ووضعت المقيرن في حيرة من أمره، رغم حماسه، وحرصه على صناعة فريق اتحادي يعيد توهجه محليا وخارجيا، وبقي عملية الترقيع القيصرية، قد تنجح في تجنب الفريق مخاطر السقوط ، وقد تدفع به لمهب الريح لا سمح الله.
مطلوب من المقيرن سرعة اتخاذ قرار فصل الفريق الأول عن شئون النادي بإدارة مستقلة، فيها حمد الصنيع بخبرته العريضة، والدكتور محمد السليمان، وحمزه إدريس، وسعد الشهري بإشراف المقيرن نفسه تأهبا لمرحلة التخصيص التي لا يقدر عليها في ظل هذه الظروف الراهنة غير” نواف المقيرن” مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء شرف النادي.
على المقيرن منح أعضاء مجلس الإدارة فراس التركي وخميس الزهراني، وعبدالله كبوه وبقية المجموعة صلاحية العمل المؤسسي لاستكمال مشروعهم التطويري الرائع الذي حول النادي إلى خلية نحل، ووضح عمق الفكر وجودة العمل وللأسف حجب ذلك تردي نتائج فريق كرة القدم.
الاتحاد آيل للسقوط، ويمر بأخطر مرحلة في تاريخه، ويحتاج لتدخل سريع من رئيس النادي نواف المقيرن، بضربات استباقية تعزل فريق القدم عن كل المستشارين، وكل المستنفعين، وكل الذين يسعون لتقسيم النادي إلى فسطاطين، لأنهم طحالب تعودت تقتات على هذه الانقسامات، وتقتل الاتحاد وتمشي في جنازته.
وبمناسبة التحضير العلمي للموسم ،هناك فرق استعدت للموسم بشكل سليم سيتضح تأثير ذلك على نتائجها في الثلث الأخير من الموسم، أي فترة الحصاد، وفيه فرق ارتكبت نفس خطأ الاتحاد ولكن ظروفها البنائية الفنية ساعدتها على الخروج من ذات الورطة، وسوف تنكشف في مرحلة الحصاد عندما يبدأ خوض المنافسات المحلية والخارجية بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام وعندها لا ينفع الصوت إذا فات الفوت.
همسه
خروج عدنان فلاته والعكايشي بقرار مجحف “الظلم ظلمات”، اعطوهم حقوقهم وسيعوضكم الله خيرا في بقية منافسات الموسم.
إذا صحت الأخبار أن مكافأة بطولة كأس الملك لم تسلم للاعبين إلى الأن فهذه كارثة دفع الاتحاد ثمنها، وسبق للنصر أن مر بهذه التجربة المريرة عندما حقق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي!!!