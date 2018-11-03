الجيش اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في الحديدة

أعلن الجيش اليمني، إطلاق عملية عسكرية في الحديدة، غرب اليمن، لتطهيراستعادة ما تبقى من مناطق تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.
وقالت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، في بيان : إن قواتها طهرت مناطق في كيلو 16 وصولاً إلى ما يعرف بقوس النصر، المدخل الشرقي لمدينة الحديدة.
وأضاف البيان، الذي بثه الموقع الرسمي للألوية على الإنترنت- أن المعارك أسفرت في ساعاتها الأولى عن مقتل العشرات من المليشيا الحوثية وإصابة آخرين في حين وقعت مجاميع من عناصر مليشيا الحوثيين الانقلابيين في الأسر أثناء تقدم ألوية العمالقة في عدة محاور بالحديدة .