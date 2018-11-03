المرور: النظام الجديد يعطي المخالفين فرصاً للتعلم من أخطائهم.. وهذا إجراء تراكم المخالفات

الرئيسية أنحاء الوطن المرور: النظام الجديد يعطي المخالفين فرصاً للتعلم من أخطائهم.. وهذا إجراء تراكم...
قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي: إن نظام المرور أعطى المخالفين فرصا زمنية كافية للتعلم من أخطائهم، ومنحهم مهلة قبل تطبيق العقوبة القصوى، سعياً لتحقيق أهداف النظام في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.
وأوضح أن النظام يطبق العقوبة القصوى على المخالف عند تكرار ارتكاب المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.
وأضاف أن النظام يلزم المخالف كذلك بسداد الغرامات التي تبلغ قيمتها 20 ألف ريال فأكثر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وذلك عند تراكم المخالفات.
ولفت اللواء البسامي إلى أن إدارة المرور تعمل مع الجهات ذات العلاقة على تحديد الظروف المشددة لإيقاع العقوبات بالحدّ الأقصى مباشرة؛ مشيراً إلى أنها تتضمن الظروف التي ترتفع فيها درجة الخطورة على الطرق وكذلك حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة.