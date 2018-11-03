“الغذاء والدواء” ترد على الادعاءات المتداولة حول شراب يُرَوَّج له على أنه صحي للشعر والبشرة

الرئيسية أنحاء الوطن “الغذاء والدواء” ترد على الادعاءات المتداولة حول شراب يُرَوَّج له على أنه...
حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، من الانقياد وراء الادعاءات الواردة في مقطع فيديو بفائدة شراب “ocoo” ومناسبته لبعض الأمراض.
وتكذيباً لتلك الإشاعات، أوضحت الهيئة بأن الشراب المذكور مسجّل لديها باعتباره شراب فاكهة فقط، مؤكدةً على أن الادعاءات التي يروج بها للمنتج غير مجازة من الهيئة.
وكان قد تم الترويج للمنتج، على أنه جيد لنضارة البشرة وصحة الشعر ومناسب للحمية، ولمن يعانون من مرض السكري، إلى جانب كونه مناسباً للنساء خلال الحمل.