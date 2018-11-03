برضو= لفظة مصرية أصلُها تركي!

مذ عشرات السنين سمعتُ و معي غيري لفظة (برضو) التي نفهم جميعاً فحواها و القصد عند استعماله. لكني كنتُ دوماً احسُّ بخارجيتها/ دخيليتها على لغتنا العربية، و كنتُ اتساءل عن المعنى الأصلي و الحقيقي لـ برضو.
وفي خِضمّ تأليف كتاباً عن اهمية التواصل العربي-التركي من حيث اللغة، تجمـَّعت لديّ مِآت المفردات العربية التي استقرت في اللغة التركية؛
وفي المقابل، كانت هناك عشرات المفردات التركية القحة التي استوطنت في و ذاع استعمالها في الوطن العربي حتى ظُنَّ انها كلمات محلية بل و اصلية (بكلتا الحالتين و اللغتين بحيث صار يفاجأ المواطن العادي لكلتا الثقافتين بأن تلك الكلمات هي في الحقيقتها.. مستوردة!
فهناك مفردات تركية قحة كانت قد استوطنت البلاد العربية فبلغ منها عندي العشرات، بما يشمل: طـُز؛ أبلة؛ گــُمرُك/جُمرُك؛ طوز؛ طابو؛ شكشوكة؛ شاوَرما؛ و بالطبع (برضو).. موضوع هذا المقال!
كما و أن لفظة برضو كانت بيردا (Birde(Beerda في أصلها التركي، و تعني:- أيضاً؛ زيادة على ذلك؛ كذلك؛ مثل ذلك؛ زيـُّه/زي كـِدَه؛ شـَرْحـُه/ بــَرضو:-Plus; In addition; By the same token; Moreover; Besides; On top of that; Also
وتحوّلت (بير.دا) بطريق الاستعمال الطويل باللهجة المصرية إلى (برضو).. مثلما تحوّلت هناك اللفظة التركية ‘أودا'(حجرة/غرفة) الى: ‘أوضا/أوضة!
[اما المفردات العربية التي تحوّلت الى تركية و صارت كلماتٍ محلية دارجة هناك، فقد بلغ تعدادها عندي المِآت و تجاوزت الًى الألف الثاني، الى الآن؛ [و تكوِّن الآن جـُلّ موضوع كتابي عن التواصل العربيي التركي.]
وكتابي ذاك سيشمل بالطبع عرضاً و شرحاً لألفاظ مثل ‘بــَرضو’!