خلال عام من حملة “وطن بلا مخالف”.. “الداخلية” تضبط مليونيْ مخالف وترحل 517 ألفًا

أعلنت وزارة الداخلية عن آخر مستجدات الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت قبل عام وحتى أمس الخميس لضبط مخالفِي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، “وطن بلا مخالف”.
وأوضحت أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ مليونين و16 ألفاً، منهم 1.6 مليون مخالف لنظام الإقامة، و312 ألفاً لنظام العمل، و146 ألفاً لنظام أمن الحدود.
وأضافت أنه تم ضبط 34.3 ألف حاولوا التسلل إلى داخل المملكة منهم 53% يمنيون و44% إثيوبيون و3% جنسيات أخرى، فيما ضبط 1591 شخصاً لمحاولتهم التسلل لخارج المملكة.
أما المتورطون في نقل وإيواء المخالفين فعددهم 2918، منهم 803 مواطنين، تم إخلاء سبيل 773 منهم بعد اتخاذ اللازم، ومتبقٍ 30 سعودياً، وبلغ عدد الخاضعين حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13.7 ألف، منهم 12055 رجلاً، و1680 امرأة.
وبلغ عدد من تم إيقاع العقوبات الفورية بحقهم 325 ألف مخالف، وأُحيل 90 ألفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و352 ألفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل أكثر من 517 ألف مخالف.