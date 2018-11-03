المتحدثة باسم السفارة في واشنطن تعلق على قضية “تالا” و”روتانا”.. وتنفي أمرهما بمغادرة أمريكا

الرئيسية أنحاء الوطن المتحدثة باسم السفارة في واشنطن تعلق على قضية “تالا” و”روتانا”.. وتنفي أمرهما...
نفت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمة باعشن صحة ما تداولته التقارير التي تحدثت عن أمر الفتاتين السعوديتين اللتین عثر على جثـتیھما في نھر ھدسون مؤخراً بمغادرة الولايات المتحدة لطلبهما اللجوء.
وقالت باعشن في تغريدة عبر صفحتها بـ”تويتر”، إن التفاصيل الخاصة بالشقيقتين “تالا” و”روتانا” لا تزال قيد التحقيق وسيتم مشاركتها في الوقت المناسب، مشددةً على أن ما جرى تداوله من معلومات خاطئ تماماً.
وكانت القنصلیة السعودية في نیويورك قد أصدرت بیاناً قالت فیه إنھا تتابع حـادث وفـاة الفتاتين مع السلطات المحلیة، ومع وزارة الخارجیة الأمريكیة؛ كما أعلنت توكیلھا محامیاً لمتابعة المسار القانوني للقضیة.