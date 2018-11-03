الرئيسية رياضة الهلال: بوصوفة تأكيد.. بوتيا وخربين خروج .. كاريلو انتظار
يجهز الهلاليون ملفاتهم مبكرا للفترة الشتوية للتعاقد مع لاعبين أجانب جدد بهدف تعزيز صفوف فريقهم وتقويتها أكثر للحفاظ على موقعهم في الصدارة ومعالجة نقاط الضعف القليلة في الفريق الأزرق.
الفريق العاصمي وفقا لرئيسه الأمير محمد بن فيصل يسعى لضم نجوم عدة من شأنها رفع مستوى الفريق الذي يدخل في الفترة الثانية من الموسم العديد من البطولات التي ينوي عدم التفريط فيها.. وفي مقدمتها الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا بالإضافة إلى بطولة زايد للأبطال و كأس الملك.
وتشير التقارير الأولية إلى مغادرة البرازيلي بوتيا والسوري عمر خريبين الذي أعلن عن انتقاله في وقت سابق إلى النادي المصري بيراميدز قبل الأحداث الأخيرة .. فيما تأكد بقاء ادواردو وغوميز.. ولا تزال الصورة غامضة حول كاريلو الذي سيخضع لتقرير المدير الفني للفريق جيسوس.
ورغم عدم الإعلان رسميا حتى الآن .. إلا أن الهلال أتم بالفعل التوقيع مع النجم المغربي مبارك بوصوفة (٣٥ سنة) صاحب المركز الهجومي كلاعب حر بديلاً للإماراتي المصاب عموري.. إذ يتميز اللاعب المغربي بخيارات هجومية جيدة ويحسن التمركز الهجومي والتسديد من خارج المنطقة.
وفي الجهة المقابلة قد تكون أبرز عيوب اللاعب ابتعاده لفترة عن الملاعب فضلاً عن عمره البالغ ٣٥ حيث يعتبر كبيراً بالنسبة لمهاجم كرة القدم.. وينتظر أن يعلن الهلال عن التعاقد مع بوصوفة خلال الساعات القليلة المقبلة.