ثقافة التدوين: تدوين الثقافة

عندما توفي جدي -رحمه الله وغفر له- شعرت أننا فقدنا حقبة من التاريخ، ولاسيما وأنه كان ثري التجارب ومتحدثاً ذا كاريزما مميزة، ولكن حال دون استمتاعنا بحديثه وأقاصيصه رجالات مجالسه العامرة، ثم الآثار اللعينة التي أظهرها ألزهايمر على ذاكرته المترفة، إلى جانب غياب ثقافة التدوين عن أيامه بلا شك. كان أمامنا مَجْمَع ماء عذب ذهبَ قبل أن تسعفنا الظروف والأقدار لنروي من قَرَاح مائه. تمنيت لو كانت لنا معه صفحات في أزقة القرية الطينية التي ترعرع فيها؛ ليحكي لنا -أي أحفاده- أنه لعب أيام طفولته هنا، وضحك في صباه هناك، وأكل بمراهقته في هذه الزاوية، ثم جال شاباً في تلك! لا تزال تلك القرية الطينية قائمة بعض الشيء، عبقها يسافر باللب، ولكن جهلنا بتفاصيلها يؤلم القلب. ففي هذا الجدار ثقب، وحول ذلك العمود حبل، وعلى تلك الزاوية سواد… ليتنا نشهد أسباب وجود هذه التفاصيل ولو بصورة أو تدوينة! ليت التدوين كان لأجدادنا ثقافة؛ لنتذوق بها أحوال مجتمعاتهم الحلوة والمرة، ولنجعل منها أيقونةً لحقبة زمنية لا يليق بتسميتها إلا وصفها بالجمال في قولنا (الزمن الجميل).
الزمان يجعل من المكان مكاناً آخر في كل لحظة تمر به بحسب نظرية “الزمكان” التي طورها الفيزيائي آلبرت أينشتاين. وبمنظور فلسفته هذه يكون لكل زمان ومكان هوية خاصة متجددة، وحضور مختلف بكل لحظة، مما يجعله حرياً بالحفظ والصيانة عبر التدوين والكتابة لحظةً بلحظة. فبغياب ذلك تضيع في جنبات الصدور وغياهب ألزهايمر تجارب حياتية وصولات تاريخية وأدها التَّرْك وحطمها النسيان، فتزول بذلك اللحظات والأمكنة وما حوته من أحداث ووقائع وأحوال. ربما تكون فكرة الزوال عبر الزمكان مرعبة بعض الشيء، ولكن الجيد هو قدرتنا على استحضارها مرات أخرى عبر صورٍ يمكن أن تلتقطها الكلمات تماماً كما تفعل ذلك الكاميرات أو أفضل بقليل!
لماذا علينا أن نحفظ اللحظات وندوِّن الأيام؟ بعيداً عن العواطف والتعلق بالذكريات، الكتابة كفيلة بصناعة تراكم معرفي ثري له أن يصنع لنا سيرةً ملهمة، أو يكشف عن ثقافةٍ غائبة. بل إن للكتابة أن ترسم مساحةً خاصة لصاحبها لتكون نفسه صحيحةً منشرحة. التدوين والكتابة وعاء يحفظ أزمنة وأمكنة وأحداثاً وثقافات ولغات… وفي ذلك أورد الجاحظ في كتابه البيان والتبيين أن “اللسان مقصور على القريب الحاضر، والقلم مطلق في الشاهد والغائب، وهو للغابر الحائن، مثله للقائم الراهن.”
وعلى صعيد مختلف قد يتسمَّى التدوين بمسميات أخرى، كالتوثيق مثلاً، والذي يُعوِل عليه القادة والإداريون المتميزون كإحدى أدوات النجاح والجودة المهنية. وهذا ما يمكن أن يبسّط لنا الفرق بين ثقافتي التدوين والمشافهة. فبالأولى تُحفَظ الثقافة وقد يُصنَع منها الإنجاز ثم تبنى بها الحضارة! أما الثانية فقد أضاعت عديداً من اللحظات، كما لحظات جدي في قريتنا الطينية، فكيف لها أن تحمل الثقافات وتنقلها عبر الزمكانات لتصنع بها الحضارات؟!