سفارة المملكة بأستراليا تحذّر مواطنيها من الاقتراب والتواجد في محيط غابات “كانبرا” المشتعلة

الرئيسية أنحاء الوطن سفارة المملكة بأستراليا تحذّر مواطنيها من الاقتراب والتواجد في محيط غابات “كانبرا”...
ناشدت سفارة المملكة لدى أستراليا، اليوم الجمعة، جميع المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة “كانبرا” بتوخّي الحذر والحيطة نظراً لاندلاع حريق في الغابات القريبة من الجهة الجنوبية للمدينة.
وخصَّت السفارة بتنبيهها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ “تويتر”، قاطني منطقة “توجرانونج” من التواجد في الأماكن القريبة من الغابات المشتعلة، مشددةً على ضرورة اتّباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن.
كما دعت السفارة السعودية، جميع المواطنين المتواجدين في المدينة الأسترالية بالتواصل مباشرة عند الحاجة مع قسم شؤون السعوديين بالسفارة.