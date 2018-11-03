العفن التجاري من الميكرو إلى الماكرو

لم تكن صباحات المزارع الفرنسي في القرن السابع عشر الميلادي عادية؛ إذ كان يتواجد مبكراً في السوق الشعبي ليبيع حليب أبقاره، وحينما يأتي البائع ويشتري الحليب، يلفت انتباهه وجود بقرة المزارع في أجواء هذا الفلكلور الشعبي، وبعفوية يقول متعجباً: أوه، البقرة هنا كذلك؟ّ.. حتى صار التعبير الفرنسي Oh La Vache لاحقاً يأتي كلازمة ضمن أطرالمثل الشعبي في أدبياتهم الحياتية.
وإن محاولة إثبات أن الحليب طازج وغير مغشوش ليس بحاجة إلى تفسير خلال استرجاع هذا المشهد الشعبي على طريقة الفلاش باك Flashback.
لكنّنا نجد أنّ من مضحكات الزمن ما قرأناه عن مصنع يديره بعض العمال المخالفين ويقومون بتصنيع مخلوطات «المعسّل» المغشوش المستخدم في تدخين بعض أنواع الشيشة، إلى قامت الجهات الرسمية المسؤولة باكتشافه، واحتمال وجود أمثال هذه الحالات أمر وارد.
وليس بعيداً أن ينطبق على هذا المخلوط المغشوش مثل شعبي يقول: «خنيرة مخنوقة»، في تصوير لأضرار المركّبة أولاً من سموم التدخين، ثم من المواد الشديدة السميّة الداخلة في تصنيع هذا المنتج المغشوش، ولعلّ مفردة المغشوش لوحدها لا تنقل حقيقة اتساع بيئة الغش التجاري، رغم الجهود المتواصلة لوزارة التجارة والجهات الرقابية البلدية وغيرها.
والأدهى أنّ منتجات غذائية مثل زيت الزيتون، صار الحديث عن الغش فيها مستفيضاً، خصوصا ما تأتي في بعض الصفائح المعدنية دون بيانات تجارية أو غذائية معتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء.
وحوادث الحرائق المنزلية التي تسببها بعض القطع الكهربائية أو الإلكترونية من أجهزة وأجهزة شحن وتمديدات ذات جودة سيئة والتي صارت أسواقنا الاستهلاكية تستوردها إلى كان ضحاياها الكثير من الأرواح والممتلكات.
ويبقى الوعي بضرورة محاربة هذا العفن التجاري قضية محورية تلزمنا بها قيمنا الدينية والإنسانية، لتقليص هذه الظاهرة وهذا السلوك المرفوض الذي يحرّمه الدين وتجرّمه الأنظمة واللوائح الرسمية. والوقوف منا جميعا أمام أطماع وشجع الممارسين لهذا السلوك صمام أمان وسلامة لنا ولبلادنا بكل مكتسباتها الاقتصادية والتنموية والإنسانية. وكما قيل: أنّ الغشّ ينقلب على صاحبه!