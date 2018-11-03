“حساب المواطن” ينفي تأثر التسجيل فيه ببرنامج “حافز”.. ويوضح حقيقة توقف البرنامج عن تقديم الدعم

الرئيسية أنحاء الوطن “حساب المواطن” ينفي تأثر التسجيل فيه ببرنامج “حافز”.. ويوضح حقيقة توقف البرنامج...
نفى برنامج “حساب المواطن” تأثر التسجيل فيه ببرنامج “حافز”، مؤكداً أن البرنامجين منفصلان عن بعضهما.
ورد حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج على استفسار أحد المواطنين بشأن تأثير حافز على التسجيل في حساب المواطن، قائلاً: “برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج حافز ولا يؤثر على التسجيل في البرنامج، ولكن سيتم احتسابه من ضمن دخل الأسرة”.
وفي السياق نفسه، أكد البرنامج عدم وجود مدة محددة لتقديم الدعم، مبيناً أن البرنامج مستمر في تقديم الدعم للمستفيد حال استمرار انطباق الشروط عليه.
وقال حساب خدمة العملاء في رده على أحد المواطنين بشأن مدى استمرار البرنامج في تقديم الدعم له، مشدداً على أنه “لا يوجد هناك مدة للدعم فالبرنامج قائم وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق فسيتم صرف الدعم له بشكل شهري”.