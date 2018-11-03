تصنيف 5 شركات تقنية مستثمر بها صندوق الرياض تقنية ضمن أفضل 100 شركة ناشئة في الشرق الأوسط

الرئيسية اقتصاد تصنيف 5 شركات تقنية مستثمر بها صندوق الرياض تقنية ضمن أفضل 100...
بحسب البيانات الواردة في مجلة فوربس الشرق الأوسط الصادرة مؤخراً، يتبين تحقيق صندوق الرياض تقنية مركزاً متقدماً في قائمة أنشط مستثمري الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كون الصندوق من المستثمرين الأكثر إسهاما في تكوين بيئة الأعمال في المنطقة، كما أعلنت المجلة عن قائمة أبرز الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، والتي تعد من أكثر القوائم شهرة في العالم.
جاءت شركتين من الشركات الناشئة المستثمر بها من قبل صندوق الرياض تقنية ضمن العشر مراكز الأولى بين أفضل 100 شركة ناشئة في الشرق الأوسط، وهذا يعكس قدرة الصندوق على اختيار الاستثمارات بعناية، حيث حصلت “منصة سوق المال” على الترتيب السابع في القائمة، وهي عبارة عن موقع إلكتروني لمقارنة المنتجات المالية، وحصل “بيهايف” على الترتيب التاسع، وهو عبارة عن منصة للإقراض تركز على المشاريع المتوسطة والصغيرة، كما حصلت “شركة فودكس” المتخصصة في إدارة المطاعم بالاعتماد على الحوسبة السحابية على الترتيب الرابع والثلاثون، بينما حصل “تطبيق تركرر” المتخصص في مجال النقل والشحن على الترتيب الخامس والثلاثون ، بالإضافة إلى حصول “تطبيق بيتك” الذي يتيح طلب خدمات الصيانة المنزلية المتعددة على الترتيب الرابع والخمسون.
يأتي صندوق الرياض تقنية ضمن أحد مبادرات استراتيجية الرياض المالية للاستثمار في الفرص الواعدة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود في ظل رؤية 2030 التي وضعت السياسات والأطُر اللازمة لنهضة اقتصادية وصناعية وتنموية شاملة. ويعتبر صندوق الرياض تقنية صندوق استثمار في رأس المال الجريء وتتم إدارته عبر نخبة من خبراء الاستثمار بهدف تحقيق العوائد للمستثمرين والمساهمة في توفير أحدث التقنيات في المملكة عبر الاستثمار في شركات التقنية المحلية والعالمية.