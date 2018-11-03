ترامب يخيّر إيران: “غيروا سلوككم أو انتظروا كارثة”

مع ترقب دخول الدفعة الثانية من العقوبات على إيران حيّز التنفيذ الاثنين، وضع الرئيس الأميركي إيران أمام خيار ما بين تغيير نهجها أو مواجهة تدهور اقتصادها.
وقال دونالد ترمب في بيان مساء الجمعة، إن “الهدف هو إرغام النظام على القيام بخيار واضح: إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر، أو يواصل على طريق الكارثة الاقتصادية”.
كما أكد ترمب في بيانه أن تحرك الولايات المتحدة موجه ضد النظام الإيراني “وليس ضد الشعب الإيراني الذي يعاني منذ زمن طويل”.
وأوضح أن هذا ما حمل على استثناء سلع مثل الأدوية والمواد الغذائية من العقوبات “منذ وقت طويل”.
إلى ذلك، كرر موقفه السابق من إمكانية إعادة التفاوض بشروط تناسب بلاده، إذ أكد في بيانه “نبقى على استعداد للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر تكاملا مع إيران”.
من جهته، وصف البيت الأبيض هذه العقوبات بأنها “أشد عقوبات أقرت حتى الآن” ضد إيران.
فبعد ستة أشهر من سحب ترمب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، ورغم الاحتجاجات الإيرانية وانتقادات الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، رسميا إعادة فرض الشريحة الثانية من العقوبات على هذا البلد اعتبارا من الاثنين.
وكانت واشنطن أعادت فرض الشريحة الأولى من العقوبات في آب/أغسطس الماضي.
يذكر أن القرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.