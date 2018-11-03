بعد 8 ساعات بحث بمشاركة 30 ضابطًا وفردًا.. العثور على مفقودي وادي جرشع بصحة جيدة | صور

أعلن الدفاع المدني بالباحة العثور على ثلاثة مواطنين فُقدوا منذ مساء الجمعة، بعد احتجاز مركبتهم في أرض طينية بوادي جرشع باتجاه بيشة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان الغامدي، أنه فور ورود بلاغ للجهات المختصة حول فقدان شخص برفقة اثنين من زملائه داخل أحد الوديان، باشرت الفرق الأمنية البلاغ وتم إعداد خطة لتحديد موقعهم بدقة.
وأشار إلى أن عملية البحث شارك فيها أكثر من ٣٠ ضابطاً وفرداً، وبتكاتف من الجهات ذات العلاقة (الشرطة، الدوريات الأمنية، الهلال الأحمر، والجهات المعنية الأخرى)، واستمرت لنحو 8 ساعات حتى تم العثور عليهم في موقع يبعد عن النطاق العمراني بـ٤٠ كم.
وبيَّن أنه تم الوصول إليهم عبر طرق مجهولة وغير معبدة وهم داخل سيارة “جي إم سي”، وتم إخراجهم وهم بصحة جيدة.